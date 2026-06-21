Долой «Абибасы», духи и сумочки. Маркетплейсы ответят за контрафакт

Рынок контрафакта в России оценивается в 5 трлн рублей в год Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Конституционный суд обязал маркет­плейсы блокировать карточки с контра­фактными товарами без решения суда — для приостановки продаж достаточно заявления правообладателя. Если площадка претензию проигнорирует, то будет отвечать вместе с продавцом-нарушителем. »Фонтанка» рассказывает, очистится ли рынок от подделок и что это значит для покупателей.

Рынок на триллионы. Как власти и ретейл пытались бороться с контрафактом

Рынок контрафакта в России оценивается в 5 трлн рублей в год — из них львиная доля приходится на западные бренды парфюмерии, косметики, обуви и аксессуаров. Тут и люксовые сумки из натуральной кожи за 5 тысяч рублей с нечитаемым NFC-чипом, и французские духи российского разлива, и ароматы «по мотивам» и с пропиской в ОАЭ.

Причем многие продавцы используют в карточке товара «музу» — например, флакончик Guerlain. Реальный дизайн под люкс мимикрировать не пытается, в описании бренд не фигурирует, зато указано, что за французской картинкой исконно русские духи, которые разлили на местном производстве. В глазах закона эта продукция не является контрафактом, максимум продавцу можно вменить недобросовестную рекламу с использованием чужих изображений. Оснований не выдать метку «Честный знак» тоже нет: оператору маркировки предоставляют сертификат на оригинальный отечественный продукт. Подробнее об этом «Фонтанка» рассказывала тут.

О подобной практике «Фонтанке» рассказал один из селлеров — закупают в Китае технику для укладки волос, продают в пять-семь раз дороже. В карточке — знаменитый Dyson, в описании — честные характеристики товара. Но до скучных цифр и сертификатов еще нужно долистать, а в пылу импульсивных покупок потребитель видит знакомое и яркие плашки скидок, так что интуитивно кликает. Даже если в цене явно не хватает нолика.

Бороться с контрафактом пытаются не первый год. Сначала в Минпромторге заявили, что пора бы ужесточить ответственность за продажу подделок на маркетплейсах, затем систему защиты владельцев интеллектуальной собственности от контрафакта на торговых площадках анонсировало Минэкономразвития. В апреле за платную галочку «оригинал», которая «не гарантирует достоверность сведений о товаре», досталось Ozon от ФАС.

В июле 2025 года был подписан закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Среди прочих требований для площадок и селлеров в нем прописано, что в карточке товара должны раскрываться сведения о продавце, лицензиях, сертификатах, обязательной маркировке, а оператор не вправе допускать предложения по изъятому из оборота, незарегистрированному или немаркированному товару. Документ вступает в силу с 1 октября 2026 года.

В марте правительство утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2030 года — проверять обещают и духи, и обувь, и упакованную воду.

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Проблема контрафакта касается далеко не только зарубежных брендов и мерча без роялти — воруют и у своих. Как раз одна из таких жертв после отказа в иске от судов трех инстанций дошла до Конституционного — с требованием призвать маркетплейсы к ответственности.

ООО «Мир хобби» обнаружило на одном из маркетплейсов контрактные копии настольной игры «Мафия. Вся семья в сборе»: дизайн коробки, 21 иллюстрация оказались скопированы конкурентом подчистую. Иллюстрации и дизайн — объекты интеллектуальной собственности, права на них принадлежат «Миру хобби» на условиях исключительной лицензии.

Компания потребовала прекратить нарушение со стороны маркетплейса — в досудебном порядке решить вопрос не удалось, так что «Мир хобби» обратился в суд с требованием взыскать с площадки 9,2 млн компенсации. Суды трех инстанций в иске отказали.

Суды исходили из того, что владельцы маркетплейсов не продают товары, а лишь создают условия для их продажи. То есть выступают информационным посредником, а значит, не могут отвечать за нарушение интеллектуальных прав согласно пунктам 1 и 3 статьи 1253.1 ГК РФ. Заведомо о подделке площадка не знала, после обращения правообладателя карточки с контрафактом заблокировала. В общем, сделала все от нее зависящее, ответственности не несет.

