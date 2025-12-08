НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ребенок сильно шумел. Житель Подмосковья жестоко расправился с соседкой и ее 6-летним сыном: видео

Убийце грозит пожизненное

391
Дверь в квартиру убитых была открыта | Источник: СК Подмосковья / Telegram Дверь в квартиру убитых была открыта | Источник: СК Подмосковья / Telegram

Дверь в квартиру убитых была открыта

Источник:

СК Подмосковья / Telegram

В подмосковных Котельниках местному жителю предъявили обвинения в убийстве соседки и её 6-леинего сына. Об этом сообщила коллегам из MSK1.RU старший помощник ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Рассказываем подробности трагедии.

По данным СК, тела женщины и ее ребенка с множественными повреждениями головы обнаружили в одной из квартир в Котельниках 6 декабря. По подозрению в убийстве задержали 32-летнего соседа семьи. Какое именно орудие убийства он использовал, выясняется.

По предварительным данным, чтобы скрыть преступление и снять с себя подозрения, мужчина устроил погром в квартире после убийства. Он хотел инсценировать ограбление, передает 112. По данным Mash, мальчик не дожил неделю до своего седьмого дня рождения.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты смывы, срезы, одежда потерпевших и иные предметы. Допрошены свидетели, обвиняемый, назначены судебные экспертизы», — сообщили в СК.

Источник:

СК Подмосковья / Telegram

Как сообщил MSK1.RU источник в экстренных службах, причиной расправы мог стать бытовой конфликт: ребенок сильно шумел и мешал соседу. Разногласия продолжались около года, пишет Baza.

Семью обнаружила другая соседка. Ей позвонил отец ребенка и сказал, что никто не выходит на связь. Она пошла проверять, а дверь в квартиру оказалась открыта. Внутри именно она и обнаружила тела мамы с сыном.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого. По статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, мужчине грозит вплоть до пожизненного заключения.

Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Убийство Мама и ребенок Котельники ГСУ СК по Московской области
