Как понять, что телефон прослушивают: мифы и реальные признаки

Щелчки, шумы и эхо в телефоне не указывают на прослушку, но существуют реальные признаки, по которым можно заподозрить слежку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Представление о том, что прослушку можно распознать по посторонним звукам, осталось еще с эпохи аналоговой связи, но сегодня это миф. Мобильная связь устроена иначе. Голос преобразуется в цифровые данные и передается через инфраструктуру оператора. Если доступ к разговору возникает на этом уровне, пользователь не слышит никаких акустических аномалий.

«Если доступ к разговору возникает на уровне этой инфраструктуры, для пользователя соединение выглядит как обычный звонок без заметных акустических признаков», — заявил Рыбников в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, такой доступ не является произвольным. Он возможен только при наличии соответствующих основания и технических возможностей со стороны оператора. Для обычного пользователя подобные ситуации маловероятны. Современные сети используют защиту данных, поэтому перехват разговора напрямую через радиосигнал затруднен.

Посторонние шумы, задержка звука или кратковременное эхо, как правило, связаны с качеством радиосигнала. Телефон постоянно обменивается данными с базовой станцией, и любое ослабление сигнала отражается на передаче голоса. Искажения возникают при перегрузке сети, при перемещении между зонами покрытия или при слабом уровне сигнала внутри зданий.

«Такие эффекты отражают состояние канала связи и сами по себе не указывают на перехват разговора», — пояснил Рыбников.

Возможен и другой механизм, связанный уже не с сетью связи, а с самим устройством. Если на смартфон установлена вредоносная программа или приложение с избыточными разрешениями, оно может получать доступ к микрофону и записывать разговор непосредственно на телефоне. Затем аудиофайл передается через интернет на внешний сервер.

В такой ситуации изменения проявляются не во время разговора, а в поведении устройства. Появляются приложения, назначение которых непонятно, программы запрашивают доступ к микрофону без очевидной причины, возрастает передача данных в фоновом режиме.