Изрезал ножницами: что сейчас с ярославной, на которую напали в магазине. Фото

Ярославская пенсионерка, на которую напал неадекват в продуктовом магазине Красноперекопского района, показала фото полученных травм. Как рассказала 76.RU дочь пострадавшей Вера, ее маме Людмиле наложили швы на голову и руку. 55-летняя пенсионерка теперь боится выходить одна на улицу.
Напомним, 19 января на улице 8 Марта дебошир устроил погром в магазине, а после накинулся на покупательницу. 39-летний неадекват изрезал пенсионерку ножницами, после чего был задержан. Ранее мы побывали в магазине, где произошло нападение, и пообщались с продавцами.
«Сейчас зарежу»
Как рассказала дочь пострадавшей Вера, в тот вечер ее мама пришла в магазин за продуктами. Двери продуктового расположены прямо перед кассами. Войдя в магазин, Людмила увидела, что один из посетителей валяется на полу между кассами.
«Вызовите полицию!» — кричал он.
Вера отметила, что в магазине не было охраны. Продавцам и посетителям оставалось только наблюдать за происходящим. Сотрудники магазина ответили неадеквату, что уже вызвали полицию.
Дожидаться приезда служб нападавший не стал. Под горячую руку попала 55-летняя Людмила.
«Он поднялся с пола, взял двое ножниц и пошел в ее сторону. Далее, схватив мою маму, он приставил ножницы к ее шее со словами — „Я сейчас зарежу эту ***“. В этот момент продавцы не оказали никакого содействия, чтобы помочь», — поделилась произошедшим Вера.
Как задержали нападавшего
Помочь Людмиле сначала никто не осмеливался. Пострадавшая взяла всё в свои руки.
«Мама оказала сопротивление и выхватила одну пару ножниц. Из-за этого она получила травму руки и головы», — объяснила дочь пострадавшей Вера.
После ранения Людмила крикнула: «Помогите!» Неадекват же повалил раненую пенсионерку на пол.
Помощь подоспела неожиданно. В магазин вошли двое мужчин и, увидев ситуацию, не стали медлить.
«Они помогли обезвредить нападавшего. После дождались патрульно-постовую службу и передали неадеквата сотрудникам», — пересказала историю Людмилы ее дочь.
На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Людмилу увезли из магазина в Соловьевскую больницу.
«Привезли в приемный покой, но там не приняли. Тогда отправились в травмпункт, где была оказана необходимая помощь. Наложили швы и отправили в приемный покой к нейрохирургу», — поделилась Вера.
Что с нападавшим
Самого нападавшего забрали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» (часть 2 статьи 213 УК РФ).
С учетом позиции представителя прокуратуры Красноперекопский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Теперь нападавшему может грозить наказание до 7 лет лишения свободы.
Преступления по части 2 статьи 213 УК РФ наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
Тем временем у Людмилы между большим и указательным пальцем руки наложены швы, которые будут снимать через две недели. Сама ладонь перебинтована. На голове шрам.