Язва для призывника. Признание пособника уклонистов, который больше ста раз глотал эндоскоп ради тех, кто косил от армии

Екатеринбуржец решил, что самое правильное для него — признаться и рассказать о том, чем он занимался несколько лет Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Кириллу было 18 лет, когда он первый раз проглотил эндоскоп, чтобы помочь приятелю откосить от армии. В медкабинете он выдал себя за друга и «подарил» ему свой диагноз — язву 12-перстной кишки, а заодно и отсрочку. А потом это стало для Кирилла способом заработка, он придумал целую схему: проходил обследования, глотал трубки и светился под рентгеном. Сейчас парню 24 года. Его история про то, что все тайное становится явным. То, чем он занимался, обернулось огромными проблемами. И екатеринбуржец решил, что самое правильное для него — признаться и рассказать о том, чем он занимался несколько лет. Вот его откровенный монолог для E1.RU. Имя героя изменено.

«Мы придумали план»

По специальности Кирилл ветеринар, закончил ветеринарный колледж. Но работать по профессии не стал. Как он сам объясняет, очень любил животных, и ему не хватало здорового цинизма, слишком переживал, когда не удавалось помочь, спасти. Он начал зарабатывать другим способом: писал студентам курсовые и рефераты. А потом появилась еще одна, уже совсем не законная подработка.

— У меня диагноз — язва 12-перстной кишки, с ним меня не призвали, я получил военный билет. Первый раз я помог (откосить от службы) своему знакомому пять лет назад. Тот хотел уехать за границу. Мы придумали план, что я подменю его на обследовании. Решили, что в худшем случае врач просто выгонит меня из кабинета. Но меня никто не выгнал. ФГДС показала то, что должно — язву, и знакомый получил отсрочку.

ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) — эндоскопическое исследование, осмотр полости желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки. Процедура проводится с помощью специального инструмента — эндоскопа, это гибкая трубка с камерой и источником света. Эндоскоп вводится в желудок через рот и пищевод.

Я помог ему тогда бесплатно, по дружбе. Потом этот друг начал советовать меня другим своим знакомым. Они стали приходить ко мне, просить помочь, жаловались: у кого-то ребенок вот-вот родится, нужна отсрочка, у кого еще что-то: бизнес, планы другие на жизнь. Я сочувствовал. Потом я решил брать деньги за свои услуги, раз жертвую своим здоровьем. Потому что перед процедурой, чтобы результат был максимально ужасным, я искусственно раздражал желудок, принимал препараты (по этическим и юридическим причинам мы не будем называть эти незаконные способы обмана. — Прим ред.).

Про язву я знал много. Писал дипломную работу по язвенной болезни у свиней — анатомически желудок и кишечник у этих животных похожи на человеческий. Кирилл пособник уклонистов

Обо мне стали узнавать через сарафанное радио и массово обращаться, приезжали даже из других регионов: Московской области, Челябинской. Сначала я брал по 15 тысяч за подмену при прохождении ФГДС. Потом при обследовании военкоматы стали просить рентген. А это облучение, и нужно пить барий (используется как контрастное вещество при рентгенографии желудка и двенадцатиперстной кишки. — Прим. ред.) Часто это делать нельзя, риски — вплоть до летального исхода. Из-за этого за рентген я брал больше. Между рентгенами делал большие промежутки. За четыре года прошел примерно 15 рентгенов. А ФГДС — наверное, больше сотни. Схема следующая: я заказывал через интернет подложные справки, благодаря которым терапевт выдавал направление на ФГДС. И эти же справки они также приносили в военкоматы. На прием к терапевту человек шел сам, я инструктировал его, что говорить, какие назвать жалобы. Дальше он получал направление на обследование, которое я проходил вместо него. С клиентов я брал расписки, что помогал за вознаграждение собирать медицинские документы.

«Понимал, что незаконно»

Деньги мне были нужны, я с 18 лет содержал себя сам, оплачивал учебу, съемную квартиру, аренду офиса — все-таки основная деятельность у меня была связана с написанием научных статей для студентов. Моих ровесников поддерживали родители. Мне родители помочь ничем не могли, сами все в кредитах. Я с 14 лет работал: раздавал листовки, мыл машины. У нас всегда были не очень хорошие отношения в семье, и у меня с родителями, и у них между собой. Поэтому, как только я стал совершеннолетним, начал жить самостоятельно.

