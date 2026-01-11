Смотрящий. Нашли на российском кладбище респектабельный памятник вору в законе — что о нем известно

Могила криминального авторитета в Уфе Источник: Антон Селиверстов / UFA1.RU

UFA1.RU нашел на одном из кладбищ памятник, который выполнен в очень приметном стиле: со статуей в полный рост, каменным навесом, фигурками ангелочков и изображением святых. Стоит он на могиле криминального авторитета — вора в законе по прозвищу Егор Уфимский, который в столице Башкирии считался смотрящим. Разглядываем надгробие и рассказываем историю человека, который покоится под ним.

Под сенью Георгия Победоносца

Памятник расположен на Северном кладбище Уфы. На нем покойный изображен в полный рост. У ног скульптуры восседает ангелочек, а ниже — книга, на которой выгравирована эпитафия с обещанием помнить.

Осеняют памятник гравировки, копирующие иконы: Иисуса Христа, Матери Божьей и Георгия Победоносца. Последний, согласно религиозным учениям, покровительствует воинам, прогоняет нечестивые помыслы и помогает раскаяться.

Ангелочки на памятниках, как правило, символизируют надежду на то, что покойного приняли на Небесах

Настоящее имя покойного — Игорь Молодцов. В конце 1990-х и начале 2000-х он был одним из лидеров местной организованной преступности, а свой криминальный путь начал еще в 18 лет. Родился Молодцов 27 апреля 1962 года в районе, который в те времена называли самой опасной территорией города, — Черниковке.

Первый срок он получил за то, что ударил кавалера своей бывшей подруги ножом. Тот позже скончался в больнице, а Молодцов получил 10 лет заключения в колонии. За решеткой он быстро заслужил авторитет среди других осужденных. За неподчинение местному руководству срок ему увеличили.

На волю Молодцов вышел лишь в 1993 году, и тогда же его «короновали» — так называют преступники посвящение в высший статус российского криминалитета, вора в законе. Молодцов получил его от Шакро Молодого (Захарий Калашов), который считается одним из лидеров преступного мира России.

Красные гвоздики символизируют любовь, синие — преданность

Новоиспеченный вор, которого уголовники знали под прозвищем Егор Уфимский, быстро принялся за дело, подминая под себя деятельность предпринимателей родного города. Тогда в Уфе процветала торговля нефтепродуктами, где вертелись большие деньги. Позже Молодцов взял под контроль один из банков: помогал ему выбивать долги и сам брал кредиты для своих людей.

Как рассказывали его знакомые, Егор проявил не только навыки решительного управленца, но и дипломатические задатки: к нему нередко обращались как третейскому судье, способному мирно разрешить обостряющиеся конфликты. «Коллеги» ценили его за строгое соблюдение воровских понятий, а коммерсанты — за умение держать слово. Тем не менее даже в преступном мире есть границы, которые нельзя переходить, но сделать это очень легко.

Статуя получилась очень похожей на оригинал

В середине 90-х годов по Уфе прокатилась волна громких преступлений. В центре города был убит один из предпринимателей, которого связывали с Егором. Кроме того, его обвинили в вымогательстве. Молодцов поспешил отбыть на Кипр. Его объявили в международный розыск, арестовали и намеревались вернуть на родину, однако расследование к тому моменту пошло на спад. На родину «законник» вернулся по своей воле спустя пару лет. Даже недолгое задержание в московском аэропорту Шереметьево не помешало ему добраться до Башкирии.

С тех пор Егор ушел в тень, предпочитая действовать через помощников. Его правой рукой был Александр Денисенко (Денис). Примечательно, что он, как и шеф, родился 27 апреля. Тогда в столице республики орудовал еще один криминальный авторитет — Ильдар Асянов, который был смотрящим. В 2001 году его отправили за решетку, и роль главного вора в законе Уфы примерил на себя Молодцов.

У Денисенко тоже приметный памятник — на другом кладбище, рядом с его братом

Предшественник заподозрил, что его арест связан как раз с амбициями Егора. Это убеждение подкрепил слух о раскоронации Ильдара, которую якобы инициировал новый смотрящий. Конфликт двух авторитетов привел к обострению криминогенной обстановки в городе, которая не радовала ни правоохранителей, ни старших товарищей уфимских воров. Последние вмешались в дело и попытались примирить стороны.

По мнению силовиков, в этот же период лидеры преступного мира начали постепенно легализовываться, переходя из статуса криминальных деятелей в законопослушных (или почти законопослушных) бизнесменов. На десяток лет Егор Уфимский исчез с радаров. В 2015 году он праздновал день рождения в одном из московских ресторанов, куда нагрянули правоохранители «для профилактической беседы». На прямой вопрос одного из правоохранителей, является ли Егор вором в законе, тот ответил с той же прямотой.

— Вором? Конечно, — лишь на мгновенье задумавшись, сказал Молодцов.

Если установили такие вазы, стало быть, собирались навещать регулярно

Тогда в России еще не действовал закон, согласно которому преступника карали только за сам статус в этой блатной иерархии, — его приняли только в 2017-м. Тем не менее Молодцов многим раньше ушел в тень. Еще в 2000-х он и его помощник Денис, как рассказывал источник UFA1.RU в правоохранительных органах, пропали с радаров. К концу 2010-х оба испытывали проблемы со здоровьем. Денисенко даже судился с Минздравом за бесплатное обеспечение лекарствами.

Егор скончался в апреле 2019 года, Денис — спустя два года, осенью. Бывший смотрящий похоронен в элитной зоне Северного кладбища Уфы, а его правая рука — на Южном, рядом с братьями. В Сети гуляет музыкальный видеоклип, посвященный Молодцову, на песню о том, что «помнит его братва».