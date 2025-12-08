НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Животные «Доносит через силу»: почему кошка пинает руку хозяина задними лапами — ответ зоопсихолога

«Доносит через силу»: почему кошка пинает руку хозяина задними лапами — ответ зоопсихолога

Можно попытаться отучить своего питомца от таких игр

Из захвата кошки освободиться довольно сложно | Источник: читатель НГСИз захвата кошки освободиться довольно сложно | Источник: читатель НГС

Из захвата кошки освободиться довольно сложно

Источник:

читатель НГС

Кошки часто обхватывают что-нибудь передними лапами и пинают задними. Обычно под раздачу попадают руки владельца, а иногда и голова другого кота. NGS.RU узнал у эксперта, с чем связано это поведение и как его избежать.

Почему кошки пинаются

Зоопсихолог Елена Клюсовец в разговоре с НГС объяснила, что кошачий захват передними лапами, сопровождающийся активными пинками задними, — это типичный охотничий прием. Именно так хищники из семейства кошачьих поступают со своими жертвами.

«Они фиксируют добычу передними лапами, а задними активно бьют. И благодаря острым когтям добыча буквально раздирается», — объяснила поведение кошек эксперт.

Но не только охотничий инстинкт заставляет кошек вести себя подобным образом. Это также эффективный оборонительный прием, который котята тренируют с раннего детства друг на друге.

Такие игры, по мнению зоопсихолога, не очень полезны

Источник:

читатель НГС

Поэтому, если ваши руки регулярно подвергаются такому испытанию, значит, кошка их воспринимает как угрозу или добычу.

Как отучить кошку пинаться

Елена Клюсовец подчеркивает, что вопрос нужно ставить иначе: не как отучить кошку пинаться, а как человеку вести себя с кошкой правильно?

Дело в том, что играть с питомцем руками — это вредная привычка. Эксперт уже рассказывала НГС, почему нужно использовать для общения и игр зоотовары вместо своих пальцев.

«Питомец может агрессивно реагировать и на поглаживания, если они слишком длительные либо не в тех местах, где ему приятно. Обычно кошки не любят, когда трогают их лапы или пузико. Как понять, что мы перешли черту? Питомец показывает через язык тела: напрягается, прижимает уши, бьет хвостом. Если эти знаки человек пропускает, коту приходится доносить информацию через силу. Мы, люди, в принципе, поступаем часто аналогично», — отмечает эксперт.

Поэтому, чтобы отучить кошку пинаться, надо привыкнуть играть с ней иначе. И вовремя останавливаться, если питомец проявляет нетерпение.

28 октября Елена Клюсовец также объяснила, как понять, что у кошки стресс, и как ей помочь с ним справиться.

ПО ТЕМЕ
Рихарда Лем
Рихарда Лем
Корреспондент
Кошка Зоопсихолог
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
