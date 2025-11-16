«Мы боремся против природы». Чемпионка по бодибилдингу откровенно рассказала, как спорт влияет на жизнь и здоровье

Чемпионка по бодибилдингу откровенно рассказала о том, как культуризм влияет на жизнь и здоровье Источник: Маргарита Козьмина

Соревнования по бодибилдингу, особенно их женскую часть, часто пренебрежительно называют конкурсами красоты. Мало кто задумывается, что за ними стоят годы тяжелой работы и тренировок, жесткой дисциплины и рисков для здоровья — как и в любом виде профессионального спорта. Об этом журналистка IRCITY.RU поговорила с абсолютной чемпионкой Иркутской области и СФО, призером чемпионата России по бодибилдингу в категории «Фитнес-эстетический» Маргаритой Козьминой.

«Фитнес-эстетический» — это новое название женской номинации в бодибилдинге «Фитнес-бикини». Переименование ввели в 2024 году, после того как этот вид спорт был внесен во Всероссийский реестр видов спорта. Это значит, что спортсменам в этой дисциплине могут присваиваться спортивные звания «кандидат в мастера спорта» и «мастер спорта». В категории «Фитнес-эстетический» оценивается эстетика тела, пропорции, тонус мышц и кожи, умение держаться на сцене.

«Думала, никогда так не смогу»

В миниатюрной девушке с зелеными глазами и точеной фигурой нетрудно заподозрить поклонницу фитнеса. А вот о том, что перед тобой чемпион и призер соревнований по бодибилдингу, уже не догадаешься, если не знаешь этого наверняка. Маргарите 25 лет, последние семь лет она в спорте. Всё началось с извечного женского желания похудеть. С лишним весом она боролась с детства, в 18 лет она решила, что пора взяться за это всерьез.

— Помню, пришла в магазин за джинсами, и ни одни мне не понравились. Это был самый максимальный вес у меня, если брать период безмышечной массы, — где-то в районе 65 килограммов. Пришла домой и понимаю, что не в джинсах дело. Я не могу себе ничего купить, потому что просто не вижу картинки, какой я хочу. А я по характеру достигатор. Пообещала себе это исправить и в тот же день начала искать тренера, — рассказывает Маргарита.

Сказано — сделано. Нашла тренера, вместе они начали отслеживать питание, а потом приступили к более прицельным тренировкам. За три месяца занятий девушку так увлек этот процесс, что она ушла в свободное плавание и начала всё изучать самостоятельно. Уже тогда Маргарита заглядывалась на спортсменок, которые готовились и участвовали в соревнованиях по фитнес-бикини, но считала, что у нее самой достичь такой формы никогда не получится.

В 2025 году Маргарита стала абсолютной чемпионкой по Иркутску Источник: Маргарита Козьмина За победами всегда стоит тяжелый труд Источник: Маргарита Козьмина

— Я думала: «Нет, никогда так не смогу, вообще никогда». Мне казалось, что это слишком сложно, это не про меня. Но мне безумно нравилось это направление, — говорит Маргарита. — Я самостоятельно прозанималась два года, а потом нашла тренера-мужчину, потому что мне захотелось индивидуальной программы тренировок, чтобы выстроить форму тела, побольше мышечных объемов.

Девушка работала над собой для себя, пока к ней не подошла одна из чемпионок по фитнес-бикини Иркутской области. Она-то и предложила Маргарите попробовать себя в бодибилдинге.

— Тогда впервые появилась мысль о том, что раз уж я слежу за питанием, тренируюсь, процесс и прогресс идут, то почему бы не выступить на соревнованиях, чтобы эти усилия были оправданными. После этого решилась написать тренеру, с которой я занимаюсь до сих пор. Она на тот момент уже была судьей Федерации бодибилдинга России и имела представление о той картине, которая должна быть на сцене. Это уже не физкультура, это спорт, — отмечает Маргарита.

Как оказалось, чтобы участвовать в соревнованиях, нужна не только хорошая спортивная форма. Важны генетические показатели — длина ног, размер талии и даже натуральность волос.

— Вот тогда я поняла, что подготовка к сцене и создание формы просто для себя — это совершенно разные вещи, — говорит Маргарита.

«Это мое место»

Это был сентябрь 2021 года, а уже в марте 2022 года Маргарита Козьмина впервые проверила свои силы на сцене — в чемпионате Иркутской области. На подготовку, в том числе сушку тела, которая нужна, чтобы максимально подчеркнуть рельеф мышц, ушло полгода. Такой короткий срок объясняется тем, что девушка уже несколько лет тренировалась. Ее дебют сразу же оказался удачным, она стала чемпионкой в этой номинации.

