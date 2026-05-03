Уголовка и штрафы на сотни тысяч: чего опасаться дачникам в 2026 году, чтобы избежать этого

Приближается дачный сезон, но владельцам загородных домов стоит помнить, что отдых может обернуться нежелательными штрафами или даже уголовкой. Подробнее о правилах, которые необходимо соблюдать собственникам загородной недвижимости, рассказываем в материале.
Пикники и разведение костра
В 2026 году дачников могут оштрафовать за разведение огня на участке и жарку шашлыков, если эти действия нарушили требования по соблюдению расстояний при использовании открытого огня. Штраф за это нарушение составит 5–15 тысяч рублей.
Минимальные расстояния для открытого огня:
мангал: 5 метров от дома;
костер: 50 метров — от здания;
30 метров — от лиственных деревьев;
100 метров — от хвойных деревьев.
Сжигание мусора
Штрафы также можно получить за нарушение правил сжигания мусора. Территория вокруг места для этого должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.
Также нужно выкопать яму глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не менее 1 метра либо разжигать огонь в металлической емкости с крышкой.
Сжигать мусор запрещено в следующих случаях:
участок расположен на торфяных почвах;
установлен особый противопожарный режим;
костер находится под кронами деревьев хвойных пород;
стенки емкости имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы и другие отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;
превышены установленные значения скорости ветра.
За нарушения штраф составит:
5–15 тысяч рублей для граждан;
10–20 тысяч рублей в условиях особого противопожарного режима;
40–50 тысяч рублей, если произошел пожар и пострадало чужое имущество.
Нецелевое использование участка
Дачники могут получить штраф, если используют участок не по назначению. Сумма санкций зависит от категории земель:
размер штрафа для граждан — от 0,1% до 0,3% кадастровой стоимости, но не менее 2000 рублей;
если кадастровая стоимость не установлена — 20–50 тысяч рублей.
Речь идет о том случае, если на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, размещен магазин или туристический объект. Чаще всего суды оперируют термином «нецелевое использование земельного участка» — также в случае использования участка не в соответствии с установленным для него видом разрешенного использования (ВРИ).
ВРИ — это «законная деятельность», которой можно заниматься на земле: строить дом, сажать огород или вести бизнес. Теперь этот вид использования будет жестко привязан к градостроительным планам и специальному федеральному классификатору.
Неиспользование участка
Если вы владеете участком, то вы должны за ним следить и приводить его в пригодное для его использования состояние в соответствии с целевым назначением. Например, признаком неиспользованного участка считается разрушенное на нём здание.
Кроме того, штрафы владельцы дачных участков могут получить, если земля находится в населенном пункте, садоводческом или огородническом товариществе, а участок не был освоен в течение 3 лет.
Размер штрафа для граждан зависит от кадастровой стоимости участка — от 1% до 1,5%, но не менее 20 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то нарушителя оштрафуют на 20–50 тысяч рублей. В противном случае землю и вовсе могут изъять.
Захламление и мусор
Если на участке или рядом с ним скопились отходы, то собственники дачи тоже понесут наказание. Штраф за это нарушение составит 2000–3000 рублей. По закону отходы в жилых домах, в том числе крупногабаритные, должны складываться в специально отведенном месте — на контейнерной площадке.
Их запрещено закапывать на участке или оставлять в неположенном месте. Площадки для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) должны располагаться на расстоянии не менее 20 метров от границы индивидуального земельного участка и внесены в специальный реестр.
Растительный мусор, такой как сухая трава, листья и ветки, к ТКО не относится. Размещать его на таких площадках нельзя. Для таких отходов правление садового товарищества определяет другое место.
Также стоит обратить внимание и на компостные ямы с растительным мусором. Они должны находиться на расстоянии не менее 20 метров от источников воды и не менее 10 метров от жилых и хозяйственных построек.
Сорняки и опасные растения
Самое известное и опасное растение, с которым теперь обязаны бороться все владельцы участков, — борщевик Сосновского. Его сок вызывает сильнейшие ожоги вплоть до третьей степени, а пыльца провоцирует аллергию и раздражение дыхательных путей.
