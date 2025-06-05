«До работы не добраться»: центр Ярославля сковали пробки. Онлайн

Утром 5 июня центр Ярославля сковали пробки. Днем ранее в городе ввели дорожные ограничения на отрезке улицы Республиканской (от проспекта Октября до Советской улицы), а также на улице Терешковой.
В этой онлайн-трансляции следим за дорожной обстановка на городских улицах и публикуем пути объезда.
Присылайте в наш телеграм-канал фотографии из пробок.
Перекрытий будет больше
Между тем из-за проведения мусульманского праздника Курбан-байрам в Ярославле будет временно ограничено движение транспорта с 23:00 5 июня до 14:00 6 июня на участке улицы Победы (от улицы Советской до проспекта Октября), местном проезде от дома № 20б по улице Победы до улицы Победы, местном проезде в районе домов № 14а по улице Победы и № 63 корп. 1 по улице Советской. Также на указанных участках с 19:00 5 июня до 14:00 6 июня введут временное ограничение остановки и стоянки.
Также ограничение движения 5 и 6 июня вводиться на улице Терешковой.
Причина пробки
На Республиканской 4 июня сняли старый асфальт. Здесь будет уложено новое покрытие.
«На время проведения ремонта участок будет перекрыт для движения автомобилей. Это необходимая мера для работы дорожных служб на нешироких улицах и участках с большим автомобильным трафиком», — ранее предупреждали в мэрии.
Судя по «Яндекс Картам», причиной заторов стали дорожные работы. О них предупреждали в мэрии города. Ремонты идут на отрезке улицы Республиканской (от проспекта Октября до Советской улицы), а также на улице Терешковой.
Ярославцы пожаловались, что из-за дорожных ограничений опоздали на работу.
«Затор вот-вот дойдет до Московского проспекта. До работы не добраться! Обычно на дорогу уходит 25 минут, а тут почти час тащюсь», — поделилась горожанка.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты» бордовым горят улицы Первомайская, Терешковой, часть Советской, Победы, Республиканской, проспекта Октября.