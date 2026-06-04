«Люди начали сметать всё»: в какую недвижимость опасно вкладывать деньги в 2026 году и что принесет реальную прибыль

Чтобы жилье приносило прибыль, подойдет не любая недвижимость Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Рынок словно выдохнул после прошлогодних штормов, но успокаиваться рано. Еще никогда выбор инвестиционных инструментов не был так критичен для сохранения сбережений. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева назвала активы, которые станут главной «броней» капитала в 2026 году.

«Один из самых надежных способов инвестиций сегодня — недвижимость. Для тех, кто располагает большими суммами, можно попробовать вложить туда деньги. Наличие ощутимой собственности будет успокаивать инвестора», — сказала она в беседе с корреспондентом РИА Новости.

При этом многие думают, что инвестировать в недвижимость просто: купил объект — и получаешь доход. Но на деле деньги начинают работать только тогда, когда вы перестаете верить риелторам и начинаете считать цифры. В этом материале наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, какие квадратные метры будут приносить реальную прибыль в 2026 году.

«Ипотека станет доступнее и обороты вырастут»

Летом 2024 года ключевая ставка Банка России резко пошла вверх и достигла рекордных 21%. Только через год она начала плавно снижаться, и лишь к концу 2025 года вернулась на уровень годичной давности — до 16%.

«За это время в инвестиционном смысле рынок просто умер. Потому что при высокой ключевой ставке никто ничего не покупал. Когда ставки по кредитам растут, депозиты тоже, люди перекладывают деньги во вклады и получают пассивный доход», — рассказала MSK1.RU эксперт по инвестициям и недвижимости Наталья Куницкая.

В 2025-м закрылось много агентств недвижимости, некоторые строительные компании обанкротились — год был тяжелым. Наталья Куницкая эксперт по инвестициям и недвижимости

После того как ключевая ставка начала снижаться, а вместе с ней стали падать и ставки по депозитам, многие решили снимать деньги со счетов и снова вкладывать их в недвижимость.

«Люди уже начали сметать всё, что долго не продавалось. Дальше покупать будут еще больше, ипотека станет доступнее, и обороты вырастут. Деньги у людей есть, они просто перетекают: когда ставка выросла — потекли в банки и облигации, сейчас текут обратно в бетон», — уточнила Наталья Куницкая.

Источник: Юрий Скулыбердин / MSK1.RU

Квартира в новом ЖК или домик в деревне?

Главная особенность сегодняшнего дня заключается в подходе к выбору объектов. Если во времена доступного льготного кредитования практически любая квартира росла в цене, а низкие ставки позволяли существенно увеличить доходность вложений, то сейчас нужно тщательно изучать предложения и просчитывать экономику каждого проекта.

«С точки зрения географии инвесторам стоит ориентироваться на динамично развивающиеся локации. В фокусе внимания сегодня не только Москва и Санкт-Петербург, но и другие города-миллионники, которые демонстрируют активное обновление городской среды и масштабное развитие социальной, образовательной и медицинской инфраструктуры. Именно эти факторы обеспечивают стабильный приток платежеспособного населения и, как следствие, долгосрочную выгоду», — сообщила MSK1.RU руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева.

При этом выбор конкретного района внутри города напрямую зависит от будущей целей использования объекта.

«Для долгосрочной аренды ключевую роль играет транспортная доступность и развитая инфраструктура района: близость к метро, крупным бизнес-центрам и университетам. Если жилье приобретается под сдачу в краткосрочную аренду, дополнительным преимуществом станет близость к культурным объектам и крупным медицинским кластерам, куда регулярно приезжают люди со всей страны на диагностику и лечение», — уточнила Ольга Клещеева.

В обоих случаях инвесторам рекомендуют отдавать предпочтение недвижимости в небольших ЖК.

Покупка квартиры в проекте масштабной квартальной застройки несет в себе риски ценовой конкуренции при последующей сдаче или перепродаже из-за избытка схожих предложений. Ольга Клещеева руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости»

«Среди городов-курортов инвесторам стоит обратить внимание на развивающиеся локации, которые только начали выстраивать коммерческую и транспортную инфраструктуру. Например, к курорту Архыз, где цены пока остаются на более доступном уровне и потенциал роста выше», — добавила Клещеева.

Если говорить о сельской местности, здесь инвестиционная логика несколько иная. Покупка жилья в деревнях и селах ради пассивного дохода от аренды или перепродажи требует тщательного анализа локации и спроса.

«Подобные кейсы могут быть экономически оправданы в узкоспециализированных форматах, например при приобретении земли под развитие фермерского хозяйства или агротуризма. Однако такие проекты требуют от инвестора глубоких профильных компетенций», — подытожила эксперт.

Инфраструктура района — один из ключевых факторов при выборе объектов недвижимости для инвестиций Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

«Недвижимость — это не батон колбасы»

Недвижимость — довольно тяжелый инструмент для инвестиций, много нюансов: нужно выгодно купить, выбрать хорошее место, чтобы получать доход. Всё зависит от ваших задач. Прежде чем конвертировать свои миллионы в квадратные метры, стоит задать себе всего два вопроса: «Зачем?» и «А есть ли вариант проще?»

«Если цель — оставить квартиру детям или сдавать, то надо считать: покупать за наличные или в ипотеку, покроет ли арендный платеж ипотеку и так далее. А потом решать: совершать сделку или подождать. Если же вы сняли деньги с депозита и хотите их „припарковать“, то сейчас время подходящее: ставка снижается, люди будут продолжать сметать недвижимость, выбор уменьшится, цены могут вырасти», — поделилась мнением Наталья Куницкая.

Для неопытного инвестора недвижимость — это сложно, это не батон колбасы, где хотя бы на состав можно посмотреть. Наталья Куницкая эксперт по инвестициям и недвижимости

Тем более что для покупки недвижимости нужны миллионы, а облигации можно купить от 1000 рублей и сразу получать пассивный доход.

«За последний год много людей потеряли деньги на неудачных проектах в недвижимости. Поэтому, если начинать инвестировать, попробуйте сначала вклады и надежные облигации (например, ОФЗ — облигации федерального займа. — Прим. ред.), а к недвижимости подходите позже и обязательно с проверенным специалистом, который расскажет не только об успехах, но и о своих провалах и ошибках — только с таким человеком стоит работать», — объяснила аналитик.

Источник: Дмитрий Гладышев / MSK1.RU