С 1 марта 2026 года уничтожать борщевик должны не только на землях сельскохозяйственного назначения, как это было раньше, но также владельцы дачных участков и те, кто пользуется землей по праву сервитута или пожизненного наследуемого владения.
Штрафы за неуничтожение борщевика регулируются федеральным законодательством. Согласно ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, они составляют:
от 20 до 50 тысяч рублей — для физических лиц;
от 50 до 100 тысяч рублей — для должностных лиц;
от 400 до 700 тысяч рублей — для юридических лиц.
При этом в регионах размер санкций может отличаться, так как власти имеют право устанавливать собственные штрафы. Например, в Москве за борщевик на участке физическому лицу грозит штраф от 2000 до 5000 рублей, в Московской области — 5000 рублей. Однако при наличии федеральной нормы применяться будет именно она, а региональные штрафы остаются дополнительной мерой.
Кроме того, борщевик — не единственное растение, за которое можно получить штраф. Лишиться денег или даже попасть под уголовку можно:
за заросли сорняков — 300–500 рублей;
за растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, — 3000–5000 рублей или арест до 15 суток;
за их культивирование — до 300 тысяч рублей, или штраф в размере зарплаты до 2 лет, или обязательные работы до 480 часов, или ограничение свободы до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок;
то же самое в особо крупных размерах — лишение свободы на срок до 8 лет.
В зависимости от категории земель и региона оштрафовать могут за заросли полевой мяты, подсолнечника сорно-полевого, одуванчика лекарственного, пустого овса, заразихи ветвистой, подсолнечниковой и египетской.
Также есть растения, которые запрещено выращивать на своих участках. В их список входят:
ипомея трехцветная (вьюнок);
банистериопсис каапи;
голубой лотос;
диплоптерис кабрерана;
ибога;
кактус, содержащий мескалин;
кат;
кокаиновый куст;
конопля;
мак снотворный;
мимоза хостилис;
митрагина прекрасная;
психотрия зеленая;
роза гавайская;
шалфей предсказателей;
эфедра;
грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин.
Правила содержания заборов
За нарушения правил содержания заборов можно получить штраф от 2000 до 5000 рублей. Высота заборов между соседними участками тоже регулируется правилами садового товарищества и не должна превышать 1,2–1,8 метра.
Сроки регистрации домов
Дом должен быть поставлен на кадастровый учет, и на него должно быть оформлено право собственности. Если этого не сделать, то придется заплатить штраф от 1500 до 2000 рублей.
Важно, что собственники загородного жилья могут эксплуатировать дома лишь в том случае, если те поставлены на кадастровый учет и на них оформлено право собственности. Пока права на строение не будут оформлены, его нельзя использовать.
Неправильное использование печей
Использование печей с нарушением требований, установленных правилами противопожарного режима, грозит предупреждением или штрафом в 5–15 тысяч рублей. Если из-за этого случился пожар и он повредил чужое имущество или причинил вред здоровью легкой или средней тяжести, штраф составит 40–50 тысяч рублей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью последует уголовная ответственность.
На участке запрещено оставлять без присмотра печи, которые топятся, и поручать следить за ними детям. Нельзя располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Запрещено разжигать печи с помощью бензина, керосина, дизельного топлива и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Нельзя топить печи углем, коксом и газом, если они не предназначены для таких видов топлива.
Также запрещено топить печь во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов и перекаливать печи.
Содержание на участке запрещенных животных
Содержание на участке животных тоже входит в список запретов для дачников. Но это касается тех животных, которые включены в особый перечень. Под запретом находится 121 животное — отдельные виды пресмыкающихся, земноводных, паукообразных, млекопитающих, птиц, рыб и коралловых полипов.
Размер штрафов:
для граждан — конфискация и штраф 1500–3000 рублей;
если нарушение повлекло ущерб имуществу — до 30 тысяч рублей.
Мытье машины
Мыть машину на загородном участке тоже не рекомендуется. Это можно делать только на специально определенных для этого местах. В 2026 году в некоторых регионах — в том числе в Московской области — за это предусмотрен штраф для граждан от 3000 до 5000 рублей.
Правила, действующие в конкретном регионе, можно уточнить на сайте администрации.