Петров в образе кота Базилио, Борисов с Эйдельштейном и другие звезды. Как в Москве прошла премьера фильма «Буратино»

Во вторник, 23 декабря, в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Буратино» режиссера Игоря Волошина по мотивам произведения Алексея Толстого.

Картина выйдет в прокат уже 1 января 2026 года. Главные роли в ней исполнили: Федор Бондарчук (Карабас), Александр Петров (Базилио), Виктория Исакова (Алиса) и другие известные артисты. Фильм снят по мотивам произведения Алексея Толстого, а самого Буратино сыграла Виталия Корниенко.

MSK1.RU показывает, как прошла премьера, и рассказываем, кто на нее пришел.

Режиссер фильма «Буратино» Игорь Волошин рассказал, что должен вынести юный зритель после просмотра фильма.

«Единственный возможный путь живого существа на планете Земля — не тогда, когда он произносит слово „любовь“, а когда он любит того, кто напротив него. И делает всё, чтобы не травмировать и не доставлять боли напротив тебя стоящему человеку», — сказал Волошин.

На премьере фильма можно было увидеть звезду «Аноры» Марка Эйдельштейна. Перед журналистами он показал, как нужно позировать.

Где Марк, там и Юра Борисов. Пусть в «Буратино» актер не играл, но на дорожке всё равно засветился — сегодня вместе с супругой Анной и дочками.

На красной дорожке среди звезд можно было увидеть и актера из сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева, который в «Буратино» сыграл Арлекино. На премьеру он пришел вместе с супругой.

Посмотреть, как сказку детства воплотили в новом видении, приехала посмотреть и семья Михалковых. На красной дорожке — Надежда и Анна Михалковы вместе с детьми.

Когда режиссер выступал перед зрителями, на сцене можно было заметить Александра Петрова, который сыграл в фильме кота Базилио. На красной дорожке он был в темных круглых очках, подражая персонажу. Посмотреть премьеру он пришел вместе со своей супругой — Викторией Антоновой.

Недалеко от Петрова на сцене стояла 15-летняя Виталия Корниенко, которая сыграла главную роль в фильме «Буратино». В интервью нашим коллегам из StarHit.ru юная актриса рассказывала, как готовилась к этой роли.

«У меня был костюм с датчиками по всему телу, шлем с камерой и точечки на лице, которые считывали мою мимику и движения и переносили на mocap-оборудование, а потом эти сигналы, записи оцифровывались, обрабатывались различными специалистами, и получался Буратино», — делилась Корниенко.

Среди тех, кто играл в «Буратино», на красной дорожке была актриса Виктория Исакова. В фильме ее можно увидеть в роли Алисы.

Выступая перед зрителями, Федор Бондарчук, который сыграл в «Буратино» Карабаса-Барабаса, рассказал, что над созданием маленького деревянного мальчика работали сотни кинематографистов. А для картины построили небольшой город — кинокластер. Вместе с ним выступил и продюсер фильма Константин Эрнст.

Голубоволосую красавицу в музыкальном фэнтезийном фильме «Буратино» сыграла Анастасия Талызина.

«На площадке сохранялась какая-то магия и волшебство проекта, поэтому мне было намного легче. И еще легче было оттого, что рядом были такие сильные партнеры, — сказала Талызина. — Хочется думать, что у нас всё по-другому, по-доброму».

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что не стоит сравнивать советскую версию фильма «Буратино» с современной.

«Никто не пытается интерпретировать старые произведения, — сказала Любимова. — Конечно, это совершенно новая картина. С невероятными, любимейшими артистами. Мы ждем „Буратино“ и, конечно, так или иначе будем сравнивать с тем, что мы знаем и помним по любимой книжке или по советской картине, на которой выросли. Тем не менее мы ждем большого серьезного события в мире современного кино».

В зрительном зале сидел Сергей Гармаш, который также пришел посмотреть на новый фильм про маленького деревянного мальчика.

Среди известных артистов на красной дорожке, которые приехали на премьеру фильма, были: комик и телеведущий Антон Шастун, режиссер Жора Крыжовников вместе с супругой, телеведущая и журналистка Юлия Бордовских, актриса Анна Цуканова-Котт вместе семьей, теле- и радиоведущий, шоумен Тимур Родригез и многие другие.

На красной дорожке вместе с другими звездами должны были быть пудели, которые сыграли в «Буратино». Но из-за многокилометровых пробок, которые сегодня вечером сковали Москву, попасть вовремя им не удалось.

