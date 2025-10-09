НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Суд в Ярославле приостановил работу опасного производства на Волге

В Ярославле приостановили работу опасного производства на Волге

В Ярославле приостановили работу опасного производства, расположенного на Волге. По информации центрального управления Ростехнадзора, нарушения нашли в работе ООО «Ярославский подводник», который относится к объектам IV класса опасности.

«Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Дзержинским районным судом принято решение о приостановлении деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта на 30 суток», — указали в Ростехнадзоре.

Часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Приставы опечатали объект. Как сообщили в УФССП по Ярославской области, сотрудники площадки-погрузчика не проходили аттестацию. На объекте не было плана ликвидации последствий аварий на объекте.

«На производственной площадке отсутствовали сведения о работниках, ответственных за осуществление контроля промышленной безопасности, сведения о выполнении предписаний, сведения о произошедших инцидентах на объектах», — указано в сообщении приставов.

Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», организация образована в 2005 году. Однако «Ярославский подводник» был признан банкротом в 2019 году. В учредителях указано ЗАО «Инвестспецпроект».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
