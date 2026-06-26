Россиянам запретили регистрироваться на сайтах через Gmail. За нарушение — штрафы

Штрафы начнут получать владельцы сайтов Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому российские сайты начнут штрафовать за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту, например, Gmail. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 26 июня.

Согласно закону, пользователи могут авторизоваться на отечественных сервисах через номер телефона, Госуслуги, биометрическую систему или другую «информационную систему», которой владеет гражданин РФ или российское юрлицо. За нарушение этого требования владельцам ресурсов грозят штрафы:

от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — для граждан;

от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для должностных лиц;

от 500 тысяч до 700 тысяч рублей — для юрлиц.

Также закон вводит ответственность для владельцев сайтов, которые используют технологию рекомендаций. Сбор сведений о предпочтениях пользователей, который нарушает права граждан или организаций, будет наказываться штрафами аналогичных размеров до 700 тысяч рублей. Такие же меры будут принимать и за сокрытие данных о применении рекомендательных алгоритмов или отсутствие адреса электронной почты для юридических сообщений.

За повторные нарушения штрафы будут удваиваться:

от 20 тысяч до 40 тысяч рублей — для граждан;

от 60 тысяч до 100 тысяч рублей — для должностных лиц;

от 1 млн до 1,4 млн — для юрлиц.