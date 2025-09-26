Есть ли секс на МКС? Исследователь космонавтики — о поисках пришельцев и полетах на Марс

Александр с самого детства мечтал о полетах в космос Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Секс на МКС: миф или реальность? Когда Илон Маск покорит Марс и что нам известно об инопланетной жизни? Об этом и многом другом наши коллеги из E1.RU поговорили с инженером-конструктором и известным популяризатором космонавтики Александром Хохловым. Он стал спикером на фестивале науки и технологии «Контур Фест: Пикник ИТ» в Екатеринбурге.

Александр Хохлов — инженер, популяризатор космонавтики. Его карьера началась в корпорации «Энергия». Там он восемь лет работал над созданием космических кораблей «Прогресс» и «Союз». Опыт конструктора также включает работу в Центре управления полетами (ЦУП), где он был членом главной оперативной группы управления полетом российского сегмента Международной космической станции. Сейчас руководит отделом проектов малых космических аппаратов в компании «Геоскан».

Как стать космонавтом

— Александр, вы трижды проходили отбор в космонавты, но не подошли по здоровью. Расскажите, как это происходит?

— Отбор включает в себя не только проверку знаний по истории космонавтики, математике и физике, компьютерным технологиям и английскому языку. Гораздо важнее состояние здоровья кандидата.

В России предъявляют одни из самых строгих медицинских требований: здоровье должно быть прогнозируемо крепким на ближайшие 20 лет, несмотря на неизбежное ухудшение самочувствия после каждого космического полета.

Сотни жителей Екатеринбурга пришли в парк Маяковского, чтобы послушать лекцию о космосе Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Человек, совершивший полет в космос, уже не пройдет отбор в отряд космонавтов. Причина в том, что состояние его здоровья, как правило, ухудшается по сравнению с кандидатами, которые только собираются совершить первое космическое путешествие.

— Чем отличается подход к отбору космонавтов в России и за рубежом?

— В США нет строгого возрастного ограничения, которое было введено в России в 2012 году. Тогда максимальный возраст составлял 33 года, что означало отбор исключительно молодых специалистов. Позже этот лимит увеличили до 35 лет, а иногда допускаются исключения для кандидатов в возрасте 36–37 лет. В Америке же главное — это хорошее здоровье и наличие опыта, будь то в научной деятельности или в качестве летчиков.

Также в России существует отборочный экзамен по физкультуре. На этапе заочного отбора претенденты отправляют комплект медицинских и биографических документов в Звездный городок. Затем лучших из них вызывают на второй, очный этап в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Александр занимался разработкой и сопровождением производства систем мягкой посадки для кораблей «Союз» Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Первыми испытаниями становятся психологическое тестирование (один день) и проверка физической подготовки (один-два дня). Только после успешного прохождения этих этапов кандидаты допускаются к дальнейшим экзаменам, проверяющим их интеллектуальные способности. Медицинское обследование проводится после этого.

В Америке очкариков берут без проблем. В России же требуется идеальное зрение, и только в последние несколько лет допустили лазерную коррекцию. Александр Хохлов популяризатор космонавтики

Кандидаты технических наук, летчики, врачи и инженеры должны подтягиваться, бегать, нырять, прыгать с трехметровой вышки в бассейн, прыгать на батуте. И только сдав физкультуру на оценку, близкую к пятерке, можно стать космонавтом.

Космонавты-ветераны, находясь на орбите, часто носят очки. Изначально их отбирали с нормальным зрением, но к возрасту, когда они совершают полеты (до 60 лет), дальнозоркость становится распространенной проблемой.

Еще одно существенное отличие: в США доля женщин в отряде астронавтов составляет около 30–40%. Это связано в частности с тем, что в Америке действует квотированный набор. У нас же приоритет отдается лучшим в абсолютном выражении, будь то мужчина или женщина.

Почему мало женщин-космонавтов

— А сколько российских женщин-космонавтов работает сегодня?

— Роскосмос установил квоту на одну женщину в наборе. За это его сильно критикуют. Сейчас в отряде две девушки: сибирячка Анна Кикина и инженер НПО имени Лавочкина — Анастасия Бурчуладзе (после замужества — Меремкулова), которая раньше занималась разработкой межпланетных аппаратов.

Важно, чтобы руководство ЦПК имени Гагарина стало более лояльным к женщинам и создало условия для их работы космонавтами. Есть примеры, показывающие, что он не всегда готов к гендерному равенству. Например, не было отдельных раздевалок для женщин-инструкторов и космонавтов, потому что долгое время были в основном мужчины.

