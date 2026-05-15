Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Онлайн-трансляция Каюмов забрасывает в пустые ворота! Как прошел матч «Ак Барс» — «Локомотив»: онлайн

Ведем репортаж

3 411

Вечером 15 мая в Казани начался третий матч серии «Локомотив» — «Ак Барс». Счет в серии на начало матча составляет 1–1, напомним, игра идет до четырех побед.

В этой онлайн-трансляции вместе следим за матчем.

Анастасия Вязигина

На первой минуте хозяева попадают в перекладину ворот Даниила Исаева.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Стартовый состав «Локомотива»

Стартовый состав ярославской команды «Локомотив». На воротах — Даниил Исаев.

Стартовый состав ярославцев | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / vk.com

Обсудить
Анастасия Вязигина

Капитан «Локомотива» Александр Елесин оказался на льду без шлема. Он начал игру с мощных силовых приемов.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Идет атака Ярославля. Шалунов передает Радулову. В обороне сейчас нервно!

Обсудить
Анастасия Вязигина

Стартовый состав «Ак Барса»

Ворота Казани этим вечером защищает Тимур Билялов.

Состав «Ак Барса» на третий матч серии | Источник: ХК «Ак Барс» / Vk.com

Обсудить
Анастасия Вязигина

Комментаторы сообщают, что команды прибыли в Казань чартерными поездами. А вот Кубок Гагарина доставили на самолете.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Удаление у казанской команды. За подножку на скамейку штрафников идет Денисенко.

Обсудить
Анастасия Вязигина

«Локомотиву» не удалось реализовать большинство.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Григорий Денисенко из «Ак Барса» применил силовой прием плечо в плечо после свистка арбитра. На льду разборки!

Обсудить
Анастасия Вязигина

Обсудить
Анастасия Вязигина

Ох, Александру Радулову из «Локомотива» серьезно досталось у ворот «Ак Барса».

Обсудить
Анастасия Вязигина

Двойной штраф игроку «Ак Барса»

«Ак Барс» наказали за игру высоко поднятой клюшкой. Игроку № 28 назначили двойной малый штраф — на скамейке Степан Терехов проведет 4 минуты.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Кстати, в хоккее игра высоко поднятой клюшкой считается опасной, поскольку хоккеисты могут серьезно травмировать противника.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Вопрос болельщикам

Где смотрите матч?

На арене в Казани
В фан-зоне в Ярославле
В фан-зоне в Казани
Дома у телевизора
На нашем сайте
Обсудить
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Локомотив ХК Ак Барс Хоккей Плей-офф КХЛ Кубок Гагарина
Комментарии
7
Гость
15 мая, 19:50
Давайте парни! Паник супер!!!
Гость
15 мая, 21:39
С победой! Всё по делу. Локомотив супер!!!
