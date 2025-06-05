«До работы не добраться»: центр Ярославля сковали пробки. Онлайн

Утром 5 июня центр Ярославля сковали пробки. Днем ранее в городе ввели дорожные ограничения на отрезке улицы Республиканской (от проспекта Октября до Советской улицы), а также на улице Терешковой.

В этой онлайн-трансляции следим за дорожной обстановка на городских улицах и публикуем пути объезда.