— Я помню, что моей первой мыслю было: «Это мое место», — делится спортсменка.

В том же году она завоевала титул абсолютной чемпионки по бодибилдингу в категории «Фитнес-бикини» по Иркутской области, а затем — и по Сибирскому федеральному округу.

Близкие Маргариту поддерживают Источник: Маргарита Козьмина

— Многие любят говорить, что это конкурс красоты. Я не отрицаю, что генетика очень важна, и если у девочки широкая талия, короткие ноги, то в нашей номинации ей ничего не светит. Но без пахоты и «генетическая» девочка будет киселем. Ничего хорошего без работы не выйдет, — говорит Маргарита.

Она, будучи генетически подходящей для бодибилдинга, приложила много усилий, чтобы выйти на сцену. Прежде всего, в ее случае это жесткий контроль питания на той самой сушке. Есть спортсмены, которым не приходится урезать питание. Маргарите такая сытая сушка не подходит, какой бы мышечная масса ни была.

— Подготовка к чемпионатам — это тяжело и эмоционально, и физически, бьет по здоровью. Но у спортсмена во время подготовки к соревнованиям в любом виде спорта всё уходит на второй план, — говорит она. — На сцене все видят картинку. Мы ведь не показываем процесс, мы показываем результат этой работы, а это и тренировки, и питание и в сезон, и в несезон. Потому многие не понимают, насколько тяжел этот труд.

Маргарита отмечает, что любит бодибилдинг всем сердцем, хотя признает: мысли о том, чтобы бросить всё, возникают каждый день.

— Особенно перед соревнованиями. Каждый раз думаю: «Всё, нет больше сил». Потом приходишь в себя, понимаешь, что раз начала, надо закончить. Ну и, как я уже говорила, я достигатор: когда у меня есть цель, мне нужно ее достичь. И чем быстрее, тем лучше. Я от этого кайфую, — добавляет она.

«Набрала за месяц 20 килограммов»

Но момент, когда показалось, что спорт остался за спиной, в жизни Маргариты всё же был. Это случилось после неудачного выступления на чемпионате России.

— Со мной тогда был другой тренер, он не учитывал мои особенности, плюс был маленький срок сушки. Настаивал, что у меня мышечная масса большая, я быстро высохну. Я ела много, была сытой, говорила об этом, но мне отвечали, что ничего страшного, всё «дойдет». В итоге я проигрываю Иркутск, мы уходим на Россию, а форма так и не была доведена до нужной кондиции, — отмечает Маргарита.

Чтобы хоть что-то сделать, ей месяц пришлось питаться на 800 килокалорий в день. В рационе на тот момент были только яйца, хлебцы, курица или индейка. При этом каждый день по две тренировки в день. Спортсменка не скрывает: эта подготовка была ужасной.

— Такой сезон я бы не пожелала никому и не повторила бы сама. После него и проигрыша на России у меня случился откат. Это были +20 килограммов, я весила 70 килограммов при росте 165 сантиметров. Конечно, мышечная масса оставалась, и это выглядело не так, как если бы я вообще не занималась. Но тем не менее, когда ты, фитнес-бикини, набираешь за месяц 20 килограммов, это очень бьет и по самооценке, и по здоровью. У меня тогда слетела щитовидка, мне пришлось выравнивать этот момент с эндокринологами. Такие последствия того не стоят, — рассказывает иркутянка.

Чемпионат по Иркутску был в сентябре, а уже в ноябре Маргарита вышла на Россию Источник: Маргарита Козьмина

На вопрос, как она решилась продолжать выступать после такого опыта, Маргарита честно отвечает: было тяжело. Помогло не опустить руки понимание того, сколько усилий, времени и денег уже было потрачено. А еще уверенность, что она достойна победы.

— На тот момент у меня было 5 лет тренировок, и я понимала, что без сцены не увижу снова такой фигуры, мне не хватит мотивации. Я тоже хочу есть, пить, на праздниках сидеть. Даже в этой ситуации не было такого момента, чтобы я не тренировалась. Даже с этим откатом я до последнего боролась и рассчитывала на то, что я еще выйду на сцену как минимум для себя: не чтобы что-то доказать, что-то выиграть, а чтобы привести себя в форму, — отмечает она.

Маргарита рассказывает, что отлично тогда понимала: в первую очередь, разбираться надо с головой. После неудачи на чемпионате России девушка вернулась к тренеру, с которой победила в дебюте в Иркутской области, и они вместе смотрели, что идет не так.

