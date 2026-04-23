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Культура Онлайн-трансляция Победила Индия — сияли все. В центре Москвы закрыли ММКФ-2026

Победила Индия — сияли все. В центре Москвы закрыли ММКФ-2026

Мы следили за церемонией в режиме онлайн

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В Московском театре мюзикла (бывшем театре «Россия») в центре столицы проходит торжественная церемония закрытия ММКФ-2026. 48-й международный кинофестиваль проводили с 16 по 23 апреля. За это время зрители ознакомились с двумя сотнями фильмов из 43 стран.

MSK1.RU показывал, как открыли ММКФ-2026. О том, как проходит закрытие — расскажем в этом онлайн-репортаже.

Игорь Мещанев

Для церемонии закрытия ММКФ-2026 перекрыли участки Большого Путинсковского переулка, Пушкинской площади и Малой Дмитровки в центре столицы. Движение автомобилей откроют только в час ночи.

Победила Индия — сияли все. В центре Москвы закрыли ММКФ-2026 | Источник: Дептранс. Оперативно / T.meПобедила Индия — сияли все. В центре Москвы закрыли ММКФ-2026 | Источник: Дептранс. Оперативно / T.me
Источник:

Дептранс. Оперативно / T.me

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Игорь Мещанев

Москву сегодня заливал дождь, а вечером и вовсе обещают снег. Но это не должно помешать большому торжеству.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Красная дорожка уже открылась, и на ней охотно позируют первые гости.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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На дорожке — Елизавета Боярская.

Актриса выбрала черный цвет | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUАктриса выбрала черный цвет | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Актриса выбрала черный цвет

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

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Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян.

Актер и актриса пришли на премию

Источник:

Эльдар Кочесоков

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Рассматриваем образы с красной дорожки.

Кто-то выбрал кокетство… | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUКто-то выбрал кокетство… | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Кто-то выбрал кокетство…

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

… а кто-то — изящную женственность | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU… а кто-то — изящную женственность | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

… а кто-то — изящную женственность

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На дорожке много вечерних платьев | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUНа дорожке много вечерних платьев | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На дорожке много вечерних платьев

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

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Еще немного образов. Многие актрисы выбирают необычные аксессуары.

Вуаль и сумочка | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUВуаль и сумочка | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Вуаль и сумочка

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Отметим необычный силуэт платья | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUОтметим необычный силуэт платья | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Отметим необычный силуэт платья

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

ММКФ проходит ежегодно | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUММКФ проходит ежегодно | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

ММКФ проходит ежегодно

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Фестиваль собирает главные имена российского кинематографа | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUФестиваль собирает главные имена российского кинематографа | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Фестиваль собирает главные имена российского кинематографа

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Как вам вычурный верх платья? | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUКак вам вычурный верх платья? | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Как вам вычурный верх платья?

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Еще один необычный образ | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЕще один необычный образ | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Еще один необычный образ

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На дорожке встретился даже мех | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUНа дорожке встретился даже мех | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На дорожке встретился даже мех

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Настоящий джентльмен | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUНастоящий джентльмен | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Настоящий джентльмен

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

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На фестиваль пришел и Дмитрий Дюжев.

Актер выбрал простой черный костюм и бабочку | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUАктер выбрал простой черный костюм и бабочку | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Актер выбрал простой черный костюм и бабочку

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

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Новый образ Гай Германики

Одним из самых запоминающихся образов на открытии ММКФ стали Валерия Гай Германика и ее дочка. На этот раз режиссер оделась намного скромнее.

Гай Германика на открытии ММКФ… | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГай Германика на открытии ММКФ… | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Гай Германика на открытии ММКФ…

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

… и сейчас, на закрытии | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU… и сейчас, на закрытии | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

… и сейчас, на закрытии

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

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Актриса Марина Ворожищева показала беременный животик. Поздравляем!

Марина Ворожищева известна по роли в «Золотом дне» | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUМарина Ворожищева известна по роли в «Золотом дне» | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Марина Ворожищева известна по роли в «Золотом дне»

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Актриса подчеркнула свой новый статус | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUАктриса подчеркнула свой новый статус | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Актриса подчеркнула свой новый статус

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

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На дорожке — актриса, телеведущая и светская львица Анна Калашникова.

Анна Калашникова в платье со стразами | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUАнна Калашникова в платье со стразами | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Анна Калашникова в платье со стразами

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

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ММКФ: за кадром.

Порой случаются конфузы

Источник:

Эльдар Кочесоков

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Прекрасная Кристина Асмус.

Кристина Асмус выбрала белое платье

Источник:

Эльдар Кочесоков

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Неподражаемая Екатерина Гусева.

Красные цветы на Екатерине Гусевой прекрасно сочетаются с красной дорожкой | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUКрасные цветы на Екатерине Гусевой прекрасно сочетаются с красной дорожкой | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Красные цветы на Екатерине Гусевой прекрасно сочетаются с красной дорожкой

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

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Иногда платья на красной дорожке оказываются похожи.

Анастасия Венза, «Мисс Россия — 2025»

Источник:

Эльдар Кочесоков

Саша Савельева

Источник:

Эльдар Кочесоков

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