Тогда компания попыталась оспорить положения этой статьи ГК в Конституционном суде. «Мир хобби» опирался на два аргумента: во-первых, маркетплейс получает от всех продаж экономическую выгоду, во-вторых, для него установлен слишком низкий стандарт подтверждения того, что площадка выполнила все условия для освобождения от ответственности.

Суд решил, что положения ГК не противоречат Конституции РФ, однако их нужно пояснить, в том числе чтобы изменить сложившуюся практику.

Несет ли маркетплейс ответственность за соблюдение интеллектуальных прав? Выдержки из Гражданского кодекса Узнать ГК РФ. Статья 1253.1. Особенности ответственности информационного посредника



3. Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий: 1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным; 2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети «Интернет», на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.

Итак, Конституционный суд постановил, что владельцы маркетплейсов сами продажей товаров не занимаются. Даже если они оказывают селлерам дополнительные услуги — хранение товаров, реклама, доставка, прием платежей и так далее, — маркетплейсы остаются информационными посредниками. Однако этот статус не подразумевает полного освобождения от ответственности за нарушения интеллектуальных прав. Для этого требуется одновременное выполнение двух условий:

Площадка не знала и не должна была знать, что селлер торгует контрафактом. При этом нельзя обвинять маркетплейс в том, что он знал о подделке, только потому, что на площадке предварительно не проверили товар на предмет нарушения интеллектуальных прав.



Но такой вывод можно сделать, если некий селлер неоднократно продавал подделки: к недобросовестным игрокам, замеченным за нарушением интеллектуальных прав, площадка должна проявлять особую осмотрительность.

Площадка своевременно приняла меры — скрыла информацию о контрафактном товаре и приостановила его продажу до решения суда. Если правообладатель представил маркетплейсу доказательства, что его интеллектуальную собственность другой продавец использует незаконно, то маркетплейс не может ограничиться пересылкой претензий продавцу.

Только при выполнении этих условий маркетплейс освобождают от ответственности. При этом если площадка прекратила продажи товара на время разбирательств, а суд признал требования правообладателя необоснованными, то и маркетплейс, и продавец могут потребовать от него возмещения убытков, которые они понесли из-за остановки продаж.

Виновата ли витрина? Станет ли на рынке меньше контрафакта?

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев заявил «Фонтанке», что маркетплейсы изначально не несут и не должны нести ответственность за продажу контрафакта, так как площадка — это не производитель и не продавец, а фактически «витрина».

Мы убеждены, что основная ответственность должна оставаться на недобросовестных продавцах, а не перекладываться на технологические площадки, которые не имеют возможности и не обязаны проводить тотальную предварительную экспертизу миллионов товарных предложений. Ораз Дурдыев президент Ассоциации цифровых платформ

В пресс-службе RWB (Wildberries & Russ) отметили, что оценить, как решение суда повлияет на правоприменительную практику и деятельность участников рынка, смогут после детального анализа документа. «При этом обращаем внимание, что в решении подтвержден важный принцип: цифровая площадка не должна подменять собой суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения либо отсутствия нарушения прав», — подчеркнули в компании.

Для проверки продукции Wildberries использует маркировку по системе «Честный знак», размещение ссылок на декларации и верификацию правообладателей, а также использует значок «Оригинал» и специальный фильтр с товарами, подлинность которых подтверждена, для удобства покупателей. Для владельцев брендов на площадке есть специальный сервис, через который они могут напрямую связываться с продавцами и проверять их документы на товар. Если он не может их предоставить, то карточка товара блокируется.

В пресс-службе Ozon уверяют, что по жалобе правообладателей в течение трех дней запрашивают у продавцов документы, подтверждающие право на продажу. «Если документов нет или они вызывают сомнения — карточка блокируется», — отметили в компании.

Вдогонку к объемам рынка контрафакта — цифры от самих маркетплейсов. На Wildberries за прошлый год заблокировали 2,9 млн карточек товаров, по которым продавцы не смогли предоставить документы владельцу бренда. Сервис Ozon, где правообладатели отслеживают товары под своим брендом и направляют жалобы модераторам, ежемесячно обрабатывает порядка 75 тысяч обращений.

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев считает, что по итогам решения Конституционного суда площадкам потребуется скорректировать процессы обработки жалоб на контрафакт. «Это потребует определенной донастройки, но в целом не приведет к радикальной перестройке уже действующих систем цифрового арбитража и модерации», — отметил он.