— Я переедала. Но главным было другое. Я говорила, что не могу. Но потом понимала, что я же не для кого-то это делаю, только для себя. Это нужно было мне, а не тренеру или еще кому-то. Тут важно быть честным с самим собой. Тренер нужен, потому что это поддержка, ты вместе с ним идешь к цели, это проще, чем в одиночку. В итоге мы потихоньку выстроили режим. Это и есть индивидуальный подход, — объясняет спортсменка.

На восстановление ушло два года. Но после этого неудачного сезона Маргарита не просто вернулась к своей фигуре. 1 ноября этого года девушка заняла призовое место на чемпионате России по бодибилдингу в категории «Фитнес-эстетический» среди спортсменок ростом до 164 сантиметров.

«Бодибилдинг — это дорого»

Бодибилдинг — спорт субъективный, признает Маргарита. Предсказать, как развернутся соревнования, сложно: кому-то из жюри нравятся более сухие спортсмены, кому-то — менее сухие, кто-то скажет, что этому спортсмену надо бы больше мышечной массы, другой скажет — меньше. И это еще один фактор, почему нужно задуматься над тем, действительно ли человек хочет этим заниматься.

— Тут нужно расставлять приоритеты. Когда приходит девочка и говорит, что хочет на сцену, я спрашиваю, какая цель. Зачем? Кому-то нужно просто выйти на сцену для себя, кто-то похудел и хочет закрепить этот результат, кому-то фотки нужны, кому-то аудиторию набрать. Каждый хочет из этого выжать по максимуму. Но если человек и так счастлив, самореализован, у него дети, карьера, то тут нужно самого себя спросить: «Зачем мне это нужно?» — говорит она.

В категории «Фитнес-эстетический» оценивают эстетику тела, пропорции, тонус мышц и кожи, умение держаться на сцене. Источник: Маргарита Козьмина

Особенно это касается женщин, потому что развитие в бодибилдинге — это дорого. В этом виде спорта важен образ в целом, то есть и купальник, и макияж, и умение позировать — это тоже тренировки со специалистами. Всё обходится в круглую сумму, и чем выше уровень, тем выше расходы.

За 15 минут на сцене спортсмен отдает не только деньги. Последствия для здоровья есть, и этого никто не скрывает.

— Я всегда говорю, что в этом виде спорта мы боремся с природой. Это для мужчин естественно быть мускулистыми, а для женского организма это большой стресс. Мы по природе должны быть с жировой прослойкой. И когда мы высушиваемся, летит всё: и эмоции, и гормональный фон может сбиться. Это надо делать с умом, а это значит, обязательны врачи и анализы. На чемпионат России я готовилась с эндокринологом, если меня что-то тревожило, мы это обязательно смотрели. И если вы не готовы тратиться на медиков, то в бодибилдинг тоже лучше не идти, — отмечает Маргарита Козьмина и добавляет, опираясь на собственный опыт, что и тренера нужно подбирать такого, кто понимает все эти процессы и биологические особенности.

«Я тоже хочу себя обмануть»

Готовиться к чемпионату России девушка начала прошлой осенью, с тренером они были на связи практически круглосуточно. Сначала по четыре тренировки в неделю, ближе к соревнованиям — три. Как объясняет Маргарита, организм даже у спортсменов не резиновый.

— Но у нас было кардио каждый день. Я даже от машины отказалась ради того, чтобы нахаживать шаги. Те, кто говорит, что просто ходить — это неэффективно, неправы. Зал нужен больше для объемов, чтобы мышцы росли, был рельеф. А бытовая активность — это как раз про сжигание калорий. Организму нет разницы, на дорожке вы пыхтите или нахаживаете шаги, если вы одинаковое количество калорий сжигаете и там и там. Разве что момент ЧСС (частота сердечных сокращений. — Прим. ред.) включается, но это уже если углубляться и ставить какие-то другие задачи, например когда выносливость нужно повысить, — говорит она.

Конечно, никуда не деться от контроля питания, подсчета калорий. Маргарита не скрывает, что любить поесть, испытывает слабость к сладкому и не исключает у себя расстройство пищевого поведения.

После неудачной первой попытки Маргарита заняла призовое место Источник: Маргарита Козьмина К победе она шла долго Источник: Маргарита Козьмина

— Я заподозрила его, когда прочитала книгу «Пищевой монстр». У меня та самая история, что я себя едой жалею. Например, когда заболела. Еда — это, в принципе, самый легкий способ принести себе удовольствие. Он самый быстрый, самый доступный, это не улететь на море. Пошел, купил пирожное — уже хорошо. Или мне обязательно прием пищи надо закончить сладким, шлифануть, так сказать. После того как я в себе это осознала, начала более или менее разбираться с питанием, — отмечает она.

