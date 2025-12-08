«Доносит через силу»: почему кошка пинает руку хозяина задними лапами — ответ зоопсихолога

Кошки часто обхватывают что-нибудь передними лапами и пинают задними. Обычно под раздачу попадают руки владельца, а иногда и голова другого кота. NGS.RU узнал у эксперта, с чем связано это поведение и как его избежать.
Почему кошки пинаются
Зоопсихолог Елена Клюсовец в разговоре с НГС объяснила, что кошачий захват передними лапами, сопровождающийся активными пинками задними, — это типичный охотничий прием. Именно так хищники из семейства кошачьих поступают со своими жертвами.
«Они фиксируют добычу передними лапами, а задними активно бьют. И благодаря острым когтям добыча буквально раздирается», — объяснила поведение кошек эксперт.
Но не только охотничий инстинкт заставляет кошек вести себя подобным образом. Это также эффективный оборонительный прием, который котята тренируют с раннего детства друг на друге.
Поэтому, если ваши руки регулярно подвергаются такому испытанию, значит, кошка их воспринимает как угрозу или добычу.
Как отучить кошку пинаться
Елена Клюсовец подчеркивает, что вопрос нужно ставить иначе: не как отучить кошку пинаться, а как человеку вести себя с кошкой правильно?
Дело в том, что играть с питомцем руками — это вредная привычка. Эксперт уже рассказывала НГС, почему нужно использовать для общения и игр зоотовары вместо своих пальцев.
«Питомец может агрессивно реагировать и на поглаживания, если они слишком длительные либо не в тех местах, где ему приятно. Обычно кошки не любят, когда трогают их лапы или пузико. Как понять, что мы перешли черту? Питомец показывает через язык тела: напрягается, прижимает уши, бьет хвостом. Если эти знаки человек пропускает, коту приходится доносить информацию через силу. Мы, люди, в принципе, поступаем часто аналогично», — отмечает эксперт.
Поэтому, чтобы отучить кошку пинаться, надо привыкнуть играть с ней иначе. И вовремя останавливаться, если питомец проявляет нетерпение.
