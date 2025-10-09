«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы

Пешеходам тут не место Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Отдых на острове Хайнань в Китае становится все более популярным. Для поездки туда не требуется виза, а цены сопоставимы с отдыхом в Турции или Таиланде. Поэтому в сентябре жительница Тюмени Елизавета выбрала именно этот курорт для своего свадебного путешествия.

Девушка откровенно рассказала нашим коллегам из 72.RU, во сколько обойдется отдых на Хайнане, что там можно посмотреть и с какими особенностями предстоит столкнуться. Далее ее рассказ от первого лица.

Елизавета Ч. Впервые отправилась на отдых в Китай

Путевка и первые впечатления

Так как это было свадебное путешествие, хотелось чего-то необычного и запоминающегося. Турция, Египет — это что-то про ежегодный отпуск, не особо выдающееся. Путевку начали искать заранее, в июне–июле. Обратились к нескольким туроператорам, в итоге выбрали того, с кем неоднократно ездили родственники.

Источник: Елизавета Ч. Источник: Елизавета Ч.

Рассказали о своих хотелках, нам предложили Хайнань. Так как никто из нас там не был, решили остановиться на нем. Конечно, хотелось посмотреть и материковый Китай, но для начала решили посмотреть пенсионерский вариант страны. Так как это все-таки свадебный отдых, решили выбрать не самый бюджетный отель: четыре звезды, 1,5 км до моря и вид из номера на бухту и кораблики.

В Санье — городе, где мы были, — три бухты, везде разный отдых и разная вода. В бухте Дадунхай как раз было место и покупаться, и погулять. Билеты, бронирование отеля и всю логистику за нас спланировал туроператор. Можно было выбрать отель ближе к морю, но это сразу прибавило бы к стоимости 30 тысяч рублей.

В конце сентября мы полетели на отдых. Перелет длился 7,5 часа, не считая дороги до Екатеринбурга. Приземлились около трех ночи. В аэропорту случилась небольшая толкучка, так как перед таможней нужно было заполнить небольшую анкету.

Вид из отеля Источник: Елизавета Ч.

Эти анкеты можно было раздать в самолете, чтобы было быстрее. Когда я летала в США, нам раздавали подобные анкеты в самолете, и в итоге все быстро проходили контроль, тут все иначе. Зато далее все досмотры прошли быстро, нас сканировали по отпечатку пальца и лицу.

В отеле через переводчика договорились о раннем заселении за 450 юаней (порядка 5000 рублей). Пока заселились, на улице уже светало. Тогда я немного расстроилась, что «вид на море» — это ма-а-а-аленький кусочек моря, который можно рассмотреть между домами. Но после отдыха все уже стало не так грустно.

«Китайцы не умеют плавать»

Отель приятный, хоть и ремонт чуть «уставший». Огромная удобная кровать, большая ванная на балконе. Сейф, у которого не работают кнопки. Персонал отзывчивый. Но это совсем не турецкий сервис, как по мне.

Никаких вам лебедей из полотенец, никакого тортика на день рождения. В номере чайник и кофе «3 в 1». На завтрак — «шведский стол», вполне вкусно. Бассейн при отеле неглубокий и небольшой. Никаких развлекух нет, только магазин со снеками, алкоголем и какими-то срочными товарами — что-то типа магазина у дома. Скучно.

Зато море — кайф! Вода чистая, теплая, соленая — все как надо. Пляж песочный, небольшие волны. Китайцы, видимо, не умеют плавать, поэтому зоны с буйками ну очень маленькие. Заплывать за них нельзя — сразу выгонят. А еще в 18:30 всех просят покинуть воду, так как у них подводные течения.

Источник: Елизавета Ч. Источник: Елизавета Ч.

Жаль, что искупаться мы успели всего два-три раза, а потом погода испортилась: тайфун. Можно было только ноги помочить. Я бы и в таком море купалась, но тех, кто заходил хотя бы по пояс, спасатели выгоняли из воды.