Анна Кикина — почетный гражданин Новосибирска Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

— Как вообще продвигается женская космонавтика в России?

— Начнем с того, что Валентина Терешкова не полностью выполнила свою миссию. В полете были некоторые нарушения, она плохо себя чувствовала. Терешкова раздала космическую еду людям, которые встретили ее корабль, хотя это было запрещено (врачи должны были оценить, как она питалась в космосе). Существует распространенный слух, что Сергей Павлович Королев был очень зол из-за результатов ее полета.

Когда Светлана Савицкая полетела в космос, прошло уже достаточно много времени. Важно помнить, что она была не только летчицей и спортсменкой, но и дочерью маршала авиации Советского Союза. Это помогло ей преодолеть сопротивление руководства и стать второй женщиной-космонавтом.

Сейчас я не вижу предпосылок для того, чтобы женщины составляли хотя бы 30–40% в российском космическом отряде. Это связано с тем, что наши корабли «Союз» небольшие и со спартанскими условиями. Даже в США женщины начали летать в космос только с появлением спейс-шаттлов, где экипаж состоял из семи человек и там было место для одной-двух женщин.

Женский организм сложнее для использования систем жизнеобеспечения на космической станции. К счастью, в современном мире эти сложности нивелируются благодаря прогрессу космической медицины и технического обеспечения.

Женщины, которые летают в космос на полгода и больше, часто принимают оральные гормональные контрацептивы. Так критические дни просто оттягиваются. Это позволяет работать полноценно. Александр Хохлов популяризатор космонавтики

Все наши рекордсмены по суммарному пребыванию в космосе — мужчины. В США же первое место по суммарному пребыванию в космосе занимают астронавтки Пегги Уитсон и Сунита Уильямс, которая вместе с Бутчем Уилмором застряла на МКС из-за проблем с кораблем Starliner от Boeing. Американские женщины пашут в космосе больше, чем мужчины.

— Воспринимаются ли сегодня космонавты как герои?

— Произошла некоторая трансформация, геройская аура осталась в прошлом. С другой стороны, ожидание очень большой очереди на полеты, сопутствовавшее профессии в нулевые и десятые годы, тоже ослабло. Тогда в экипажи ставили космонавтов-ветеранов, а сейчас часто летают молодые.

Космонавты теперь ведут телеграм-каналы, где публикуют видео с борта космической станции — а все благодаря американцам, которые провели на МКС спутниковый интернет. Телевидение не всегда показывает работу космонавтов, поэтому соцсети стали основным инструментом общения. Им помогают пресс-службы Роскосмоса и ЦПК, а иногда и семьи.

Однако, несмотря на популярность, космонавтов нельзя назвать лидерами общественного мнения. Они узнаваемы в своем синем костюме, но их роль в обществе ограничена. Даже в метро их могут не узнать.

Есть ли секс в космосе

— Как устроен быт космонавтов? Например, куда они справляют нужду?

— На борту МКС, словно в космическом доме, предусмотрены туалеты — не просто кабинки, а настоящие чудеса инженерной мысли.

Принцип работы прост, но гениален: небольшой унитаз, напоминающий земной аналог, покоится над контейнером для твердых отходов. В условиях невесомости, когда астронавт занимает свое место, все содержимое деликатно направляется в контейнер, где и накапливается. По мере заполнения контейнер герметично закрывается, помещается в грузовой корабль и отправляется в огненное путешествие сквозь атмосферу Земли.

Жидкие отходы удаляются через специальную воронку со шлангом и насосом. Неважно, мужчина или женщина — задача одна: попасть в воронку. Воздушный поток, создаваемый системой, эффективно засасывает жидкость, словно пылесос, предотвращая ее распространение в невесомости (как и в случае твердых отходов).

Так выглядит один из туалетов на Международной космической станции Источник: Polimerek / Wikimedia.org

Собранная урина направляется в контейнер, откуда ей предстоит выбрать один из двух путей. Первый — повторить судьбу твердых отходов и сгореть в атмосфере, будучи отправленной на грузовом корабле. Второй — более экономный и инновационный — предполагает переработку мочи в воду.

Были времена, когда, например, на кораблях «Аполлон», летавших к Луне, или на шаттлах урину просто выбрасывали в космос, где она замерзала и сверкала в лучах Солнца, образуя живописный поток. Этот эпизод даже был показан в фильме «Аполлон-13».

