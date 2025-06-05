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Дороги и транспорт Онлайн-трансляция «До работы не добраться»: центр Ярославля сковали пробки. Онлайн

«До работы не добраться»: центр Ярославля сковали пробки. Онлайн

Показываем обстановку на улицах

717
13 комментариев

Утром 5 июня центр Ярославля сковали пробки. Днем ранее в городе ввели дорожные ограничения на отрезке улицы Республиканской (от проспекта Октября до Советской улицы), а также на улице Терешковой.

В этой онлайн-трансляции следим за дорожной обстановка на городских улицах и публикуем пути объезда.

Анастасия Вязигина

Присылайте в наш телеграм-канал фотографии из пробок.

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Анастасия Вязигина

Перекрытий будет больше

Между тем из-за проведения мусульманского праздника Курбан-байрам в Ярославле будет временно ограничено движение транспорта с 23:00 5 июня до 14:00 6 июня на участке улицы Победы (от улицы Советской до проспекта Октября), местном проезде от дома № 20б по улице Победы до улицы Победы, местном проезде в районе домов № 14а по улице Победы и № 63 корп. 1 по улице Советской. Также на указанных участках с 19:00 5 июня до 14:00 6 июня введут временное ограничение остановки и стоянки.

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Анастасия Вязигина

Также ограничение движения 5 и 6 июня вводиться на улице Терешковой.

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Анастасия Вязигина
Красным на «Яндекс Картах» горит весь центр Ярославля | Источник: читатель 76.RU

Красным на «Яндекс Картах» горит весь центр Ярославля

Транспорт еле едет | Источник: читатель 76.RU

Транспорт еле едет

Те, кто добирается на работу через центр, опаздывают | Источник: читатель 76.RU

Те, кто добирается на работу через центр, опаздывают

Движение затруднено на нескольких участках | Источник: читатель 76.RU

Движение затруднено на нескольких участках

1 из 4

Красным на «Яндекс Картах» горит весь центр Ярославля

Источник:

читатель 76.RU

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Анастасия Вязигина

Причина пробки

На Республиканской 4 июня сняли старый асфальт. Здесь будет уложено новое покрытие.

«На время проведения ремонта участок будет перекрыт для движения автомобилей. Это необходимая мера для работы дорожных служб на нешироких улицах и участках с большим автомобильным трафиком», — ранее предупреждали в мэрии.

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Анастасия Вязигина

Судя по «Яндекс Картам», причиной заторов стали дорожные работы. О них предупреждали в мэрии города. Ремонты идут на отрезке улицы Республиканской (от проспекта Октября до Советской улицы), а также на улице Терешковой.

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Анастасия Вязигина
Таксисты обращают внимание, что наиболее затруднен проезд по Первомайской | Источник: читатель 76.RUТаксисты обращают внимание, что наиболее затруднен проезд по Первомайской | Источник: читатель 76.RU

Таксисты обращают внимание, что наиболее затруднен проезд по Первомайской

Источник:

читатель 76.RU

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Анастасия Вязигина

Ярославцы пожаловались, что из-за дорожных ограничений опоздали на работу.

«Затор вот-вот дойдет до Московского проспекта. До работы не добраться! Обычно на дорогу уходит 25 минут, а тут почти час тащюсь», — поделилась горожанка.

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Анастасия Вязигина
Обстановка на дорогах к 10:15 | Источник: «Яндекс Карты»Обстановка на дорогах к 10:15 | Источник: «Яндекс Карты»

Обстановка на дорогах к 10:15

Источник:

«Яндекс Карты»

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Анастасия Вязигина

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты» бордовым горят улицы Первомайская, Терешковой, часть Советской, Победы, Республиканской, проспекта Октября.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Ремонт дорог Пробка Дорожные работы Ограничения движения
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Комментарии
13
Гость
59 минут
Через центр слишком большой транзит. А другого пути нет попасть с Московского пр-т за Волгу, частично в Брагино. Был бы объезд, эстакада, тоннель, никто бы и не ехал через центр. А у нас даже ЮЗОД самая позорная во всем ЦФО для города таких размеров.
Гость
1 час
Ничего удивительного. Город вообще не приспособлен для автотранспорта. А уж использование центра города, как транспортной развязки между районами города, это вообще высший пилотаж в проектировании транспортных потоков ))
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