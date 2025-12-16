Долина против Лурье. Верховный суд начал рассмотрение спора за элитную квартиру в Хамовниках. Онлайн-трансляция

В 2024 году под давлением мошенников Лариса Долина лишилась свыше 300 миллионов рублей. Певица переводила свои активы на «безопасные счета». Находясь под влиянием, артистка продала и квартиру в 200 квадратов в элитном ЖК в Хамовниках. Тогда покупательницей стала мать-одиночка Полина Лурье. Женщина выкупила жилье за 112 миллионов рублей.