В выходные в центре Ярославля перекроют дороги. Схема проезда

В первые сентябрьские выходные в Ярославле введут ограничения движения в связи с проведением памятных мероприятий, в годовщину авиакатастрофы «Локомотива». Об этом предупредили в мэрии.

Ограничения движения в Ярославле 7 сентября:

Где запретят остановку и стоянку:

с 19:00 6 сентября до 15:30 7 сентября — на участке улицы Чехова и Угличской в районе.

Кроме того, в субботу, 6 сентября, из-за проведения мероприятий, посвящённых ритуалу «Приведения к военной присяге» в Ярославском ВВУ ПВО, с 7:00 до 14:00 будет перекрыт проезд по улице Володарского от улицы Большой Октябрьской до Которосльной набережной, там же с 20:00 5 сентября до 14:00 6 сентября запретят парковку.