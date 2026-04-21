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Экономика Пенсионерам решили заплатить 10 тысяч рублей: кому и когда ждать денег

Пенсионерам решили заплатить 10 тысяч рублей: кому и когда ждать денег

Выплаты придут в беззаявительном порядке

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Часть пенсионеров получит эту выплату досрочно | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЧасть пенсионеров получит эту выплату досрочно | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Часть пенсионеров получит эту выплату досрочно

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Скоро пенсионеры получат ежегодную выплату в 10 тысяч рублей в честь Дня Победы. Она придет участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

«По указу президента выплату в 10 тысяч рублей получат ветераны, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность — в результате ранения, контузии, заболевания — в районах ведения боевых действий. Также выплата положена за выполнение спецзаданий в тылу противника или на территориях иностранных государств и по некоторым другим основаниям», — рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Дополнительная сумма в честь Дня Победы может прийти ветерану как в апреле, так и в мае (но это единоразовое поступление), вместе с очередной пенсией на счет в банке или «Почтой России».

Соцфонд уже начал перечислять указанные суммы с 3 апреля — первого дня выплаты пенсий за текущий месяц. Подавать заявление на получение этой ежегодной выплаты не нужно, так как она начисляется автоматически на основании имеющихся у СФР данных.

«Всю предварительную работу по уточнению списков получателей и обеспечению необходимого финансирования Социальный фонд проводит заранее», — подытожила депутат в разговоре с РИА Новости.

Часть пенсионеров получит майские выплаты досрочно — еще в апреле. Это касается тех, кто получает деньги в первых числах месяца. В этом случае пенсия поступит дважды: в начале месяца за апрель и в конце месяца авансом за май. Из-за такого сдвига графика в мае некоторым получателям начисления не придут, так как деньги они получат заранее.

График выплат на карту и через «Почту России» мы опубликовали в этом материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Выплата Пенсия Деньги День Победы ВОВ Ветеран
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Комментарии
12
Гость
21 апреля, 12:16
Заголовок вводит в заблуждение большое количество пожилых больных пенсионеров. Пожилые люди очень уязвимые, зачем так писать? Ну про артистов, ладно, там любым способом хотят привлечь внимание... А без дезинформации не хотите обойтись? Думаю не пропустят это.
Гость
21 апреля, 11:48
Стыд и позорище, такой власти которая не может обеспечить свое население нормальными пенсиями для пенсионеров и инвалидов 👨‍🦽, это плохо крохи для тех кого уже нет
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Гость
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