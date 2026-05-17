Днем в храме, вечером — на раме: как многодетная жена священника стала байкером. Видео

Мария и сама не ожидала, что станет байкером Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Мария Гливинская зовет себя мотоматушкой. Ее муж — священник, настоятель храма Святой Блаженной Ксении Петербургской в Екатеринбурге. Жена — его главная помощница в приходе, а еще мама пятерых детей, управляющая центром гуманитарной помощи и… байкер!

Когда впервые видишь Марию, не верится, что эта яркая стройная девушка с дредами в кожаной куртке — мама пятерых детей, да еще и служительница храма. Образ ее кардинально расходится со стереотипами о матушках. Посмотрите сами!

Мария за рулем байка уже 4 года. Говорит, никогда даже представить не могла, что будет кататься на мотоцикле. Но однажды появилось желание отучиться — уже в конце мотосезона Мария получила права. Экзамен сдала с первого раза! Муж поначалу удивился, но быстро принял новое увлечение супруги. А вот прихожане в мнениях разделились.

«Кто-то принял, кто-то нет. Большинство относятся хорошо, ведь я им жить не мешаю своим мотоциклом. Байкеры к тому, что я жена священника, тоже относятся двояко: кто-то отплевывается, а кто-то говорит: „Класс!“ Больше людей удивляет, что у нас пятеро детей», — рассказывает Мария.

Ездит мотоматушка на внедорожном мотоцикле КТМ 390. Он небольшой по габаритам, поэтому хорошо подходит для города: удобно рассекать по пробкам. Но Мария катается в основном вечерами. Днем занята работой в храме, в гуманитарном центре, а еще воспитанием детей.