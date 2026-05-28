НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

южн.

 737мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 70,90
EUR 82,72
Афиша на День города
Суд из-за спектакля
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Ударят заморозки
Как отметить свадьбу в Ярославле
Радулов в детском клубе
Как будут ходить автобусы в День города
Снесли бывший магазин
Приговор депутату
Страна и мир Как понять, что телефон прослушивают: мифы и реальные признаки

Как понять, что телефон прослушивают: мифы и реальные признаки

Что сделать, чтоб защитить свои данные

92
Посторонние звуки указывают на проблемы со связью | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПосторонние звуки указывают на проблемы со связью | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Посторонние звуки указывают на проблемы со связью

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Щелчки, шумы и эхо в телефоне не указывают на прослушку, но существуют реальные признаки, по которым можно заподозрить слежку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Представление о том, что прослушку можно распознать по посторонним звукам, осталось еще с эпохи аналоговой связи, но сегодня это миф. Мобильная связь устроена иначе. Голос преобразуется в цифровые данные и передается через инфраструктуру оператора. Если доступ к разговору возникает на этом уровне, пользователь не слышит никаких акустических аномалий.

«Если доступ к разговору возникает на уровне этой инфраструктуры, для пользователя соединение выглядит как обычный звонок без заметных акустических признаков», — заявил Рыбников в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, такой доступ не является произвольным. Он возможен только при наличии соответствующих основания и технических возможностей со стороны оператора. Для обычного пользователя подобные ситуации маловероятны. Современные сети используют защиту данных, поэтому перехват разговора напрямую через радиосигнал затруднен.

Посторонние шумы, задержка звука или кратковременное эхо, как правило, связаны с качеством радиосигнала. Телефон постоянно обменивается данными с базовой станцией, и любое ослабление сигнала отражается на передаче голоса. Искажения возникают при перегрузке сети, при перемещении между зонами покрытия или при слабом уровне сигнала внутри зданий.

«Такие эффекты отражают состояние канала связи и сами по себе не указывают на перехват разговора», — пояснил Рыбников.

Возможен и другой механизм, связанный уже не с сетью связи, а с самим устройством. Если на смартфон установлена вредоносная программа или приложение с избыточными разрешениями, оно может получать доступ к микрофону и записывать разговор непосредственно на телефоне. Затем аудиофайл передается через интернет на внешний сервер.

В такой ситуации изменения проявляются не во время разговора, а в поведении устройства. Появляются приложения, назначение которых непонятно, программы запрашивают доступ к микрофону без очевидной причины, возрастает передача данных в фоновом режиме.

«Снизить вероятность такого доступа помогает контроль программного обеспечения. Для этого следует устанавливать приложения только из официальных магазинов, проверять разрешения, которые программа запрашивает при установке, и удалять программы, назначение которых неясно. Если приложению не требуется доступ к микрофону для выполнения своей функции, такое разрешение лучше отключить», — заключил Рыбников.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Миф Признак Прослушка Смартфон Вредоносное ПО
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
я думаю что и через тысячу лет здесь будет тоже самое или ещё хуже
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем