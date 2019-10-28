Ураган в Ярославле: хроника буйной ночи

Сегодня ночью в Ярославле бушевал ураган. Порывистый ветер и ливень не прошли без последствий. Сразу несколько районов города остались без электричества. Предварительно, из-за обрыва линий электропередачи.

— Было очень страшно: ветер в дом задувал во все щели, во всем районе не горели лампочки, — говорят ярославцы.

Общественный транспорт до сих пор работает с перебоями.

— C 04:50 не было напряжения на площади Ярославль-Главный. Троллейбус № 1 работал через депо. Не было напряжения на Московском проспекте, троллейбусы № 5, 9, 3 вставали. Из-за упавшего дерева на улице Свободы, 76 обесточена линия, — сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