Но однажды безобидная, казалось бы, струя, выпущенная шаттлом, обернулась серьезной проблемой. Льдинки попали на систему стыковки российского корабля, пристыкованного к МКС, и при отстыковке повредили резиновые уплотнения, обеспечивающие герметичность соединения. После этого инцидента выброс урины в космос был строго запрещен. Теперь отходы только накапливаются.

— Можно ли вести интимную жизнь в космосе?

— По официальной информации, в космосе не было экспериментов, связанных с интимными отношениями. Однако важно помнить, что многие физиологические процессы, происходящие на Земле, также протекают в космосе. Например, у мужчин в космосе происходит дренаж спермы, поскольку она постоянно вырабатывается и должна выводиться из организма.

На одном из YouTube-каналов психолог из Института медико-биологических проблем РАН высказал мнение, что секс в космосе невозможен из-за отсутствия эрекции у мужчин в невесомости. Однако популяризаторы науки опровергли это утверждение, ссылаясь на свидетельства в автобиографиях и анонимную информацию от космонавтов.

Космонавты редко обсуждают личные темы, связанные с интимной жизнью. Но, например, американец Майк Маллейн описал в книге «Верхом на ракете. Возмутительные истории астронавта шаттла» свои физиологические ощущения в условиях невесомости. Он отметил, что в первые дни полета, несмотря на перераспределение крови в организме и другие изменения, связанные с невесомостью, у него была сильная эрекция.

Александр создает образовательные спутники Кубстаты, проект поддерживает Фонд содействия инновациям Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Хотя достоверных научных исследований о сексуальной жизни в космосе не проводилось, некоторые астронавты и космонавты могут скрывать свои личные дела от общественности. Например, известно, что Марк Ли и Джейн Дейвис полетели в космос на одном из шаттлов, скрыв от НАСА, что они поженились.

Однако на шаттлах нет отдельных кают для сна, поэтому они спали в одном пространстве, пристегнутые к стенам. К тому же в той экспедиции на орбиту они работали в разных сменах. Для экономии пространства и времени экипаж был поделен на две части: одна трудилась, другая спала.

В таких условиях спят космонавты Источник: предоставлено Александром Хохловым

В общем, секс в космосе сопряжен с рядом физиологических трудностей. Среди них — мышечная деградация, проблемы с удержанием партнеров в условиях микрогравитации, замедление кровотока и другие факторы. Но, по всей вероятности, он возможен.

Долетит ли человек до Марса

— Каким будет следующий шаг в освоении космоса, сравнимый с полетом Гагарина?

— Для человечества следующий логичный шаг — это полет на Марс. Для России же таким знаковым событием станет полет на Луну. Если же рассматривать полет Гагарина как первый международный прорыв человечества в космос, то именно полет на Марс станет его преемником. Некоторые философы даже называли его экзаменом на разумность для человечества.

— Илон Маск на 2026 год запланировал свой полет на Марс. Насколько осуществимы эти планы?

— Это путешествие требует тщательного долговременного планирования, поскольку наиболее эффективные траектории полета, известные как орбиты Гомана, складываются лишь раз в два года. Это связано с взаимным положением Земли, Солнца и Марса.

Чтобы минимизировать расход топлива и запасов еды, кислорода и другого обеспечения в пути, космический корабль должен стартовать с Земли в момент астрономического окна. Тогда Марс окажется в нужной точке орбиты через минимальное время космического полета. В идеальных условиях он занимает около полугода.

Следующие астрономические окна приходятся на 2026 и 2028 годы.

Александр четыре года занимался производством космических кораблей Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Однако, несмотря на оптимизм, Илон Маск выражает сомнения относительно возможности осуществить марсианскую миссию уже в 2026 году. Хотя недавнее испытание Starship прошло успешно (корабль почти полностью выполнил программу полета, а первая ступень штатно приводнилась в Мексиканском заливе), его команда все еще отстает от намеченных сроков.

Вероятно, первая реальная попытка отправить корабли SpaceX к Красной планете состоится в 2028 году.

— А как обстоят дела с полетами на Луну?

— Американская программа «Артемида» направлена на возвращение человека на лунную поверхность, но она подвержена влиянию политических решений. Например, Дональд Трамп, будучи инициатором программы, может внести в нее существенные изменения.

Уже сейчас звучат планы о сокращении масштабов миссий: вместо амбициозных проектов по созданию окололунной станции и базы на поверхности приоритетом может стать облет Луны в 2026 году и позже высадка людей. Но дальнейшие американские полеты туда могут быть прекращены.

