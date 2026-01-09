Теперь вам ничего не смогут «впарить»: штрафы за навязывание ненужных услуг выросли в разы

Штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг за отдельную плату увеличены в разы. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на защиту потребителей, вступили в силу 9 января.
Инициатором ужесточения наказания выступила Государственная Дума. Как отметил ее председатель Вячеслав Володин, проблема массовых нарушений прав потребителей остается острой. Он привел официальную статистику: если в 2022 году было зафиксировано 782 случая навязывания услуг, то в 2023 — уже 3179, а в 2024 — 4132 случаев.
«Чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг», — пояснил Володин.
Прямой законодательный запрет на такие действия был установлен еще в апреле 2025 года. Теперь за его нарушение введена серьезная финансовая ответственность. Размер штрафов составляет:
для должностных лиц — до 150 тысяч рублей (ранее 2–4 тысячи рублей);
для юридических лиц — до 500 тысяч рублей (ранее 20–40 тысяч рублей).
Усилили ответственность для операторов связи и банков.
«Банк России теперь вправе в подобном случае взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1 % размера ее капитала, но не менее 1 миллиона рублей», — отметил Володин.
Поправками также ужесточили требования к рекламе услуг в сфере банкротства физических лиц. С 1 января такая реклама:
Не может содержать гарантий полного списания долгов.
Не должна призывать к неисполнению обязательств.
Обязана информировать о негативных последствиях процедуры банкротства.
По словам Володина, это должно оградить граждан от недобросовестных компаний, которые вводят людей в заблуждение, замалчивая правовые и финансовые риски. Новые меры направлены на то, чтобы сделать рынок услуг более прозрачным и защитить кошельки граждан от необоснованных трат.