Долина против Лурье. Верховный суд начал рассмотрение спора за элитную квартиру в Хамовниках. Онлайн-трансляция

Долина против Лурье. Верховный суд начал рассмотрение спора за элитную квартиру в Хамовниках. Онлайн-трансляция

Ранее певица продала ее матери-одиночке за 112 миллионов рублей

Сегодня, 16 декабря, Верховный суд РФ начнет рассмотрение жалобы покупательницы элитной квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье. Предыдущие суды признали сделку недействительной и отказали Лурье в праве собственности на жилье в Хамовниках. Вердикт оставил покупательницу без 112 миллионов и 200 квадратов.

Иветта Авраамова

Пока адвокаты спешат к залу Верховного суда, Лариса Долина в своем телеграм-канале только анонсирует концерт к Новому году.

Долина против Лурье. Верховный суд начал рассмотрение спора за элитную квартиру в Хамовниках. Онлайн-трансляция | Источник: Лариса Долина / T.me
Источник:

Лариса Долина / T.me

Иветта Авраамова

Журналистов пустили внутрь. Для заседание по делу «Долина против Лурье» подготовили большой зал с местами для слушателей.

Источник:

Starhit

Пока главных героинь в зале не заметили.

Иветта Авраамова

Что происходит у здания Верховного суда?

К зданию Верховного суда РФ в Москве уже подходят журналисты. Пока корреспонденты с камерами толпятся у входа. Пока никого из участников суда на месте не видно.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Иветта Авраамова

Покупательница квартиры не намерена мириться с происходящим, поэтому она подала жалобу в Верховный суд с требованием вернуть квартиру. Рассмотрение дела назначено на сегодня, 16 декабря, в 15 часов. Журналисты MSK1.RU как раз находятся в суде.

Источник: Из социальных сетей Полины Лурье
Источник:

Из социальных сетей Полины Лурье

Ранее Лариса Долина уже предлагала мировую. Певица в эфире популярного ток-шоу на Первом канале заявила, что намерена вернуть всю сумму, но частями. Вторая сторона на сделку не пошла.

Иветта Авраамова

В 2024 году под давлением мошенников Лариса Долина лишилась свыше 300 миллионов рублей. Певица переводила свои активы на «безопасные счета». Находясь под влиянием, артистка продала и квартиру в 200 квадратов в элитном ЖК в Хамовниках. Тогда покупательницей стала мать-одиночка Полина Лурье. Женщина выкупила жилье за 112 миллионов рублей.

Лариса Долина записала видеообращение после того, как ее обманули мошенники
Источник:

Dolinaofficial / T.me

После потери недвижимости весной 2025 года певица обратилась в Хамовнический районный суд с просьбой признать сделку недействительной. Суд принял сторону Долиной, прекратив право собственности покупателя Лурье. Деньги матери-одиночке не вернули. При этом тогда суд указал Лурье, что она может требовать возвращения средств от злоумышленников, которые терроризировали певицу.

Иветта Авраамова
Иветта Авраамова
Лариса Долина Полина Лурье Эффект Долиной Верховный суд