Параллельно развивается китайский проект «Международная научная лунная станция». Мы наблюдаем новую лунную гонку между США и Китаем. Главная цель — высадка человека на поверхность Луны до 2030 года. В новостях мы видим активную разработку новых скафандров и сверхтяжелых ракет.

Лекция о космосе прошла в рамках научного фестиваля Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Американцы пока опережают китайцев: уже в 2026 году планируется миссия с облетом Луны, в которой примут участие четыре астронавта (три американца и один канадец). Китай также разрабатывает свои корабли и ракеты, но их облет ожидается позже.

— Можно ли говорить о появлении в России программы развития космического туризма?

— Изначально планировалось развивать это направление, даже существовала компания «Космокурс», нацеленная на организацию суборбитальных полетов. Однако внутренний рынок оказался слишком мал, и проект утратил свою рентабельность.

Туризм развивается, пусть не совсем космический, а авиационный, но в сопровождении космонавтов. Например, недавно Роскосмос организовал полеты на самолетах для наблюдения за лунным затмением.

Как найти жизнь в космосе

— Какие существуют программы по изучению внеземной жизни?

— Поиск жизни во Вселенной ведется по двум основным направлениям. Первое — это изучение метеоритов, падающих на Землю, в том числе тех, что прибыли с Марса, а также изучение комет и других тел Солнечной системы, до которых человек или автоматические зонды могут добраться. Например, мы можем отправить космический аппарат к комете и исследовать ее. Так, аппарат «Розетта» достиг кометы Чурюмова-Герасименко и изучал ее некоторое время.

Второе направление — дистанционное изучение, которое включает в себя наблюдения с помощью наземных инструментов и орбитальных телескопов.

Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Последняя новость: марсоход «Персеверанс» на одном из камней нашел соединения, которые могут свидетельствовать о наличии в далеком прошлом жизни на Марсе.

— Существуют ли пришельцы?

— Единственные известные нам организмы вне Земли — это земные бактерии, случайно попавшие на космические аппараты, и те животные и растения, что отправлялись в космос для экспериментов.

Значительная часть современных астрономических исследований посвящена экзопланетам. С помощью телескопа «Джеймс Уэбб» ученые ищут на них биомаркеры — например, спектральные линии кислорода. Это позволяет обнаружить следы жизни даже на гигантских расстояниях.

Важно отметить, что мы можем наблюдать экзопланеты только в нашей галактике, и даже там они находятся на значительном расстоянии. Несмотря на все усилия, на сегодняшний день никаких доказательств существования жизни, кроме земной, не обнаружено. Прослушивание радиосигналов на протяжении десятилетий тоже результатов не принесло.

— Какие сейчас существуют угрозы из космоса для человечества?

— Наше Солнце, как и любая звезда главной последовательности, проходит свой жизненный цикл. В далеком будущем около него изменится зона обитаемости. Потом Солнце превратится в красного гиганта, поглотит Землю, а затем станет белым карликом. Однако бояться этой долгосрочной эволюции нам не стоит: она займет от сотен миллионов до миллиардов лет и для нас практического значения не имеет.

Тем не менее, Солнце может представлять угрозу для нашей цивилизации в другом виде — через мощные вспышки. Геомагнитные бури, вроде «события Кэррингтона» в 1859 году (вырубившего телеграфные сети и повредившего провода), могут иметь серьезные последствия для современных технологий.

Проект, в котором участвует Александр Хохлов, активно вовлекает школьников в космические исследования Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Помимо солнечных угроз, существует и другая — столкновение с крупным астероидом. Статистика говорит, что подобные события происходят примерно раз в миллион лет. Вероятность такого столкновения не нулевая, но очень низкая.

Человечество осознает эти риски и предпринимает шаги для их минимизации. Европейское космическое агентство уже провело успешный эксперимент по изменению траектории небольшого астероида (миссия DART), а Китай планирует аналогичные исследования. Цель этих миссий — отработать технологии, которые в будущем позволят отклонять опасные астероиды.

— Как искусственный интеллект влияет на развитие космонавтики?

— Уже давно существуют программы, которые можно отнести к категории «поиск внеземного разума» (SETI). Эти программы, зародившиеся в США и развивавшиеся в Советском Союзе, сейчас активно используют элементы ИИ для анализа сигналов из космоса. Искусственный интеллект здесь выступает как один из инструментов, облегчающий работу, но пока не совершивший революции.

