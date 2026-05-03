Уголовка и штрафы на сотни тысяч: чего опасаться дачникам в 2026 году, чтобы избежать этого

За одни нарушения на дачах можно отделаться лишь предупреждением, а за другие — получить уголовный срок Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Приближается дачный сезон, но владельцам загородных домов стоит помнить, что отдых может обернуться нежелательными штрафами или даже уголовкой. Подробнее о правилах, которые необходимо соблюдать собственникам загородной недвижимости, рассказываем в материале.

Пикники и разведение костра

В 2026 году дачников могут оштрафовать за разведение огня на участке и жарку шашлыков, если эти действия нарушили требования по соблюдению расстояний при использовании открытого огня. Штраф за это нарушение составит 5–15 тысяч рублей.

Минимальные расстояния для открытого огня:

мангал: 5 метров от дома;

костер: 50 метров — от здания;

30 метров — от лиственных деревьев;

100 метров — от хвойных деревьев.

Сжигание мусора

Штрафы также можно получить за нарушение правил сжигания мусора. Территория вокруг места для этого должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

Также нужно выкопать яму глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не менее 1 метра либо разжигать огонь в металлической емкости с крышкой.

Сжигать мусор запрещено в следующих случаях:

участок расположен на торфяных почвах;

установлен особый противопожарный режим;

костер находится под кронами деревьев хвойных пород;

стенки емкости имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы и другие отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

превышены установленные значения скорости ветра.

За нарушения штраф составит:

5–15 тысяч рублей для граждан;

10–20 тысяч рублей в условиях особого противопожарного режима;

40–50 тысяч рублей, если произошел пожар и пострадало чужое имущество.

Нецелевое использование участка

Дачники могут получить штраф, если используют участок не по назначению. Сумма санкций зависит от категории земель:

размер штрафа для граждан — от 0,1% до 0,3% кадастровой стоимости, но не менее 2000 рублей;

если кадастровая стоимость не установлена — 20–50 тысяч рублей.

Речь идет о том случае, если на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, размещен магазин или туристический объект. Чаще всего суды оперируют термином «нецелевое использование земельного участка» — также в случае использования участка не в соответствии с установленным для него видом разрешенного использования (ВРИ).

ВРИ — это «законная деятельность», которой можно заниматься на земле: строить дом, сажать огород или вести бизнес. Теперь этот вид использования будет жестко привязан к градостроительным планам и специальному федеральному классификатору.

Неиспользование участка

Если вы владеете участком, то вы должны за ним следить и приводить его в пригодное для его использования состояние в соответствии с целевым назначением. Например, признаком неиспользованного участка считается разрушенное на нём здание.

Кроме того, штрафы владельцы дачных участков могут получить, если земля находится в населенном пункте, садоводческом или огородническом товариществе, а участок не был освоен в течение 3 лет.

Размер штрафа для граждан зависит от кадастровой стоимости участка — от 1% до 1,5%, но не менее 20 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то нарушителя оштрафуют на 20–50 тысяч рублей. В противном случае землю и вовсе могут изъять.

Захламление и мусор

Если на участке или рядом с ним скопились отходы, то собственники дачи тоже понесут наказание. Штраф за это нарушение составит 2000–3000 рублей. По закону отходы в жилых домах, в том числе крупногабаритные, должны складываться в специально отведенном месте — на контейнерной площадке.

Их запрещено закапывать на участке или оставлять в неположенном месте. Площадки для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) должны располагаться на расстоянии не менее 20 метров от границы индивидуального земельного участка и внесены в специальный реестр.

Растительный мусор, такой как сухая трава, листья и ветки, к ТКО не относится. Размещать его на таких площадках нельзя. Для таких отходов правление садового товарищества определяет другое место.

Также стоит обратить внимание и на компостные ямы с растительным мусором. Они должны находиться на расстоянии не менее 20 метров от источников воды и не менее 10 метров от жилых и хозяйственных построек.

Сорняки и опасные растения

Самое известное и опасное растение, с которым теперь обязаны бороться все владельцы участков, — борщевик Сосновского. Его сок вызывает сильнейшие ожоги вплоть до третьей степени, а пыльца провоцирует аллергию и раздражение дыхательных путей.