«Обезьяны дикие. Царапаются и кусаются». Что посмотреть на Хайнане

Хайнань — больше про что-то санаторное, а не про тусовки. На каждом углу тут массажи, медцентры, спа. Но экскурсии тоже есть — не так много, но достаточно. Мы побывали на нескольких.

Первая — бесплатная по городу. Ее не советую, ничего толком не рассказывают и не показывают. Возили в магазин шелка, в деревню, где из яда змей делают порошки, свозили на чайную церемонию, потом повезли в центр, где из акул что-то делают, но мы ушли оттуда. В итоге все сводилось к тому, что тебя уговаривали купить товары за оверпрайс.

Платно мы съездили в буддистский храм Наньшань — это визитная карточка Хайнаня. Там и по парку погуляли, и по храмам прошлись, на фигуру Будды заехали. Интересно. Красиво. Вторая платная — романтический парк. Он не очень большой, но тоже красивый. Там две комнаты страха, зеркальный лабиринт, перевернутая комната и другие. На всей территории показывают разные представления: танцы, фаер-шоу — все очень красочно.

Территория храма Наньшань Источник: Елизавета Ч. Источник: Елизавета Ч.

Побывали на шоу от создателя «Цирка дю Солей», которое рассказывает об истории любви пары в Санье. Актеры, костюмы — очень красиво. Сцена подвижная, декорации меняются моментально. Там и фонтаны, и на гидроцикле проехали, и всякие русалки под потолком проплыли.

Источник: Елизавета Ч.

Источник: Елизавета Ч. Источник: Елизавета Ч.

Третья экскурсия — остров обезьян. Они дикие, кусаются и царапаются, еду отбирают. Интересно наблюдать как за обезьянами, так и за людьми. Есть места, где животных можно кормить. Фрукты для них мы взяли в отеле бесплатно, на месте то же самое стоило 25 юаней.

Источник: Елизавета Ч.

Цены и траты

Цены тут примерно как и в России, если переводить юани в рубли. Кокос для питья — 5–15 юаней, магнитики стоят от 5 до 10 юаней за пять штук, баночка Pepsi в кафе — 8 юаней. Порции еды огромные, поэтому можно смело одну на двоих брать. Лапша стоит 25–30 юаней, при этом тебе приносят целый тазик еды.

Суммарно за семь дней мы потратили около 280 тысяч рублей. Из них 205 тысяч — перелет и отель. Три экскурсии — около 30 тысяч на двоих. Считаю, что за эти деньги неплохо: покатали на автобусе, покормили, все рассказали и показали. Остальное ушло на поесть, магазины и такси. Привезли с собой немного магнитиков, чай и немного фруктов.

Что понравилось и что расстроило

Говорят тут на китайском и немного на русском. Переводчик помогает не всегда, так что иногда использовала английский или приходилось играть с собеседниками в «крокодила». Китайцы, которых мы встречали, были доброжелательными. Искреннее пытаются понять, чего ты от них хочешь.

Интересно, что китайцы иногда подбегают и просят сфотографироваться из-за цвета кожи, делают комплименты. Однако некоторые таксисты наглеют, когда видят белых.

Море классное, но не хватило, хотя отмечу, что мы и не в сезон были. Еда жирная и вкусная, иногда острая, но далеко не всегда. Есть и экзотика типа кузнечиков и прочего, но мы не пробовали. Да и сами китайцы это не особо едят.

Источник: Елизавета Ч. Источник: Елизавета Ч.

Раздражало больше всего то, что остров полностью захвачен электромопедами, они на острове главные. ПДД не соблюдают совсем, ездят как попало и где попало. По пешеходным тротуарам, по встречке — везде. Пешеходы — вообще никто. И это движение никак не контролируется, полиции нет. Идешь по пешеходной дорожке, жмешься к краю, а мимо все равно пролетает мопед, еще и бесшумно.

Полиция не спешит обращать внимание на нарушителей Источник: Елизавета Ч.

В следующий раз мне бы хотелось больше поехать на материк. По-моему, там должно быть интереснее. На Хайнане слишком по-пенсионерски и слишком много мопедов.