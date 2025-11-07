«Поздравляю, ты балбес!» Кого будут наказывать по новой статье за поиск экстремистского контента — разбираемся с экспертами

Первое административное дело по этой статье недавно завели на Урале Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В России впервые завели дело по новой административной статье — «Поиск заведомо экстремистских материалов в сети» (ст. 13.53 КоАП РФ). Молодой врач из Каменска-Уральского бороздил просторы сети и, как утверждает его адвокат, случайно наткнулся на информацию о запрещенных террористических организациях. Дело дошло до суда, но там решили вернуть документы в полицию для устранения недостатков.

Как не оказаться в такой ситуации — и что делать, если вы все же в ней оказались? Об этом наши коллеги из Е1.RU поговорили с экспертами — юристом и директором интернет-хостинга.

Закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете начал действовать в России с 1 сентября 2025 года. Размер штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Как работает новый закон

Административная ответственность наступает с 16 лет, поэтому даже школьник может получить штраф, если будет искать в интернете запрещенный контент. При этом обвинению нужно будет доказать, что пользователь делал это умышленно .

С юридической стороны, пользователя накажут, если он умышленно искал запрещенный контент (и это еще нужно доказать) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Если с точки зрения чистой юриспруденции рассматривать этот вопрос, то для привлечения к ответственности пользователь заведомо должен знать, что эти материалы включены в список запрещенных, — объяснил E1.RU бывший опер уголовного розыска, адвокат Сергей Колосовский. — То есть если человек случайно нашел какую-нибудь статью и не знал, что она включена в этот перечень Роскомнадзора, то, по идее, он не должен нести ответственность, но как пойдет правоприменение — неизвестно».

Обвинение должно доказать, что человек знал о том, какой это материал, с кем он связан, искал этот контент и смотрел его. Например, если пользователь систематически осуществляет поиски именно этого материала — могут пойти по такому принципу. Сергей Колосовский бывший оперативник уголовного розыска, адвокат

Новый закон должен обязать операторов связи, провайдеров и все компании, предоставляющие аналогичные услуги, использовать предписанную госорганами аппаратуру, считает Сергей Колосовский. Следить за миллионами пользователей Сети должны как раз с помощью этого оборудования, которое будет автоматически фиксировать запрещенные слова, запросы, переходы на сайты и другое.

Реально ли обезопасить себя

Основатель и директор хостинга NetAngels Антон Халиков считает, что у сотовых операторов нет возможности следить за каждым абонентом и передавать данные о нарушителях в ФСБ.

Сотовые операторы не передают данные в ФСБ, уверены эксперты, но в некоторых случаях все очевидно по банальной истории просмотров в браузере Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Скорее всего, пользователь сам совершил ошибку: например, оставил противоправный комментарий в своих социальных сетях или сделал репост запрещенной информации, обратив на себя внимание силовиков, которые после поймали его след на сайте, нарушающем закон.

«Возможно, за ним уже было установлено наблюдение либо он зашел на какой-то подставной сайт, который был сделан специально, чтобы ловить тех, кто ищет подобные материалы, — предположил Антон Халиков. — Или у этого человека была подписка на пачку каналов соответствующей направленности. К тому же такие сайты, как правило, заблокированы в России».

Самое базовое правило — здравый смысл. Если вы действительно ищете нечто подобное, возникает сцена из известного мультика: «Поздравляю, Шарик, ты балбес!» Антон Халиков основатель и директор хостинга NetAngels

«Законопослушный гражданин в первую очередь не должен искать подобные материалы в Сети, а случайный переход на сайт с какими-то сомнительными материалами не должен попадать под действие статьи КоАП, как обещали авторы этих статей», — убежден директор хостинга.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин заявлял, что ответственность по этой статье будет вводиться только за умышленный поиск запрещенной информации.