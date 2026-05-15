Цены рубят, скидки летят. Почему авторынок растет, а машины вдруг стали дешевле на 900 тысяч

Цены на машины должны ползти вверх, но почему-то не всегда Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Продажи растут (+15% в апреле), утильсбор уже повышен, «ключ» планомерно снижается. По всем законам рынка цены на машины должны ползти вверх. Но BAIC BJ60 вдруг стал дешевле на 900 тысяч рублей, а Chery Arrizo 8 — на 276 тысяч. При этом на складах застыло 400 тысяч новых машин и запасы почти не сокращаются. «Фонтанка» разбиралась в парадоксе.

Цифры говорят одно, дилеры — другое

Апрель 2026 года стал для авторынка РФ месяцем успеха. Уже вторым, если сюда присовокупить показатели марта. По данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых автомобилей в апреле выросли до 117,5 тыс. штук — на 12,6% по сравнению с мартом. В годовом выражении картина тоже бодрая: плюс 15,1%. За четыре месяца реализовано 382,4 тыс. машин — на 9,6% больше, чем год назад.

Утильсбор пережил очередную индексацию 1 января и с тех пор не рыпался. Ключевая ставка высока, но буквально в конце апреля очередной раз снизилась до 14,5%. Эксперты в один голос прогнозируют дальнейший рост цен «стратегически, в длину».

Казалось бы, рынок здоров. Но редакция «Фонтанки» обнаружила симптомы, которые в эту картину не укладываются: дилеры снова играют со скидками. Причем «плюшки» предлагают такие, что унылому 2025-му впору бы завидовать.

«Фонтанка» ударила наугад и убедилась, что, например, в дилерском центре Chery (официальный дилер) седан Chery Arrizo 8 продается с прямой скидкой 276 тыс. рублей. А на официальном сайте BAIC внедорожник BJ60 стал дешевле на 900 тыс. рублей буквально за последний месяц. Цена — 4,990 млн вместо 5,890 млн.

В дилерском центре, куда корреспондент позвонил под видом покупателя, живописали целый конструктор из условий, который в конечном итоге приведет еще к большему бонусу, нежели указано на сайте:

— Цена по прайсу — 3,275 млн рублей. Если вы придете с наличкой или в рассрочку, то цена будет 3,075 млн. Если будет трейд-ин — то скидка от этой цены еще 100 тысяч. Минимальная цена, с учетом кредита и трейд-ина — 2,747 млн, но она не окончательная, — объяснила менеджер.

Она объяснила: эта политика — от импортера. Дилер выступает проводником, а не инициатором.

Но и это еще не все чудеса, которые можно себе вообразить. Например, если в день обращения прийти ногами в салон и «зафиксировать» цену на бумаге, то она сохранится неизменной в течение двух недель, и неважно, какие протуберанцы выплеснутся за это время на рынок. А случится может всякое:

— Всё может быть, всё буквально может быть. Вот у нас, буквально на этой неделе, обратились, была одна цена, на следующий день уже на 150 тысяч рублей выше стала, — поделилась менеджер.

Справедливости ради скажем, что рассыпаются бонусами если не каждый бренд, то точно через одного. О том же на днях писали на своем портале «Китайские автомобили».

И вот тут возникает вопрос: почему на растущем рынке приходится так глубоко и масштабно уцениваться?

Что было в 2025-м — и что изменилось

Объяснение ценопаду весной 2025-го было простым и понятным: спрос душила ключевая ставка, люди прятали деньги на вкладах, предпочитая не тратить, а копить, а кредиты отрастили такие процентные зубы, что внушали потребителям ужас. Рынок практически умер, и дилеры шли на любую уловку, чтобы сбросить запасы и получить живые деньги. Скидки были инструментом выживания. А кто не успел адаптироваться, тот паковал пожитки и уходил в закат.

Сейчас внешне картина иная: ставка падает, утильсбор, наоборот, вырос, и, по идее, должен толкать ценники вверх как бульдозер. Продажи, по статистике, растут.

А скидки — есть.

Значит, причина внутри самого рынка?

Версия экспертов: ошиблись в прогнозах

Вице-президент РОАД, директор по развитию компании «Автополе» Сергей Вайнер предполагает, что причина — в неверной оценке рынка.

