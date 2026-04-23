Начался прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн» — рассказываем, как подать анкету

В России сегодня, 23 апреля, стартует прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». Саму же видеотрансляцию покажут 9 мая.
Прием заявок через официальный сайт Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» проходит до 6 мая.
Согласно данным сайта, анкеты героев, прошедшие модерацию в прошлом году, автоматически включат в трансляцию в этом году. Само шествие начнется 9 мая в 12:00 по местному времени.
Первыми трансляцию увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего онлайн-шествие последовательно пройдет по всем часовым поясам России.
Как принять участие в акции?
Зайти на сайт 2026.polkrf.ru.
Зарегистрироваться. Старт регистрации — 23 апреля. Последний день — 6 мая.
Авторизоваться можно через номер телефона, Сбер ID, «Одноклассники», «ВКонтакте» или MAX.
Загрузить фото ветерана. Если качество снимка плохое, то на сайте есть нейросеть Kandinsky, которая поможет восстановить фотографию. Если снимка нет, можно заполнить анкету по имеющимся данным — имя, фамилия, годы жизни и другие сведения, которые есть.