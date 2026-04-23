Победила Индия — сияли все. В центре Москвы закрыли ММКФ-2026

В Московском театре мюзикла (бывшем театре «Россия») в центре столицы проходит торжественная церемония закрытия ММКФ-2026. 48-й международный кинофестиваль проводили с 16 по 23 апреля. За это время зрители ознакомились с двумя сотнями фильмов из 43 стран.

MSK1.RU показывал, как открыли ММКФ-2026. О том, как проходит закрытие — расскажем в этом онлайн-репортаже.