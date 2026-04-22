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Экономика Переводы по СБП с мая станут платными, но не все: подробности

Переводы по СБП с мая станут платными, но не все: подробности

Рассказываем, кого это коснется в первую очередь

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Комиссию будут брать и за списание, и за зачисление денег | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаКомиссию будут брать и за списание, и за зачисление денег | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Комиссию будут брать и за списание, и за зачисление денег

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

С 1 мая для россиян изменятся правила переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Некоторые из них станут платными.

В стране вводят дифференцированную шкалу оплаты за переводы через СБП, размер которой привязан к сумме транзакции. Минимальный тариф составит 5 копеек (для сумм до 125 рублей), а максимальный — 3 рубля (для переводов от 6 тыс. до 1 млн рублей).

Новые правила коснутся операций нескольких категорий:

  • C2B (оплата товаров и услуг физическим лицом в пользу бизнеса);

  • B2C (выплаты от бизнеса гражданам, например страховые или призовые);

  • B2B (расчеты между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями).

Особенностью станет то, что комиссию будут брать и за списание, и за зачисление денег.

«Изменения напрямую затрагивают финансовые организации, которые являются клиентами ЦБ, а опосредованно — самозанятых, индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Для этой категории участников рынка СБП становится инструментом с четко прогнозируемыми, хотя и возросшими издержками на эквайринг и межбанковские переводы», — отметил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в разговоре с «Газетой.Ru».

По его мнению, для малого бизнеса и самозанятых учет микрорасходов и контроль операционных затрат — это больше вопрос дисциплины и аккуратности. Однако в сферах с высокой оборачиваемостью и низкой маржинальностью компании могут попытаться переложить эти затраты на клиентов. Но высокая конкуренция в цифровом пространстве скорее не позволит значительно повысить цены.

Есть риск того, что отдельные банки могут использовать обновление тарифов ЦБ как повод для пересмотра своих внутренних комиссионных программ для юридических лиц и ИП. Но ЦБ жестко мониторит соблюдение предельных ставок в СБП, констатировал эксперт.

Комиссию не станут брать с обычных граждан при переводе между физическими лицами (но только до 100 тысяч рублей в месяц, если перевести надо будет сверх этой суммы, комиссию уже возьмут). Поэтому рядовой пользователь не почувствует изменений и не увидит новой строки «Комиссия за перевод» в своем приложении, если только он не совершает платеж в адрес бизнеса.

Основная загвоздка кроется в том, что банки могут классифицировать некоторые переводы самозанятым как «коммерческие» даже в тех случаях, когда они носят личный характер. В этом случае людям стоит внимательнее выбирать цели платежа.

Вероятность того, что введение тарифов до 3 рублей приведет к ощутимому росту цен для конечного потребителя, крайне мала. Трепольский отмечает, что в процентном соотношении комиссия в 3 рубля с перевода в 100 тысяч рублей очень маленькая (0,003%), что гораздо меньше, чем комиссии за оплату картой в обычных магазинах.

Обновлено 14:04 (мск): ЦБ опроверг сообщения СМИ об изменениях условий переводов по СБП с 1 мая — тарифы остаются прежними, передают РИА «Новости».

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Система быстрых платежей Экономика Перевод Бизнес Банковская карта
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Комментарии
13
Гость
23 апреля, 07:08
Откажусь. Принципиально.
Гость
22 апреля, 18:52
Терпите и молчите! Ко всему можно привыкнуть.
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Гость
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