Всё, что она может сделать с этим, — контролировать сознательно отношения с едой, понимая, что ее цели в спорте — только ее и больше ничьи. Даже при сушке резкого отказа от продуктов не вводят, урезание происходит постепенно, чтобы избежать рисков срыва. Это позволяет гарантировать, что подготовка будет максимально стабильной, в том числе и в эмоциональном плане.

Так или иначе, любой спорт — это про дисциплину и полную осознанность. Культуризм не исключение.

— Я тоже хочу себя обмануть, что у меня нет времени дойти до работы, до зала и так далее. И я знаю, что я могу проспать, если машина под боком. Но это же нужно мне самой. Потому я делала всё, чтобы не дать себе слабину: нет машины, значит, ты точно идешь пешком. Вот и всё, — говорит Маргарита.

Я хочу похудеть. Что делать?

Мотивация вообще многое значит. Причем неважно, хочет человек поучаствовать в соревнованиях по бодибилдингу или просто решил похудеть, привести себя в форму. Маргарита говорит об этом и как спортсменка, и как тренер.

— Занятия спортом, физкультурой нужны вам, а не тренеру, он только проводник. Но я рекомендую начинать именно с тренером. Не теряйте времени, с ним заниматься эмоционально проще, не жалейте денег, это инвестиция в себя. А если девочка ко мне приходит и говорит, что у нее не хватает мотивации, я ее не беру. Это значит, что она еще не достигла эмоционального дна, от которого может оттолкнуться и начать работать над собой, — объясняет она.

Второй момент касается индивидуального подхода к каждому человеку. Эта тенденция явно стала очерчиваться в последние годы и кажется весьма логичной. Правда, иногда сами клиенты фитнес-тренеров меряют других по себе, а это ошибочный путь.

— У всех разный обмен веществ, разный уровень активности, травмы, тип фигуры, свои тараканы в голове — с них, кстати, нужно начинать в первую очередь. А еще многие приходят и говорят: «Хочу ягодицы, но ноги не хочу». Да, есть для этого изолированные упражнения, но без сильных ног не будет хороших ягодиц. Без хороших ягодиц не будет хорошей спины, настолько у нас всё в организме взаимосвязано. Или «хочу фигуру, как у вас, за два месяца». Но так это не работает, да и незачем, — считает Маргарита.

Победительница и призеры чемпионата по бодибилдингу России в 2025 году в категории «Фитнес-эстетический» в номинации до 164 сантиметров Источник: Маргарита Козьмина

Мало только тренироваться. Всем известный факт, что результат при любой модификации тела в большей степени зависит от питания. И тут главное — не обманывать саму себя. Вы можете думать, что ничего не едите, но в таких случаях чаще всего оказывается, что человек тут чай с печенькой попил, там конфетку съел. Вот они — скрытые калории.

— Разберем на фруктах. Часто клиенты говорят, что едят их, потому что им нужны витамины. Но в овощах витаминов намного больше. Будем честны, фрукты — это вкусно, сладенько. Не надо врать, ты скажи, что ты устал, хочешь разгрузиться. Мы это запланируем, но не надо говорить про витамины. Если хочешь витаминов, ешь тыквенную кашу, — говорит спортсменка.

А еще нужно понимать, что для конкретного человека означает красивое тело. Потому что для кого-то это вес в 60 килограммов, кому-то нужна стройность, кому-то — объем.

— Часто вместо похудения нужно сначала набрать, потому что, если сразу садиться на дефицит, получится «кислая жопка», как я говорю: кожа обвиснет, а формы не будет. Ко мне приходят такие девушки, худые, но бесформенные, и говорят: «Хочу похудеть». Но ей нужно полгода или год, чтобы набрать мышечную массу, а потом уже подсушиться. Иначе результат будет обескураживающим, — добавляет Маргарита.

В любом случае результат требует времени, и к этому нужно быть готовым. На изменения, говорит спортсменка, надо закладывать минимум год. За два месяца, тем более за две недели, они видны не будут, потому что это только начало.

— Самый длинный путь начинается с первого шага. Главное — идти. И не забывать: моральный настрой, готовность организма и понимание своей цели — вот три кита успеха, — убеждает она.

И напоследок развеивает частый страх новичков перед залом: