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Ураган в Ярославле: хроника буйной ночи

Ветер сломал деревья, остановки и остановил работу транспорта

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Сегодня ночью в Ярославле бушевал ураган. Порывистый ветер и ливень не прошли без последствий. Сразу несколько районов города остались без электричества. Предварительно, из-за обрыва линий электропередачи. 

— Было очень страшно: ветер в дом задувал во все щели, во всем районе не горели лампочки, — говорят ярославцы.

Общественный транспорт до сих пор работает с перебоями.

— C 04:50 не было напряжения на площади Ярославль-Главный. Троллейбус № 1 работал через депо. Не было напряжения на Московском проспекте, троллейбусы № 5, 9, 3 вставали. Из-за упавшего дерева на улице Свободы, 76 обесточена линия, — сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Ольга Прохорова

Рассказывает Центр гражданской защиты:

- В ночь на понедельник спасатели работали по пяти адресам, где ветер повалил деревья.

На улице Свободы почти на кольце троллейбусов сдвоенный ствол тополя упал на контактный провод, по которому ходят троллейбусы. Ситуация осложнялась тем, что под проводами стоял автомобиль, пришлось спасателям искать его хозяина для того, чтобы убрать его в безопасное место. Совместно с аварийной бригадой трамвайно-троллейбусного депо дерево спилили, движение троллейбусов было восстановлено.

На пересечении улиц Некрасова и Володарского ветер повалил на трамвайные пути примерно 50 м металлического дорожного ограждения, выставленного на время ремонтных работ. После возобновления движения трамваев спасатели отправились на улицу Лизы Чайкиной, где дерево, вырванное ветром с корнем, упало на автомобиль «Хендай». К сожалению, работы пришлось отложить до утра, так как рядом было припарковано много автомобилей.

Также был освобожден вход в детский сад на улице Радищева, где сразу два тополя упали прямо на ворота.

Сейчас спасатели работают в частном жилом секторе у церкви Петра и Павла, где дерево упало на электропровода.

Сегодня поисково-спасательная служба Центра гражданской защиты работает в усиленном режиме, увеличена группировка спасателей, ликвидирующих последствия сильного ветра. Спасателям предстоит выехать еще по нескольким адресам, где необходимо убрать поваленные деревья.

Ольга Прохорова

Мария Ермолович

Ольга Прохорова

Движение транспорта восстановлено

В мэрии сообщили, что движение транспорта восстановлено.

— Движение троллейбусов № 1, 3, 5 на Ярославле-Главном восстановлено, — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

То есть теперь троллейбусы на всех городских маршрутах ходят по расписанию.

Ольга Прохорова

От разбушевавшейся непогоды пострадала кафешка на Первомайском бульваре. 

Ольга Прохорова

Даже стоять страшно.

Ольга Прохорова

Такое ощущение, что они бумажные.

Ольга Прохорова

А это на Пятерке, на Белинского.

Ольга Прохорова

Старые ели у ЦНТИ вырвало с корнем...

Ольга Прохорова

Кавказская, 10.

Дети идут в школу.

Ольга Прохорова

За Волгой. Ветер одинаково легко вырывает из земли и старые остановки, и новые.

Ольга Прохорова

На Нефтестрое. Упало дерево — и снова на садик.

Ольга Прохорова

Город немножко перекосило от ветра.

Ольга Прохорова

У кого-то даже окна повыбивало.

Ольга Прохорова

Дерево упало около садика.

Ольга Прохорова

В центре Ярославля во дворе дома на Красной площади дерево рухнуло на иномарку. Это как раз в том дворе, где живёт мэр города Владимир Волков.

— Я сам сейчас в Ирландии — уехал, а машину оставил у дома, — рассказал изданию 76.RU владелец авто Семён Ваховский. — Ущерб оцениваю предварительно в 15 тысяч рублей. Планирую расходы взыскать с управляющей компании и мэрии.

читатель 76.RU

Ольга Прохорова

Сообщают наши коллеги из даниловской газеты «Северянка»:

— В Данилове с связи с аварийной ситуацией на электросетях, которая оставила без воды весь город, «Северный водоканал» организовал подвоз питьевой воды в автоцистернах. Одна автоцистерна будет подвозить воду в школы, детские сады, колледж. Кстати, многие детские сады сегодня в Данилове закрывают с утра из-за отсутствия электричества. Вторая будет курсировать по городу, чтобы люди могли набрать воды.

Ольга Прохорова

Сохраните себе — пригодится! Куда звонить, чтобы убрали упавшее дерево во дворе.

Ольга Прохорова

В Рыбинске тоже жесть. Целые куски крыш сносило.

Ольга Прохорова

Пострадал надземный переход у автовокзала. Разметало части метров на сто.

Ольга Прохорова

По городу сейчас ездят «аварийки».

Ольга Прохорова

Дерево в Брагино вырвало с корнем.

Ольга Прохорова

Утренний квест «Отыщи свою машину с утра».

Ольга Прохорова

Повалило даже огромные ели.

Ольга Прохорова

На трассе М-8 тоже раскидало остановки.

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ТЕГИ

ураганстихияпогоода

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    гость
    28 окт 2019 в 09:53

    Просто, на понимание. У нас в городе какое количество сил ( сколько людей и техники) может оперативно использоваться ( и надеемся используется) для устранения подобных ситуаций? Какова роль и практическая помощь от мчс?

    Гость
    28 окт 2019 в 09:47

    Чем сми готовы помочь городу?

    гость
    28 окт 2019 в 09:46

    (Ветер ветер ты могуч,ты гоняешь стаи туч,ты волнуешь сине море,вечно веешь на просторе,не боишься ни кого,кроме бога одного...),сдуй пожалуйста налог,чтобы люд подняться смог,сдуй тарифы ЖКХа прямо в Африку ха ха...