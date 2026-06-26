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Страна и мир Россиянам запретили регистрироваться на сайтах через Gmail. За нарушение — штрафы

Россиянам запретили регистрироваться на сайтах через Gmail. За нарушение — штрафы

Новый закон подписал Владимир Путин

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Штрафы начнут получать владельцы сайтов | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUШтрафы начнут получать владельцы сайтов | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Штрафы начнут получать владельцы сайтов

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому российские сайты начнут штрафовать за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту, например, Gmail. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 26 июня.

Согласно закону, пользователи могут авторизоваться на отечественных сервисах через номер телефона, Госуслуги, биометрическую систему или другую «информационную систему», которой владеет гражданин РФ или российское юрлицо. За нарушение этого требования владельцам ресурсов грозят штрафы:

  • от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — для граждан;

  • от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для должностных лиц;

  • от 500 тысяч до 700 тысяч рублей — для юрлиц.

Также закон вводит ответственность для владельцев сайтов, которые используют технологию рекомендаций. Сбор сведений о предпочтениях пользователей, который нарушает права граждан или организаций, будет наказываться штрафами аналогичных размеров до 700 тысяч рублей. Такие же меры будут принимать и за сокрытие данных о применении рекомендательных алгоритмов или отсутствие адреса электронной почты для юридических сообщений.

За повторные нарушения штрафы будут удваиваться:

  • от 20 тысяч до 40 тысяч рублей — для граждан;

  • от 60 тысяч до 100 тысяч рублей — для должностных лиц;

  • от 1 млн до 1,4 млн — для юрлиц.

Такие же штрафы могут применяться и в случае, если владелец сервиса проигнорирует требование Роскомнадзора прекратить предоставлять информацию с применением рекомендательных технологий.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
58 минут
У меня вопрос , а зачем регистрироваться?
Гость
9 минут
Это не для граждан.
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Гость
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