«Я был готов отдать тысячи долларов, чтобы уехать»: студент-египтянин — о плюсах и минусах жизни в России

Российские университеты, в том числе башкирские, популярны среди иностранных студентов. Если для молодых людей из Казахстана уклад более-менее привычен, то для тех, кто приехал из Египта, Индии и Китая, местный менталитет, погода и тем более язык почти что инопланетные. Едва став взрослыми, они попадают в условия, далекие от привычных и комфортных. Первое время особенно сложно, но со временем они влюбляются в культуру, страну и ее людей, желая остаться работать здесь. Один из таких студентов — Фарес, молодой парень из Египта. UFA1.RU взяли у него интервью, попросив быть предельно честным о своем опыте.

Сначала хотим показать вам видео Фареса, которое стало популярным на просторах интернета. В кинематографичном видеоряде звучит одна фраза — «Я чувствовал себя тут как в тюрьме…»

Как вам такой формат рилсов? Источник: f_ares194 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Так как интервью проходило в текстовом формате, мы оставили авторскую орфографию и пунктуацию, чтобы вы смогли оценить его владение русским языком — почти на уровне носителя.

«Я ненавидел Уфу»

— Фарес, расскажи, пожалуйста, из какого города ты родом, и о том, как ты сюда поступал.

— Я родом из города Эль-Мансура, это на севере Египта. Моё решение учиться в России во многом связано с системой поступления. У нас перед университетом есть этап старшей школы. В этот период выпускник должен сдать семь экзаменов по разным предметам, и итоговый балл играет решающую роль. Чтобы поступить на медицинский факультет, необходимо набрать от 98 до 100 процентов. К сожалению, мне не удалось получить такой высокий результат.

— У нас довольно схожая с вашей система. И тогда тебе кто-то рассказал о России?

— Мы случайно узнали, что один знакомый оказался в похожей ситуации и уехал учиться в Россию. Тогда моя семья предложила мне рассмотреть этот вариант — и так всё началось.

— Сразу Уфу выбрали?

— Изначально план был поехать в Нижний Новгород. Но в тот момент началась пандемия коронавируса, действовали жёсткие ограничения на поездки, поэтому всё было довольно сложно. Тем не менее, я всё-таки добрался туда и прожил в городе примерно три месяца. После этого встал вопрос выбора университета для обучения на стоматологическом факультете. Я действительно собирался поступать в Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде, но по информации Высшего совета университетов Египта этот вуз тогда не был аккредитован, а значит, диплом не признавался бы в Египте. Мне пришлось срочно искать другой вариант. Некоторые люди посоветовали обратить внимание на Уфу, и в итоге я уехал из Нижнего Новгорода, проведя 24 часа в поезде. И тут произошла ситуация, которая была одновременно и смешной, и очень неприятной.

— Уже страшно представить, какая это ситуация.

— Буквально через семь часов после того, как я заселился в комнату нового общежития, Высший совет университетов Египта опубликовал новое решение: университет Лобачевского был включён в список аккредитованных, а Уфа, наоборот, исключена. Это было настоящей катастрофой. Я помню, что был готов заплатить больше тысячи долларов, лишь бы вернуться обратно в Нижний Новгород. Но это оказалось невозможным. Так я и остался учиться в БГМУ.

— То есть и без того непростая адаптация кратно усложнилась?

— Представьте себе состояние, когда ты учишься, понимая, что в конце твой диплом может не иметь никакой ценности, но ты всё равно продолжаешь, потому что на данный момент просто нет другого выхода.

— Не знаю, стоит ли тогда спрашивать, как проходило знакомство с городом и университетом.

— Если говорить откровенно, я ненавидел Уфу. Но мне пришлось смириться с обстоятельствами и сосредоточиться на учёбе хотя бы временно, или до тех пор, пока не появится возможность перевестись в другой университет, диплом которого признаётся в Египте. Время шло… И вот я до сих пор здесь. И уже через несколько месяцев я получу свой диплом.

— Другими словами, раз диплом не котируется в Египте, получается, там у тебя образования считай что нет?

— Слава Богу, законы несколько изменились. Студенты окончившие университет в прошлом году, рассказали, что их дипломы признаются в Египте. Я уверен в этом на 90%, а остальные 10% всё ещё остаются загадкой.

«Здешние бабушки кажутся агрессивными»

— А как у тебя получилось на таком хорошем уровне овладеть русским языком?

— Мой опыт с русским языком тоже был не совсем приятным, если отвечать честно. Я по натуре довольно замкнутый человек ещё с детства. А это, пожалуй, худшее качество, если ты хочешь выучить иностранный язык, потому что тебе неизбежно приходится общаться с людьми. А именно этого я и не делал. Из-за этого процесс изучения языка сильно затянулся. Мне было неловко разговаривать с кем-либо, я боялся допустить ошибки в речи. При этом нельзя не признать, что русский язык сам по себе сложный. Даже сейчас у меня всё ещё возникают проблемы с грамматикой.

