Долина против Лурье. Верховный суд начал рассмотрение спора за элитную квартиру в Хамовниках. Онлайн-трансляция

Сегодня, 16 декабря, Верховный суд РФ начнет рассмотрение жалобы покупательницы элитной квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье. Предыдущие суды признали сделку недействительной и отказали Лурье в праве собственности на жилье в Хамовниках. Вердикт оставил покупательницу без 112 миллионов и 200 квадратов.
Пока адвокаты спешат к залу Верховного суда, Лариса Долина в своем телеграм-канале только анонсирует концерт к Новому году.
Журналистов пустили внутрь. Для заседание по делу «Долина против Лурье» подготовили большой зал с местами для слушателей.
Пока главных героинь в зале не заметили.
Что происходит у здания Верховного суда?
К зданию Верховного суда РФ в Москве уже подходят журналисты. Пока корреспонденты с камерами толпятся у входа. Пока никого из участников суда на месте не видно.
Покупательница квартиры не намерена мириться с происходящим, поэтому она подала жалобу в Верховный суд с требованием вернуть квартиру. Рассмотрение дела назначено на сегодня, 16 декабря, в 15 часов. Журналисты MSK1.RU как раз находятся в суде.
Ранее Лариса Долина уже предлагала мировую. Певица в эфире популярного ток-шоу на Первом канале заявила, что намерена вернуть всю сумму, но частями. Вторая сторона на сделку не пошла.
В 2024 году под давлением мошенников Лариса Долина лишилась свыше 300 миллионов рублей. Певица переводила свои активы на «безопасные счета». Находясь под влиянием, артистка продала и квартиру в 200 квадратов в элитном ЖК в Хамовниках. Тогда покупательницей стала мать-одиночка Полина Лурье. Женщина выкупила жилье за 112 миллионов рублей.
После потери недвижимости весной 2025 года певица обратилась в Хамовнический районный суд с просьбой признать сделку недействительной. Суд принял сторону Долиной, прекратив право собственности покупателя Лурье. Деньги матери-одиночке не вернули. При этом тогда суд указал Лурье, что она может требовать возвращения средств от злоумышленников, которые терроризировали певицу.