Победила Индия — сияли все. В центре Москвы закрыли ММКФ-2026

В Московском театре мюзикла (бывшем театре «Россия») в центре столицы проходит торжественная церемония закрытия ММКФ-2026. 48-й международный кинофестиваль проводили с 16 по 23 апреля. За это время зрители ознакомились с двумя сотнями фильмов из 43 стран.
MSK1.RU показывал,
как открыли ММКФ-2026. О том, как проходит закрытие — расскажем в этом онлайн-репортаже.
Для церемонии закрытия ММКФ-2026 перекрыли участки Большого Путинсковского переулка, Пушкинской площади и Малой Дмитровки в центре столицы. Движение автомобилей откроют только в час ночи.
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Дептранс. Оперативно / T.me
Москву сегодня заливал дождь, а вечером и вовсе обещают снег. Но это не должно помешать большому торжеству.
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Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Красная дорожка уже открылась, и на ней охотно позируют первые гости.
23 апреля, 19:01
На дорожке — Елизавета Боярская.
Актриса выбрала черный цвет
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Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
23 апреля, 19:03
Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян.
Актер и актриса пришли на премию
23 апреля, 19:08
Рассматриваем образы с красной дорожки.
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Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
… а кто-то — изящную женственность
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Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
На дорожке много вечерних платьев
Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
23 апреля, 19:19
Еще немного образов. Многие актрисы выбирают необычные аксессуары.
Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Отметим необычный силуэт платья
Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Фестиваль собирает главные имена российского кинематографа
Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Как вам вычурный верх платья?
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Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
На дорожке встретился даже мех
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Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
23 апреля, 19:28
На фестиваль пришел и Дмитрий Дюжев.
Актер выбрал простой черный костюм и бабочку
Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
23 апреля, 19:49
Одним из самых запоминающихся образов на открытии ММКФ стали Валерия Гай Германика и ее дочка. На этот раз режиссер оделась намного скромнее.
Гай Германика на открытии ММКФ…
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Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
23 апреля, 20:07
Актриса Марина Ворожищева показала беременный животик. Поздравляем!
Марина Ворожищева известна по роли в «Золотом дне»
Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Актриса подчеркнула свой новый статус
Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
23 апреля, 20:28
На дорожке — актриса, телеведущая и светская львица Анна Калашникова.
Анна Калашникова в платье со стразами
Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
23 апреля, 20:43
Прекрасная Кристина Асмус.
Кристина Асмус выбрала белое платье
23 апреля, 20:44
Неподражаемая Екатерина Гусева.
Красные цветы на Екатерине Гусевой прекрасно сочетаются с красной дорожкой
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Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
23 апреля, 21:31
Иногда платья на красной дорожке оказываются похожи.
Анастасия Венза, «Мисс Россия — 2025»