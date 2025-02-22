Эй, садоводы, ничего не забыли? Когда сеять на рассаду баклажаны и какие сорта выбрать

У баклажанов мощные стволы и раскидистые листья Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Среди садоводов баклажаны не уступают в популярности перцам и кабачкам. Вот только если пропустить момент их посадки, на урожае можно крест поставить. Чтобы вы не упустили лучший момент для рассады баклажанов, мы спросили у агронома Людмилы Шубиной, когда и как сеять семена баклажанов и какие сорта покажут себя лучше всего.

Когда сеять баклажаны на рассаду

Чтобы понять, когда сеять баклажаны, в первую очередь нужно ориентироваться на сроки высадки рассады на постоянное место. В зависимости от сорта возраст рассады должен быть 60–75 дней. Баклажаны — теплолюбивая культура, а значит в открытый грунт ее нужно высаживать в конце мая, в теплицу — с середины мая.

Позднеспелые сорта для теплицы сеют со второй декады февраля (в зависимости от сорта), скороспелые с 25 февраля по 10–15 марта, также в зависимости от сорта.

По лунному календарю садовода ближайшие лучшие дни для посева баклажанов: 8, 9, 12 марта. Неблагоприятные дни: 27 февраля и 28, 29, 30 марта. Все остальные дни нейтральные или просто благоприятные.

Лучшие сорта баклажанов

При выборе сорта нужно ориентироваться на место высадки. Для открытого грунта подойдут только скороспелые сорта. Такие как, например, «Робин Гуд», «Эпик», «Скороспелый». От всходов до первых плодов пройдет около 90–100 дней, значит они успеют дать полноценный урожай на огороде.

Позднеспелые сорта дадут хороший урожай только в теплицах или пленочных укрытиях. Отлично себя показали «Щелкунчик», «Зелененький», «Лебединый», «Алмаз», «Рома». Урожай будет на 120–130-й день от всходов.

Как сеять баклажаны на рассаду

Баклажанам нужен питательный и рыхлый грунт. В кислой земле корни рассады не будут развиваться, поэтому нужно добавить доломитовую муку к торфу.

— На дне горошка обязательно дренаж. Бороздки глубиной 1–1,5 сантиметра, не меньше. Иначе будет вынос околоплодника — шапочка на ростке. Это брак в рассаде и такие растения придется выбросить, — предупредила агроном Людмила Шубина. — Перед посевом семена можно слегка потереть, потому что у баклажанов достаточно твердая оболочка.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Расстояние между бороздками и самими семенами в ряду должно быть около 1,5 сантиметра. Грунт нужно пролить слабым раствором марганцовокислого калия и дать земле немного постоять, чтобы всё хорошо впиталось. После разложить семена и заделать грунт.

Горшок накрыть пленкой и убрать в самое теплое место в квартире. Температура на всходах должна быть не менее +25 градусов, а лучше +28 градусов. Горшочек нужно проветривать раз в сутки и увлажнять грунт, не допуская пересыхания. Баклажаны обычно всходят на 6–7 день.

Как ухаживать за рассадой баклажанов

После появления ростков пленку можно убрать. Чаще всего рассадный горшок ставят на подоконник — это губительно для такой теплолюбивой культуры как баклажан.

— Хотя бы на ночь нужно убирать с подоконника, даже в марте. Потому что поддувает, рассада может погибнуть. Обязательно досвечивать баклажаны, им нужно минимум 14 часов светового дня, — предупредила Людмила Шубина.

Без досветки рассада будет вытягиваться, а листья станут бледными. Полив умеренный, только отстоянной водой комнатной температуры.

Баклажаны пикируют, рассаживают по отдельным емкостям, когда появится и окрепнет пара настоящих листьев. Сначала у росточка только два семядольных листика, а настоящие уже появляются позже из серединки. Для пикировки потребуются емкости минимум в 300 мл, а лучше 500 мл.

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