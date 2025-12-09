Корпоратив-2025: что надеть, чтобы быть самой красивой, — фотоподборка образов

Надели бы? Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Журналисты UFA1.RU прошлись по магазинам ради того, чтобы помочь вам с выбором наряда на новогодний тимбилдинг. Путем расспросов уставших с утра пораньше продавцов сначала они выяснили тренды этого сезона: пайетки и бархат — две крайности одной сущности. Выбирайте, какую свою личность вы выгуляете на корпоративе. А пока начнем с базы.

Модные цвета зимы-2025/2026

А вы знаете названия оттенков, а не просто цветов? Источник: Milanstyleguide.com

Насыщенные винные, зеленые оттенки создают эдакое богемное настроение, а холодные серые добавляют налет футуристичности. Теплые натуральные цвета смотрятся хорошо и в повседневности, и в вечерних образах, создают ощущение комфорта и уюта. Яркие акценты — голубой, оранжевый, розовый — дают динамику и свежесть.

Pantone уже объявил и цвет будущего года — нейтральный белый.

То, что сейчас модно Источник: Milanstyleguide.com

Корсеты

Про пайетки и бархат уже усвоили, но пока не о них. Начнем с самых необычных — корсетных образов. Многие женщины боятся, но зря: корсет «приосанивает», придает утонченный силуэт, утягивает небольшие недостатки фигуры (несмотря на то, что женщина — априори идеальное создание) и визуально увеличивает объем в груди.

Он универсальный — придает акцент любому наряду и подходит для создания как повседневных, так и вечерних, даже свадебных образов. В нашем случае мы можем выбирать, надевать корсет с юбкой или джинсами, оба варианта гармонично сочетаются и уместны. Не обязательно выбирать какую-то заезженную и привычную модель низа, можно проштудировать полки и найти что-то интереснее.

Или выбрать короткую юбку, но добавить ажурные колготки. Но выбор «корсет + мини-платье + акцентные колготки» для смелых дам, тут главное — не переборщить.

Элементы уличного стиля, но фотография тут только ради колготок Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Вы заметили, что в обоих образах с корсетом присутствует шубка? Это тоже негласный тренд сезона, некий «закос» под жен олигархов в натуральных мехах. Те, кто не поддерживает убийства животных, могут приобрести шубу из искусственного меха. Благодаря развитию технологий теперь они составляют хорошую конкуренцию натуральным.

Пиджаки

Пиджаки — это база любого гардероба, но и они бывают разные, и классику можно преобразить с помощью деталей.

Сейчас в моде пиджаки в азиатском стиле со свободным кроем, в них присутствует некая асимметрия и необычные детали в духе традиционной японской и китайской одежды вроде кимоно. Классический стиль и авангард — идеально и для элегантных, и для неформальных образов.

Кому не по душе — попробуйте найти классику со строгим, выверенным кроем, но с изюминкой — яркую, блестящую и заметную. Снова нет? Тогда выбирайте обычный оверсайз-пиджак черного цвета, но не забудьте его украсить — тасуйте вещи в гардеробе между собой. Например, шорты или юбка из пайеток, которые сейчас снова популярны, и облегающий топ.

А можно брать от жизни всё! Вы можете себе позволить сочетать пиджак свободного кроя и необычного дизайна с акцентной вещью вроде блузки с рюшами — звучит «слишком», но смотрится в итоге гармонично.

Бархат

Материал, с которым сложно прогадать: котируются и длинные платья, и мини — всё смотрится одинаково элегантно из-за красивого перелива, который придает статусности. Ну и куда без шубки? Вы наверняка заметили неубиваемое трендовое дуо этого сезона — длинное платье и меховая накидка.

Пайетки

+2

Всем пайетки за мой счет! Их очень-очень-очень много — можно купаться в них. Как вам нравится больше: цельные платья полностью из пайеток, которые напоминают чешую/кольчугу, или юбки/шорты, где блестки — акцент, а не вся составляющая образа. Кстати, к ним добавляют шерстяной верх и небольшое украшение — мягко, нежно, комфортно, но и празднично.