Я понимал, то, чем я занимаюсь, незаконно, понимал, что пособничество в уклонении от службы — это преступление. Но успокаивал себя, что преступление не тяжкое. Думал, если хоть раз поймают, понесу наказание — штраф или условный срок, и больше этим заниматься никогда не буду.

Как-то пришли некие люди, предложили крышу: чтобы я платил им проценты, иначе передадут информацию правоохранителям. Я отказался, пусть передают. Больше не приходили.

«Из уклонистов сделали потерпевших»

Проблемы начались в 2023 году. Ко мне в офис пришел брат парня, за которого я проходил обследование. И начал требовать вернуть деньги назад, хотя его брат получил отсрочку за мой диагноз. Этот призывник, оказывается, прошел повторное обследование в платной клинике, и перепутал ЭКГ с ФГДС — прошел повторно ФГДС. Вскрылось, что язвы нет. Брат поставил условие: либо я отдаю ему деньги, либо иду даю взятку в военкомат, договариваюсь, либо он превращает мою жизнь в ад. Я объяснял, что никому военных билетов не обещал, договаривались лишь пройти обследование и установить мой диагноз. Он объявил: «У меня связи, напишу на тебя заявление в МВД».

Кирилл готов все рассказать следователям. Возможно, после его истории будут проверять, действительно ли тот человек пришел на обследование Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

После этого стали приходить другие недовольные. Одни даже с битами пришли. У кого-то кончилась отсрочка, нужно было подтверждать несуществующий диагноз. Угрожали: возвращай деньги или проходи за нас обследование снова, но бесплатно. Я отказывался.

Полиция возбудила против меня уголовное дело за мошенничество (статья 159 УК РФ, самое строгое наказание — до 10 лет лишения свободы. — Прим. ред.), в нем 31 потерпевший, те кто пожаловался на меня. Якобы я брал деньги, обещая военный билет, подделывал документы и кидал, не помогал. Но я не обещал никаких билетов, я проходил обследование за них, был пособником. А тут из уклонистов сделали потерпевших!

Один из недовольных набросился на Кирилла Источник: читатель E1.RU

Год назад мне пришел иск о незаконном обогащении. Я помогал этому человеку, прошел все обследования, а он заявил, что я обещал собрать документы, но ничего не собрал. В иске он указал неверно мои данные — адрес, поэтому я не знал о суде. Решение было заочным. Я узнал обо всем через год, когда исполнительный лист пришел приставам. Все сроки для обжалования прошли. С меня взыскали 350 тысяч рублей.

Признание

Тогда я решил во всем признаться. Подал заявление в СК, первый раз в Первоуральске, где просил провести процессуальную проверку, дать оценку моим действиям. Таких заявлений я подал уже 55, в разных районах, по всей области. Следователи сначала смотрели на меня как на сумасшедшего, потом я предоставлял доказательства, начинали возбуждать уголовные дела.

Так было возбуждено семь уголовных дел: в Екатеринбурге, в Первоуральске, в Березовском. Но дела возбуждают только против тех, кому я помогал, а не в отношении меня, моим действиям следователи не дают оценку. Недавно я добился личного приема у главы свердловского СК Богдана Францишко. Но он признался, что опасается возбуждать дела, раз полиция расследует уголовное дело по мошенничеству, где уклонисты — потерпевшие.

Но я не мошенник. Я готов отвечать лишь за то, в чем действительно виноват, сотрудничать, рассказать о других моих клиентах по всей стране, их около тысячи человек. Кирилл пособник уклонистов

Следствие можно обмануть, вызвать язву, я ведь сам учил, как это сделать. Одна тонкость: у меня язва рубцовая, а рубец формируется годами, она отличается от свежей. Поэтому нужно ставить правильные вопросы к нужным специалистам. Я готов помогать в этом. И нести наказание за то, что совершил (наказание за пособничество в уклонении до трех лет лишения свободы. — Прим. ред.)

Кирилл также заверил нас, что все осознал и раскаивается…

Следственный комитет пока воздерживается от комментариев по этой непростой истории.

Мы также вместе с юристом разбирали, как будут искать уклонистов и какая ответственность грозит за это.