Смотрящий. Нашли на российском кладбище респектабельный памятник вору в законе — что о нем известно

UFA1.RU нашел на одном из кладбищ памятник, который выполнен в очень приметном стиле: со статуей в полный рост, каменным навесом, фигурками ангелочков и изображением святых. Стоит он на могиле криминального авторитета — вора в законе по прозвищу Егор Уфимский, который в столице Башкирии считался смотрящим. Разглядываем надгробие и рассказываем историю человека, который покоится под ним.
Под сенью Георгия Победоносца
Памятник расположен на Северном кладбище Уфы. На нем покойный изображен в полный рост. У ног скульптуры восседает ангелочек, а ниже — книга, на которой выгравирована эпитафия с обещанием помнить.
Осеняют памятник гравировки, копирующие иконы: Иисуса Христа, Матери Божьей и Георгия Победоносца. Последний, согласно религиозным учениям, покровительствует воинам, прогоняет нечестивые помыслы и помогает раскаяться.
Настоящее имя покойного — Игорь Молодцов. В конце 1990-х и начале 2000-х он был одним из лидеров местной организованной преступности, а свой криминальный путь начал еще в 18 лет. Родился Молодцов 27 апреля 1962 года в районе, который в те времена называли самой опасной территорией города, — Черниковке.
Первый срок он получил за то, что ударил кавалера своей бывшей подруги ножом. Тот позже скончался в больнице, а Молодцов получил 10 лет заключения в колонии. За решеткой он быстро заслужил авторитет среди других осужденных. За неподчинение местному руководству срок ему увеличили.
На волю Молодцов вышел лишь в 1993 году, и тогда же его «короновали» — так называют преступники посвящение в высший статус российского криминалитета, вора в законе. Молодцов получил его от Шакро Молодого (Захарий Калашов), который считается одним из лидеров преступного мира России.
Новоиспеченный вор, которого уголовники знали под прозвищем Егор Уфимский, быстро принялся за дело, подминая под себя деятельность предпринимателей родного города. Тогда в Уфе процветала торговля нефтепродуктами, где вертелись большие деньги. Позже Молодцов взял под контроль один из банков: помогал ему выбивать долги и сам брал кредиты для своих людей.
Как рассказывали его знакомые, Егор проявил не только навыки решительного управленца, но и дипломатические задатки: к нему нередко обращались как третейскому судье, способному мирно разрешить обостряющиеся конфликты. «Коллеги» ценили его за строгое соблюдение воровских понятий, а коммерсанты — за умение держать слово. Тем не менее даже в преступном мире есть границы, которые нельзя переходить, но сделать это очень легко.
В середине 90-х годов по Уфе прокатилась волна громких преступлений. В центре города был убит один из предпринимателей, которого связывали с Егором. Кроме того, его обвинили в вымогательстве. Молодцов поспешил отбыть на Кипр. Его объявили в международный розыск, арестовали и намеревались вернуть на родину, однако расследование к тому моменту пошло на спад. На родину «законник» вернулся по своей воле спустя пару лет. Даже недолгое задержание в московском аэропорту Шереметьево не помешало ему добраться до Башкирии.
С тех пор Егор ушел в тень, предпочитая действовать через помощников. Его правой рукой был Александр Денисенко (Денис). Примечательно, что он, как и шеф, родился 27 апреля. Тогда в столице республики орудовал еще один криминальный авторитет — Ильдар Асянов, который был смотрящим. В 2001 году его отправили за решетку, и роль главного вора в законе Уфы примерил на себя Молодцов.
Предшественник заподозрил, что его арест связан как раз с амбициями Егора. Это убеждение подкрепил слух о раскоронации Ильдара, которую якобы инициировал новый смотрящий. Конфликт двух авторитетов привел к обострению криминогенной обстановки в городе, которая не радовала ни правоохранителей, ни старших товарищей уфимских воров. Последние вмешались в дело и попытались примирить стороны.
По мнению силовиков, в этот же период лидеры преступного мира начали постепенно легализовываться, переходя из статуса криминальных деятелей в законопослушных (или почти законопослушных) бизнесменов. На десяток лет Егор Уфимский исчез с радаров. В 2015 году он праздновал день рождения в одном из московских ресторанов, куда нагрянули правоохранители «для профилактической беседы». На прямой вопрос одного из правоохранителей, является ли Егор вором в законе, тот ответил с той же прямотой.
— Вором? Конечно, — лишь на мгновенье задумавшись, сказал Молодцов.
Тогда в России еще не действовал закон, согласно которому преступника карали только за сам статус в этой блатной иерархии, — его приняли только в 2017-м. Тем не менее Молодцов многим раньше ушел в тень. Еще в 2000-х он и его помощник Денис, как рассказывал источник UFA1.RU в правоохранительных органах, пропали с радаров. К концу 2010-х оба испытывали проблемы со здоровьем. Денисенко даже судился с Минздравом за бесплатное обеспечение лекарствами.
Егор скончался в апреле 2019 года, Денис — спустя два года, осенью. Бывший смотрящий похоронен в элитной зоне Северного кладбища Уфы, а его правая рука — на Южном, рядом с братьями. В Сети гуляет музыкальный видеоклип, посвященный Молодцову, на песню о том, что «помнит его братва».