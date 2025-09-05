НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Трагедия «Локомотива» В выходные в центре Ярославля перекроют дороги. Схема проезда

В выходные в центре Ярославля перекроют дороги. Схема проезда

Ограничения вводятся на время памятных мероприятий

118
1 комментарий
В Ярославле 7 сентября перекроют дороги и ограничат парковку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле 7 сентября перекроют дороги и ограничат парковку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле 7 сентября перекроют дороги и ограничат парковку

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В первые сентябрьские выходные в Ярославле введут ограничения движения в связи с проведением памятных мероприятий, в годовщину авиакатастрофы «Локомотива». Об этом предупредили в мэрии.

Ограничения движения в Ярославле 7 сентября:

  • с 07:00 до 11:00 вводится ограничение движения на участках Волжской набережной, Которосльной набережной, площади Челюскинцев в районе Успенского кафедрального собора;

  • с 07:00 до 15:30 — на участке улицы Чехова в районе Леонтьевского кладбища.

Где запретят остановку и стоянку:

  • с 19:00 6 сентября до 11:00 7 сентября — в районе Успенского кафедрального собора;

  • с 19:00 6 сентября до 15:30 7 сентября — на участке улицы Чехова и Угличской в районе.

7 сентября ограничат проезд у Успенского собора в Ярославле | Источник: мэрия Ярославля7 сентября ограничат проезд у Успенского собора в Ярославле | Источник: мэрия Ярославля

7 сентября ограничат проезд у Успенского собора в Ярославле

Источник:

мэрия Ярославля

Аналогичные меры ввели на Угличской улице у Леонтьевского кладбища | Источник: мэрия ЯрославляАналогичные меры ввели на Угличской улице у Леонтьевского кладбища | Источник: мэрия Ярославля

Аналогичные меры ввели на Угличской улице у Леонтьевского кладбища

Источник:

мэрия Ярославля

Ранее мы публиковали программу памятных мероприятий.

Кроме того, в субботу, 6 сентября, из-за проведения мероприятий, посвящённых ритуалу «Приведения к военной присяге» в Ярославском ВВУ ПВО, с 7:00 до 14:00 будет перекрыт проезд по улице Володарского от улицы Большой Октябрьской до Которосльной набережной, там же с 20:00 5 сентября до 14:00 6 сентября запретят парковку.

Комментарии
1
Гость
15 минут
до Осташинского маршрут автобуса не изменится? кто скажет?
