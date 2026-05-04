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Недвижимость Кризис-2026 Выдача семейной ипотеки в России обвалилась. В чем дело?

Выдача семейной ипотеки в России обвалилась. В чем дело?

Зато стали выдавать больше кредитов по базовой программе

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В среднем по стране объем выдачи семейной ипотеки снизился на 30–40% | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ среднем по стране объем выдачи семейной ипотеки снизился на 30–40% | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В среднем по стране объем выдачи семейной ипотеки снизился на 30–40%

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

С 1 февраля получить семейную ипотеку стало сложнее: теперь оба супруга выступают созаемщиками и не могут купить по квартире на каждого, используя льготную программу.

Из-за новых правил в конце 2025 года и начале 2026-го произошел ажиотаж, и россияне пытались успеть взять квартиры по старым условиям, чтобы сохранить право на еще одну семейную ипотеку. Сейчас специалисты наблюдают обратный эффект: объемы одобрений и выдачи кредитов по этой программе заметно упали. Так, по России в целом в марте было выдано кредитов по семейной ипотеке примерно на 45% меньше, чем в январе.

«Падение количества согласований и выдачи займа по программе семейной ипотеки напрямую связано с изменением условий: одна семья — один кредит, супруги как созаемщики, совместное проживание детей и их регистрация с одним из родителей. С одной стороны, программа стала более адресной и прозрачной, но с другой — сократилось количество потенциальных заемщиков, подходящих под новые условия», — объясняет Е1.RU руководитель отдела ипотеки АН «Этажи» Татьяна Кацер.

Общий тренд по стране: резкое падение объемов выдачи семейной ипотеки в феврале и плавное восстановление в марте | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUОбщий тренд по стране: резкое падение объемов выдачи семейной ипотеки в феврале и плавное восстановление в марте | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Общий тренд по стране: резкое падение объемов выдачи семейной ипотеки в феврале и плавное восстановление в марте

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Сейчас на объемах выдачи ипотеки сказывается еще одно нововведение: с 1 апреля Центробанк ужесточил правила подтверждения дохода, теперь многие семьи не проходят по предельной долговой нагрузке, несмотря на доход.

Чтобы поддерживать объемы продаж застройщики продолжают предлагать покупателям собственные условия: скидки на первоначальный взнос и беспроцентные рассрочки для тех, кто не подходит под требования банков, или субсидии для тех, кто не подходит под семейную ипотеку.

В целом же после ужесточения правил по самой популярной льготной программе и с учетом снижения ключевой ставки с начала 2026 года стала расти доля покупок по базовой ипотеке.

«К марту доля рыночной ипотеки выросла в три-четыре раза и составила от 37 до 57% объема, компенсируя февральский спад. Соотношение семейной и иных льготных программ к рыночной ипотеке сместилось с трех к одному до одного к одному. Данный тренд характерен для всей России», — рассказала Татьяна Кацер.

Рынок ипотеки стабилизируется в 2026–2027 годах при плавном смещении акцента на рыночную ипотеку.

Татьяна Кацер

руководитель отдела ипотеки АН «Этажи»

Пока базовая ипотека хоть и стала чуть доступнее, но переплата по ней всё еще существенная — посмотрите подсчеты.

Что касается семейной ипотеки, то с прошлого года ее можно оформить и для покупки квартиры на вторичном рынке, но далеко не во всех городах.

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Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Покупка квартиры Семейная ипотека Ужесточение правил Агентство Недвижимость Льгота Статистика
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Комментарии
2
Гость
4 мая, 18:56
С ипотекой нормальный не свяжется да и ипотека плохого качества
Гость
4 мая, 06:38
а что в стабильной не обвалилось? Производство вооруженний?
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Гость
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