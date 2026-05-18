Государство всё для этого сделало. В России растет спрос на наличные деньги — в чем причина?

За последние месяцы в России увеличился спрос на наличные. Эксперты называют несколько причин, почему это произошло. Читайте их комментарии в нашем разборе

Россияне всё чаще и больше пользуются наличными деньгами. Тренд особенно сильно усилился в последние месяцы. Эксперты, опрошенные обозревателем 72.RU, называют несколько причин, почему так происходит. Они объясняют это сбоями в работе мобильного интернета, контролем за безналичными операциями и недоверием к банковской системе. Об этом и дальнейших прогнозах читайте в нашем разборе.

Экономист объясняет, почему в России вырос спрос на наличные деньги



«С начала 2026 года наблюдается рост использования наличных денег в России, и это связано с комплексом факторов, включая налоговые изменения, сбои в работе мобильного интернета и усиление контроля за безналичными операциями», — говорит Василий Кутьин, директор по аналитике Инго Банка.

По его словам, важным фактором роста интереса к наличным выступает усиление регуляторного контроля за безналичными операциями.

«Ужесточение надзора за денежными потоками также способствует росту спроса на наличные. Банки обязаны передавать данные в Росфинмониторинг при подозрительных операциях, а ФНС получает доступ к информации о счетах и движении средств. На этом фоне часть людей и малого бизнеса переходят на наличные, чтобы снизить „цифровой след“ и избежать внимания налоговых органов », — поясняет Кутьин.

Помимо этого, продолжает эксперт, есть ряд вспомогательных факторов, воздействующих на рост популярности наличных: уменьшение доходности депозитов из-за снижения ключевой ставки, боязнь утечек персональных данных и киберпреступности, психологический фактор.

Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», называет три причины роста объема наличных денег.

«Во-первых, налоговые изменения и контроль. Для бизнеса отменяется освобождение от НДС на услуги эквайринга. А для граждан внедряется методика выявления предпринимательской деятельности по банковским переводам. Опасаясь блокировок и вопросов от ФНС, граждане предпочитают наличные», — объяснят он.

Вторая причина — сбои в работе терминалов банковских сервисов. Третья — жесткий банковский контроль. Он напоминает, что банки могут в одностороннем порядке блокировать подозрительные переводы и снятие денег в банкомате. Делается это для борьбы с мошенниками . На практике, продолжает Абелев, это может привести к тому, что обычный человек может остаться без доступа к деньгам в нужный момент. Страх из-за возможной блокировки карты за частые переводы заставляет людей снимать и хранить деньги дома.

«Для человека наличные — независимость от технических сбоев, блокировок, конфиденциальность. Банки потеряют часть ликвидности, которая идет в наличку, и будет расти теневая экономика», — добавил Абелев.

Константин Селянин, экономист, определяет три причины. Он тоже выделяет в качестве двух из них отключение интернета, из-за чего россиянам приходятся держать на руках наличные для оплаты такси, обеда или какой-то покупки, и высокие налоги.

«Они настолько высоки, что, безусловно, заинтересованность в их обходе стала гораздо выше, существенно выше, чем в прошлые годы», — поясняет собеседник.

Третья — недоверие к банкам и государству.

«Если вы не верите в российскую банковскую систему, если для вас какие-то рассуждения о том, что сейчас вклады заморозят, ограничат или изымут, не кажутся пустой болтовней, то вы не понесете деньги в банк. Надо их хранить. Как? Наличными», — объясняет Селянин.

Недавно министр финансов Антон Силуанов заявил, что слухи о планах повысить налоги и заморозить банковские вклады не соответствуют действительности.

По мнению Абелева, если налоговое давление и ужесточение контроля будут продолжаться, то абсолютно точно рост наличной массы Центробанк будет вынужден констатировать и дальше.

Кутьин полагает, что полностью отказаться от налички в ближайшие годы не получится.

«Полностью отказаться от наличных в ближайшие годы вряд ли получится из-за технологической неоднородности страны и предпочтений части населения. Однако в долгосрочной перспективе доля безналичных расчетов, вероятно, будет расти. Хотя небольшой сегмент наличных платежей (5–10%) сохранится», — сказал Кутьин.

Точно увеличится доля расчетов наличными, уверен Селянин. По его словам, государство для этого сделало всё, что только возможно. Ситуация поменяется, когда отпадут причины, по которым россияне пользуются наличкой.

«Если будет восстановлен стабильный доступ к интернету, эта причина отпадет довольно быстро. Но недоверие к государству, оно что, отпадет завтра? Нет, конечно. Это вопрос годов, десятилетий. Или, допустим, причина желания обойти налоги. Она может исчезнуть, когда налоги будут понижены. Вот и всё. Поэтому всё зависит от действий: как будет государство действовать, так и люди будут реагировать», — сказал экономист.