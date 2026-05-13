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Криминал Подробности В Ярославле вынесли приговор дебоширу, напавшему с ножницами на покупательницу

В Ярославле вынесли приговор дебоширу, напавшему с ножницами на покупательницу

Какое наказание ему назначили

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Вынесли приговор дебоширу, устроивший погром в продуктовом | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU, прокуратура Ярославской областиВынесли приговор дебоширу, устроивший погром в продуктовом | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU, прокуратура Ярославской области

Вынесли приговор дебоширу, устроивший погром в продуктовом

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU, прокуратура Ярославской области

В Ярославле вынесли приговор 39-летнему дебоширу, который с ножницами напал на покупательницу и кассира в супермаркете. Инцидент произошел вечером 19 января 2026 года на улице 8 Марта, 16 в Красноперекопском районе.

«Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия, предметов, используемых в качестве оружия)», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По данным суда, пьяный осужденный зашел в продуктовый и неадекватно себя вел. В приступе агрессии он снес стеллаж с жвачками у кассы, а затем схватил ножницы, которые лежали рядом, и ударил ими 55-летнюю покупательницу, параллельно угрожая ей. Другие посетители магазина смогли обезвредить дебошира и вызвали полицию.

Так выглядели последствия дебоша в продуктовом | Источник: «Свободный Ярославль»Так выглядели последствия дебоша в продуктовом | Источник: «Свободный Ярославль»

Так выглядели последствия дебоша в продуктовом

Источник:

«Свободный Ярославль»

Тогда редакция 76.RU связалась с дочерью пострадавшей. После нападения ее маме, 55-летней Людмиле, наложили швы между большим и указательным пальцами, перебинтовали ладонь. На голове у нее остались шрамы. Спустя три месяца пенсионерка стала чувствовать себя лучше.

«Ранее мужчина неоднократно был судим за различные преступления, в том числе относящиеся к категории тяжких; в очередной раз освободился из мест лишения свободы осенью 2025 года», — уточнили в ведомстве.

Так выглядел шрам на голове Людмилы в январе | Источник: предоставлено героиней публикацииТак выглядел шрам на голове Людмилы в январе | Источник: предоставлено героиней публикации
На руку пострадавшей после нападения наложили швы | Источник: предоставлено героиней публикацииНа руку пострадавшей после нападения наложили швы | Источник: предоставлено героиней публикации

С учетом позиции прокуратуры Красноперекопский районный суд Ярославля назначил виновному три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Кадры из зала суда

Источник:

прокуратура Ярославской области

Подробный репортаж о погроме в продуктовом — читайте в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Нападение Магазин
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Комментарии
19
Гость
16 мая, 10:38
Через год выйдет по УДО или сразу контракт подпишет, бабка в пролете!
manrayhon@mail.ru

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14 мая, 08:54
Редакция.как это понимать?по вашим словам Люк людей за по 300000 а тут какие то копейки за моральный ущерб.кк это понимать?
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