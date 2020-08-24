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Тема дняВ доме, где прогремел взрыв, разрешили жить

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Что будет дальше с жильцами взорвавшегося дома: встреча с властями. Онлайн-трансляция

Смотрим, как решается судьба ярославцев, лишившихся крыши над головой

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Люди остались без крыши над головой

Люди остались без крыши над головой

Что будет дальше с жильцами взорвавшегося дома: встреча с властями

Сегодня ярославские власти встречаются с жильцами взорвавшегося дома на улице Батова. Страшный взрыв уничтожил 12 квартир, множество людей осталось без жилья из-за угрозы обрушения здания. Власти расскажут людям о выплатах, судьбе дома и о том, что их ждёт в ближайшем будущем. Транслируем встречу в онлайн-режиме.

Ольга Прохорова

Через 3 минуты запускаем прямой эфир в Инстаграме @76ru_news.

Ольга Прохорова

В холле раздают средства защиты.

Ольга Прохорова

Люди уже собираются в зале Дзержинской администрации.

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