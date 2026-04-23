Начался прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн» — рассказываем, как подать анкету

Загрузить фото ветерана. Если качество снимка плохое, то на сайте есть нейросеть Kandinsky, которая поможет восстановить фотографию. Если снимка нет, можно заполнить анкету по имеющимся данным — имя, фамилия, годы жизни и другие сведения, которые есть.