— В связи с тем, что март был довольно успешным по продажам, эксперты рынка и сами импортеры имели завышенные ожидания и восприняли это как восходящий тренд. В связи с этим у различных дистрибьюторов могли быть допущены те или иные ошибки, например: ценообразование, рекламные кампании, недооценили активность конкурентов и оборачиваемость склада. Чтобы исправить ситуацию, импортеры увеличивают поддержки, что приводит к скидкам для потребителей, — поделился он в разговоре с «Фонтанкой».

Другими словами, вдохновленные мартом импортеры решили, что клиенты готовы раскошеливаться, радостно набили склады, подняли цены и сели ожидать выручку. А когда не дождались, пришлось поддерживать продажи скидками, которые еще год назад казались космическими.

Автоэксперт Денис Гаврилов подтвердил: скидки за последний месяц действительно выросли. Но не потому, что рынок проснулся, а потому, что склады забиты.

— У некоторых брендов склады достаточно большие. Есть цель распродать то, что везли в 2024–2025 годах. По одной модели склад нормальный, по другой — больше, чем необходимо, — отметил он.

При этом Гаврилов предупреждает: глобального ценопада ждать не стоит. Скидки — «товар» штучный и зависят от запасов конкретного дилера. И главное — максимальный дисконт получают только те, кто готов впрягаться в трейд-ин, кредит и каско: то, чем дилер поступился для вас, он окупит комиссией от банка, страховой, продажи вашей бэушной машины и бонусами от импортера за выполнение плана по объему продаж.

— Если у вас единовременная оплата (наличные), такого размера скидки вы навряд ли получите, — резюмирует Гаврилов.

Каких машин в избытке

Конкретные размеры стоков оценивал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, на конец апреля на складах дилеров и дистрибьюторов застыло около 400 тысяч новых автомобилей. В 2025 году сток активно «рассасывался» — минус 130 тысяч за год. Но с декабря прошлого года процесс остановился. За первый квартал 2026-го запасы сократились всего на 6 тысяч штук.

«Дальнейшего снижения пока не наблюдаем. Но есть опасения, что в перспективе сток может начать расти», — комментировал Целиков.

Напомним, что примерно такая же картина сложилась год назад. То есть рынок топчется на месте. А все остальное с «оживлением», видимо, показалось.

Гаврилов уточнил «Фонтанке» и ситуацию с «возрастом» затоваривания. На конец марта автомобили 2024 года выпуска занимали 12% в предложении петербургских дилеров. То есть каждая восьмая машина в салонах города застоялась как минимум полтора года.

Антилидер по этому показателю — Changan: 23% от всех «прошлогодних» машин в Петербурге приходилось на этот бренд. Далее — Exeed (13%), Hongqi (8%). Долю больше 5% среди автомобилей двухлетней давности в Петербурге занимали также Chery, Bestune, Haval и Omoda.

Именно на эти бренды, по логике рынка, стоит ждать скидок — избавляться от залежалого нужно быстрее.

И что будет дальше?

Впрочем, не все эксперты склонны драматизировать.

Николай Иванов, директор по продажам новых автомобилей «РОЛЬФ», обращает внимание на фундаментальные факторы:

— С одной стороны, высокая стоимость финансирования, логистика, утилизационный сбор — значит, фундаментальных причин для массового снижения цен нет. С другой — отдельные бренды действительно начинают активно стимулировать спрос через скидки.

История с BAIC BJ60, по его словам, — это прежде всего отражение сложной ситуации с продажами конкретной модели. «Они всячески пытаются завоевать хоть какого-то клиента. Когда спрос ниже ожиданий, производитель начинает агрессивнее поддерживать продажи», — говорит Николай Иванов.

При этом он подтверждает вывод «Фонтанки»: большинство скидок сегодня — это не прямое снижение цены «для всех», а максимальная выгода при выполнении условий (кредит, трейд-ин, допы).

«Сейчас скидки — это в первую очередь маркетинговый инструмент поддержки спроса. Покупатель стал осторожнее. Говорить о масштабном удешевлении автомобилей по рынку в целом пока не приходится», — резюмирует он.