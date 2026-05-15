Каюмов забрасывает в пустые ворота! Как прошел матч «Ак Барс» — «Локомотив»: онлайн

Вечером 15 мая в Казани начался третий матч серии «Локомотив» — «Ак Барс». Счет в серии на начало матча составляет 1–1, напомним, игра идет до четырех побед.
В этой онлайн-трансляции вместе следим за матчем.
На первой минуте хозяева попадают в перекладину ворот Даниила Исаева.
Стартовый состав «Локомотива»
Стартовый состав ярославской команды «Локомотив». На воротах — Даниил Исаев.
Капитан «Локомотива» Александр Елесин оказался на льду без шлема. Он начал игру с мощных силовых приемов.
Идет атака Ярославля. Шалунов передает Радулову. В обороне сейчас нервно!
Стартовый состав «Ак Барса»
Ворота Казани этим вечером защищает Тимур Билялов.
Комментаторы сообщают, что команды прибыли в Казань чартерными поездами. А вот Кубок Гагарина доставили на самолете.
Удаление у казанской команды. За подножку на скамейку штрафников идет Денисенко.
«Локомотиву» не удалось реализовать большинство.
Григорий Денисенко из «Ак Барса» применил силовой прием плечо в плечо после свистка арбитра. На льду разборки!
Дарим джерси за подписку!
А у нас есть новости для всех хоккейных фанатов. В MAX-канале разыгрываем джерси «Локомотива».
Ох, Александру Радулову из «Локомотива» серьезно досталось у ворот «Ак Барса».
Двойной штраф игроку «Ак Барса»
«Ак Барс» наказали за игру высоко поднятой клюшкой. Игроку № 28 назначили двойной малый штраф — на скамейке Степан Терехов проведет 4 минуты.
Кстати, в хоккее игра высоко поднятой клюшкой считается опасной, поскольку хоккеисты могут серьезно травмировать противника.
Вопрос болельщикам
Где смотрите матч?