С 1 марта 2026 года уничтожать борщевик должны не только на землях сельскохозяйственного назначения, как это было раньше, но также владельцы дачных участков и те, кто пользуется землей по праву сервитута или пожизненного наследуемого владения.

Штрафы за неуничтожение борщевика регулируются федеральным законодательством. Согласно ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, они составляют:

от 20 до 50 тысяч рублей — для физических лиц;

от 50 до 100 тысяч рублей — для должностных лиц;

от 400 до 700 тысяч рублей — для юридических лиц.

При этом в регионах размер санкций может отличаться, так как власти имеют право устанавливать собственные штрафы. Например, в Москве за борщевик на участке физическому лицу грозит штраф от 2000 до 5000 рублей, в Московской области — 5000 рублей. Однако при наличии федеральной нормы применяться будет именно она, а региональные штрафы остаются дополнительной мерой.

Кроме того, борщевик — не единственное растение, за которое можно получить штраф. Лишиться денег или даже попасть под уголовку можно:

за заросли сорняков — 300–500 рублей;

за растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, — 3000–5000 рублей или арест до 15 суток;

за их культивирование — до 300 тысяч рублей, или штраф в размере зарплаты до 2 лет, или обязательные работы до 480 часов, или ограничение свободы до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок;

то же самое в особо крупных размерах — лишение свободы на срок до 8 лет.

В зависимости от категории земель и региона оштрафовать могут за заросли полевой мяты, подсолнечника сорно-полевого, одуванчика лекарственного, пустого овса, заразихи ветвистой, подсолнечниковой и египетской.

Также есть растения, которые запрещено выращивать на своих участках. В их список входят:

ипомея трехцветная (вьюнок);

банистериопсис каапи;

голубой лотос;

диплоптерис кабрерана;

ибога;

кактус, содержащий мескалин;

кат;

кокаиновый куст;

конопля;

мак снотворный;

мимоза хостилис;

митрагина прекрасная;

психотрия зеленая;

роза гавайская;

шалфей предсказателей;

эфедра;

грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин.

Правила содержания заборов

За нарушения правил содержания заборов можно получить штраф от 2000 до 5000 рублей. Высота заборов между соседними участками тоже регулируется правилами садового товарищества и не должна превышать 1,2–1,8 метра.

Сроки регистрации домов

Дом должен быть поставлен на кадастровый учет, и на него должно быть оформлено право собственности. Если этого не сделать, то придется заплатить штраф от 1500 до 2000 рублей.

Важно, что собственники загородного жилья могут эксплуатировать дома лишь в том случае, если те поставлены на кадастровый учет и на них оформлено право собственности. Пока права на строение не будут оформлены, его нельзя использовать.

Неправильное использование печей

Использование печей с нарушением требований, установленных правилами противопожарного режима, грозит предупреждением или штрафом в 5–15 тысяч рублей. Если из-за этого случился пожар и он повредил чужое имущество или причинил вред здоровью легкой или средней тяжести, штраф составит 40–50 тысяч рублей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью последует уголовная ответственность.

На участке запрещено оставлять без присмотра печи, которые топятся, и поручать следить за ними детям. Нельзя располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Запрещено разжигать печи с помощью бензина, керосина, дизельного топлива и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Нельзя топить печи углем, коксом и газом, если они не предназначены для таких видов топлива.

Также запрещено топить печь во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов и перекаливать печи.

Содержание на участке запрещенных животных

Содержание на участке животных тоже входит в список запретов для дачников. Но это касается тех животных, которые включены в особый перечень. Под запретом находится 121 животное — отдельные виды пресмыкающихся, земноводных, паукообразных, млекопитающих, птиц, рыб и коралловых полипов.

Размер штрафов:

для граждан — конфискация и штраф 1500–3000 рублей;

если нарушение повлекло ущерб имуществу — до 30 тысяч рублей.

Мытье машины

Мыть машину на загородном участке тоже не рекомендуется. Это можно делать только на специально определенных для этого местах. В 2026 году в некоторых регионах — в том числе в Московской области — за это предусмотрен штраф для граждан от 3000 до 5000 рублей.