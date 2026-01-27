Изрезал ножницами: что сейчас с ярославной, на которую напали в магазине. Фото

Нападение случилось 19 января Источник: предоставлено героиней публикации

Ярославская пенсионерка, на которую напал неадекват в продуктовом магазине Красноперекопского района, показала фото полученных травм. Как рассказала 76.RU дочь пострадавшей Вера, ее маме Людмиле наложили швы на голову и руку. 55-летняя пенсионерка теперь боится выходить одна на улицу.

Напомним, 19 января на улице 8 Марта дебошир устроил погром в магазине, а после накинулся на покупательницу. 39-летний неадекват изрезал пенсионерку ножницами, после чего был задержан. Ранее мы побывали в магазине, где произошло нападение, и пообщались с продавцами.

«Сейчас зарежу»

Как рассказала дочь пострадавшей Вера, в тот вечер ее мама пришла в магазин за продуктами. Двери продуктового расположены прямо перед кассами. Войдя в магазин, Людмила увидела, что один из посетителей валяется на полу между кассами.

«Вызовите полицию!» — кричал он.

Опрокинутые стеллажи с товарами лежали на полу Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

Вера отметила, что в магазине не было охраны. Продавцам и посетителям оставалось только наблюдать за происходящим. Сотрудники магазина ответили неадеквату, что уже вызвали полицию.

Дожидаться приезда служб нападавший не стал. Под горячую руку попала 55-летняя Людмила.

«Он поднялся с пола, взял двое ножниц и пошел в ее сторону. Далее, схватив мою маму, он приставил ножницы к ее шее со словами — „Я сейчас зарежу эту ***“. В этот момент продавцы не оказали никакого содействия, чтобы помочь», — поделилась произошедшим Вера.

На полу магазина были кровавые следы Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

Как задержали нападавшего

Помочь Людмиле сначала никто не осмеливался. Пострадавшая взяла всё в свои руки.

«Мама оказала сопротивление и выхватила одну пару ножниц. Из-за этого она получила травму руки и головы», — объяснила дочь пострадавшей Вера.

После ранения Людмила крикнула: «Помогите!» Неадекват же повалил раненую пенсионерку на пол.

Помощь подоспела неожиданно. В магазин вошли двое мужчин и, увидев ситуацию, не стали медлить.

«Они помогли обезвредить нападавшего. После дождались патрульно-постовую службу и передали неадеквата сотрудникам», — пересказала историю Людмилы ее дочь.

После нападения магазин быстро привели в порядок Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Людмилу увезли из магазина в Соловьевскую больницу.

«Привезли в приемный покой, но там не приняли. Тогда отправились в травмпункт, где была оказана необходимая помощь. Наложили швы и отправили в приемный покой к нейрохирургу», — поделилась Вера.

Что с нападавшим

Самого нападавшего забрали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» (часть 2 статьи 213 УК РФ).

С учетом позиции представителя прокуратуры Красноперекопский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Теперь нападавшему может грозить наказание до 7 лет лишения свободы.

Преступления по части 2 статьи 213 УК РФ наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

У Людмилы остался шрам на голове Источник: предоставлено героиней публикации На руку пострадавшей наложили швы Источник: предоставлено героиней публикации