— А кто-нибудь помогал тебе из местных в изучении русского?

— Мне всё-таки помогло одно обстоятельство. Я познакомился с одной девушкой, мы стали друзьями. Она очень помогла мне в изучении языка. Она была единственным человеком, с которым мне не было трудно разговаривать. Именно она дала мне ощущение, что я на самом деле уже немного знаю русский язык, и это стало тем моментом который подтолкнул меня начать говорить более уверенно.

— Раз ты заговорил о девушке, поделишься, как складывается твоя личная жизнь тут? На тебя заглядываются девушки, судя по комментариям в соцсетях. Может, были даже забавные подкаты?

— Касаемо этой темы — я не из тех людей, кто стремится к активному общению или к большому количеству знакомств. Я никогда специально не шёл в этом направлении. Мне не хотелось знакомиться с девушками, потому что я не считал их подходящими для себя. Тем более что у меня был законный страховой полис. Никаких ночных клубов, никаких девушек и никакого алкоголя. Жаль, что я не придерживался этого правила… Потому что появилась девушка и заставила меня нарушить это.

— Спасибо, что так честно рассказываешь.

— Меня ведь попросили отвечать честно, так что… Сначала та девушка, которая помогала изучать русский, была просто моей подругой, а со временем я понял, что влюбился в неё. Кстати, это был мой первый опыт любви в жизни. Но как говорят первая любовь чаще всего не бывает долгой. К сожалению у нас не получилось. Но даже сейчас я благодарен ей за то, что именно она в своё время вытащила меня из комнаты и помогла мне начать жить более открыто.

— Еще раз спасибо за твою честность. Лучше перейдем к чему-то позитивному, например, забавным случаям, которые с тобой приключались.

— В начале у меня случались забавные ситуации. Однажды я стоял на автобусной остановке и ждал автобус, при этом я был без шапки. Вдруг ко мне подошла какая-то бабушка и начала кричать на меня. Я совершенно не понимал, что она говорит — незнакомый человек, который указывал мне на голову и громко возмущался. Это было очень странно и сбивало с толку. Лишь спустя время я понял, что она была недовольна тем что я стою на холоде без тёплой одежды. Тогда я понял, что здешние бабушки хоть и кажутся агрессивными, на самом деле очень добрые.

— Не раз замечала сама — вы ведь люди, привыкшие к теплу, а тут очень холодно. Почему так легко одеваетесь, правда?

— Это случилось со мной в мою первую зиму. Я не угадал, что погода будет такой холодной. Моя одежда подходила для египетской зимы, поэтому до этого момента у меня даже перчаток не было, а теперь у меня есть всё. Даже толстые носки.

«Я стараюсь остаться в России»

— Последнее — существенный вклад в собственное здоровье. К слову, ты в своем видео упоминал, что переработал на множестве работ. Расскажи подробнее.

— Я работал в продуктовом магазине. Расставлял товары на полках. Это была моя первая работа здесь. Я работал и в других местах, но это не были постоянные работы — каждый день разные. Сидел и на звонках, и в строительном магазине работал. Потом познакомился с одним человеком, захотел работать с ним. После собеседования меня приняли и я собирал заказы по ночам, а утром шёл в университет.

— Насколько знаю, теперь ты работаешь по специальности, правильно?

— Да, совмещаю с последним курс в БГМУ. Я работаю ассистентом стоматолога в клинике, очень благодарен главному врачу, она мне помогла и всему научила.

— Наверняка сложно совмещать работу в клинике и обучение в БГМУ? Зачеты, пары до вечера.

— Наоборот, это мне очень помогает в учёбе. Я имею в виду, что вижу многое из того, о чём читаю. В первый год в БГМУ я выходил на учёбу, а было темно, возвращался, а всё ещё темно.

— Тебе самому программа кажется сложной или легкой? Например, в сравнении с тем, что в Египте.

— В Египте большое значение придается практической стороне вопроса, студенты начинают лечить реальных пациентов уже с четвертого курса. Здесь работать с реальным пациентом не запрещено, по-моему. Трудно найти пациента, который согласится лечиться у студента. Но думаю, что учиться везде сложно. В конце концов, мы ведь изучаем медицину.

— Вернее не скажешь. Правильно поняла, что ты теперь хочешь обосноваться в России и работать, жить тут?

— Я действительно стараюсь остаться в России. Но при этом я понимаю, что мне всё равно необходимо вернуться в Египет, чтобы подтвердить свой диплом и пройти практический год. Этот этап очень важен для меня, потому что он даст мне реальный клинический опыт и поможет стать более сильным и профессиональным врачом.

— Успехов тебе в этом! Последний вопрос на сегодня — что тебе понравилось в Башкирии больше всего?