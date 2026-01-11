Новый «Буратино» собрал более 2 млрд рублей за новогодние каникулы

За первую неделю 2026 года кинокартина собрала более 1,5 миллиарда рублей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

1 января 2026 года в широкий прокат вышла новая российская киноадаптация сказки о «Буратино». За время новогодних праздников фильм заработал в кинотеатрах более 2 миллиардов рублей. Такие данные опубликовала Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.

«Общие сборы — 2 005 772 717 рублей», — говорится в сообщении.

За первые семь дней нового года кинокартина собрала более 1,5 миллиарда рублей. А в первый день проката кинотеатры собрали более 226 миллионов рублей, еще почти 184 миллиона пришлись на предпродажи. Историю про деревянного мальчика посмотрело уже свыше 3,7 миллиона зрителей.

Новый фильм режиссера Игоря Волошина представляет собой современную интерпретацию сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Сюжет вращается вокруг таинственного ключа, который попадает в руки папы Карло. Этот ключ обладает удивительной силой: он способен воплотить любое желание.

Мечтающий о сыне одинокий мастер наконец получает его. Однако в волшебном мире всё не так просто, и даже там события развиваются непредсказуемо.

В итоге по желанию папы Карло появляется добрый, веселый и очень сообразительный ребенок, но при этом деревянный. Несмотря на это, одинокий мастер искренне привязывается к Буратино. Но мальчик со временем осознаёт, что отличается от других детей. Тогда главный герой пускается в длинное приключение, полное испытаний, чтобы доказать своему отцу, что он достоин быть его сыном.

Премьера фильма приурочена к 50-летию выхода легендарной советской кинокартины «Приключения Буратино». Алексей Рыбников, композитор оригинальной версии 1975 года и автор саундтрека к ней, вновь взялся за музыкальную часть проекта и написал для него новые композиции.