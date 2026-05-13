В Ярославле вынесли приговор дебоширу, напавшему с ножницами на покупательницу

Вынесли приговор дебоширу, устроивший погром в продуктовом Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU, прокуратура Ярославской области

В Ярославле вынесли приговор 39-летнему дебоширу, который с ножницами напал на покупательницу и кассира в супермаркете. Инцидент произошел вечером 19 января 2026 года на улице 8 Марта, 16 в Красноперекопском районе.

«Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия, предметов, используемых в качестве оружия)», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По данным суда, пьяный осужденный зашел в продуктовый и неадекватно себя вел. В приступе агрессии он снес стеллаж с жвачками у кассы, а затем схватил ножницы, которые лежали рядом, и ударил ими 55-летнюю покупательницу, параллельно угрожая ей. Другие посетители магазина смогли обезвредить дебошира и вызвали полицию.

Так выглядели последствия дебоша в продуктовом Источник: «Свободный Ярославль»

Тогда редакция 76.RU связалась с дочерью пострадавшей. После нападения ее маме, 55-летней Людмиле, наложили швы между большим и указательным пальцами, перебинтовали ладонь. На голове у нее остались шрамы. Спустя три месяца пенсионерка стала чувствовать себя лучше.

«Ранее мужчина неоднократно был судим за различные преступления, в том числе относящиеся к категории тяжких; в очередной раз освободился из мест лишения свободы осенью 2025 года», — уточнили в ведомстве.

С учетом позиции прокуратуры Красноперекопский районный суд Ярославля назначил виновному три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Кадры из зала суда Источник: прокуратура Ярославской области