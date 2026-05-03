Вознесение Господне в 2026 году: какого числа и чего нельзя делать в этот день

Вознесение отмечается на 40-й день после Пасхи, поэтому его дата постоянно меняется Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Вознесение Господне — это один из 12 главных (двунадесятых) православных праздников. Он посвящен возвращению Иисуса Христа на небо, а в народе также считается символическим рубежом между весной и летом. Рассказываем, когда Вознесение Господне в 2026 году и какие приметы и традиции с ним связаны.

Когда Вознесение в 2026 году

Согласно Новому Завету после своего Воскресения Спаситель в течение 40 дней являлся ученикам, наставляя их и рассказывая о Царствии Божием. На 40-й день он собрал апостолов на Елеонской горе около Иерусалима, благословил их и вознесся на небо, скрывшись в облаке.

Число 40 здесь неслучайно: в иудейской традиции это время завершения великих подвигов.

Для верующих Вознесение — это праздник радости, а не грусти, так как он символизирует победу над смертью и открывает человечеству путь в вечную жизнь.

Праздник всегда отмечается на 40-й день после Пасхи, поэтому его дата меняется каждый год, но это всегда четверг. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая.

Традиции и обычаи Вознесения

В традициях Вознесения переплелись строгие церковные каноны и народные обычаи, связанные с прощанием с весной и началом лета.

Церковные традиции

Поскольку праздник всегда выпадал на 40-й день после Пасхи, он воспринимался как финал пасхального цикла.

В среду накануне Вознесения в храмах проходит последний торжественный молебен по пасхальному чину. После этого плащаницу выносят из центра храма, а приветствие «Христос Воскресе!» перестает быть обязательным.

В сам четверг священнослужители облачаются в белые одежды, символизирующие божественный свет.

На Вознесение принято совершать особый «звон», возвещающий о радостном событии перехода Христа в небесную обитель.

Кулинарные традиции

Главный символ праздника на столе — выпечка под названием «лесенки». Это печенье или продолговатые пироги из пшеничного (иногда ржаного) теста, сверху которых выкладывали семь перекладин (по числу небес).

Считалось, что эта выпечка помогает душе Христа (а также душам предков) «взойти» на небо. С «лесенками» люди ходили в поле, чтобы «помочь» ржи и льну расти выше (к небу). Часть «лесенок» раздавали нищим, чтобы они помолились о здравии хозяев.

Народные гулянья и проводы весны

В народе считалось, что на Вознесение весна передает свои полномочия лету.

В некоторых регионах девушки устраивали посиделки в лесу или садах. Они собирались большой компанией, приносили еду и напитки, пели весенние песни. Молодежь в этот день в последний раз водила весенние хороводы, а вечером было принято разводить небольшие костры, символизирующие свет и тепло, которые Спаситель оставил на земле.

Еще считалось, что с этого дня вода в водоемах становится теплой и в них можно начинать купаться, но, если вас тянет в воду, руководствуйтесь прежде всего здравым смыслом и температурой. Пневмония еще никого до добра не доводила.

Поминовение предков и милостыня

Существовало поверье, что с Пасхи до Вознесения «отверзаются двери рая и ада» и души умерших могут свободно гулять по земле. Поэтому на Вознесение старались не отказывать в еде странникам и нищим: люди верили, что под видом бедняка в эти 40 дней по дорогам может ходить сам Иисус в сопровождении апостолов, проверяя людскую доброту.

Хозяйки накрывали поминальный стол, жарили блины, которые называли «лапотками» или «онучками» (обувь для Христа в его странствиях).

Приметы на Вознесение

Приметы на Вознесение в народном календаре тесно связаны с сельским хозяйством, погодой и надеждами на благополучное лето. Поскольку праздник всегда приходится на время активного роста посевов, большинство примет касается урожая:

дождь — к неурожаю и болезням. Считалось, что если на Вознесение идет дождь, то лето будет сырым, а сенокос — трудным. В народе говорили: «На Вознесение дождь — к недороду, грибному лету и болезням скота»;

хорошая погода — к щедрому лету. Ясное небо и солнце обещали, что урожай будет богатым, а осень — теплой и долгой;

если утром выпала обильная роса, это считалось знаком того, что земля напиталась силой. Женщины старались пройтись по ней босиком или умыться, чтобы сохранить молодость и здоровье;

если услышишь заливистое пение соловья, это к счастью и добрым вестям;

если же птицы в этот день ведут себя тихо, это считалось дурным знаком, предвещающим засуху или плохие перемены.

Чего нельзя делать на Вознесение

Как и на другие православные праздники, на Вознесение существуют строгие запреты, которые сложились из церковных канонов и народных поверий.

На Вознесение не принято:

делать генеральную уборку, строить, стирать, шить, вязать или работать в огороде (за исключением мелких необходимых дел): считается, что верующий должен посвятить время молитве и мыслям о Боге, а не бытовой суете;

ругаться, сквернословить, завидовать и вступать в конфликты;

предаваться унынию;

отказывать в помощи странникам, бедным и просящим;

выплескивать воду или выбрасывать мусор через окно или за порог, а также плевать на улицу — так можно случайно «попасть в Христа»;

венчаться — в двунадесятые праздники таинство брака в церкви не совершается;

служить панихиды. Хотя поминать усопших дома и ходить на кладбище можно, специальные заупокойные службы в храмах в этот день не проводятся.