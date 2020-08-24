Что будет дальше с жильцами взорвавшегося дома: встреча с властями. Онлайн-трансляция

Сегодня ярославские власти встречаются с жильцами взорвавшегося дома на улице Батова. Страшный взрыв уничтожил 12 квартир, множество людей осталось без жилья из-за угрозы обрушения здания. Власти расскажут людям о выплатах, судьбе дома и о том, что их ждёт в ближайшем будущем. Транслируем встречу в онлайн-режиме.

