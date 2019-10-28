Ураган в Ярославле: хроника буйной ночи

Рассказывает Центр гражданской защиты:
- В ночь на понедельник спасатели работали по пяти адресам, где ветер повалил деревья.
На улице Свободы почти на кольце троллейбусов сдвоенный ствол тополя упал на контактный провод, по которому ходят троллейбусы. Ситуация осложнялась тем, что под проводами стоял автомобиль, пришлось спасателям искать его хозяина для того, чтобы убрать его в безопасное место. Совместно с аварийной бригадой трамвайно-троллейбусного депо дерево спилили, движение троллейбусов было восстановлено.
На пересечении улиц Некрасова и Володарского ветер повалил на трамвайные пути примерно 50 м металлического дорожного ограждения, выставленного на время ремонтных работ. После возобновления движения трамваев спасатели отправились на улицу Лизы Чайкиной, где дерево, вырванное ветром с корнем, упало на автомобиль «Хендай». К сожалению, работы пришлось отложить до утра, так как рядом было припарковано много автомобилей.
Также был освобожден вход в детский сад на улице Радищева, где сразу два тополя упали прямо на ворота.
Сейчас спасатели работают в частном жилом секторе у церкви Петра и Павла, где дерево упало на электропровода.
Сегодня поисково-спасательная служба Центра гражданской защиты работает в усиленном режиме, увеличена группировка спасателей, ликвидирующих последствия сильного ветра. Спасателям предстоит выехать еще по нескольким адресам, где необходимо убрать поваленные деревья.
Движение транспорта восстановлено
В мэрии сообщили, что движение транспорта восстановлено.
— Движение троллейбусов № 1, 3, 5 на Ярославле-Главном восстановлено, — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский.
То есть теперь троллейбусы на всех городских маршрутах ходят по расписанию.
От разбушевавшейся непогоды пострадала кафешка на Первомайском бульваре.
Даже стоять страшно.
Такое ощущение, что они бумажные.
А это на Пятерке, на Белинского.
Старые ели у ЦНТИ вырвало с корнем...
Кавказская, 10.
Дети идут в школу.
За Волгой. Ветер одинаково легко вырывает из земли и старые остановки, и новые.
На Нефтестрое. Упало дерево — и снова на садик.
Город немножко перекосило от ветра.
У кого-то даже окна повыбивало.
Дерево упало около садика.
В центре Ярославля во дворе дома на Красной площади дерево рухнуло на иномарку. Это как раз в том дворе, где живёт мэр города Владимир Волков.
— Я сам сейчас в Ирландии — уехал, а машину оставил у дома, — рассказал изданию 76.RU владелец авто Семён Ваховский. — Ущерб оцениваю предварительно в 15 тысяч рублей. Планирую расходы взыскать с управляющей компании и мэрии.
читатель 76.RU
Сообщают наши коллеги из даниловской газеты «Северянка»:
— В Данилове с связи с аварийной ситуацией на электросетях, которая оставила без воды весь город, «Северный водоканал» организовал подвоз питьевой воды в автоцистернах. Одна автоцистерна будет подвозить воду в школы, детские сады, колледж. Кстати, многие детские сады сегодня в Данилове закрывают с утра из-за отсутствия электричества. Вторая будет курсировать по городу, чтобы люди могли набрать воды.
Сохраните себе — пригодится! Куда звонить, чтобы убрали упавшее дерево во дворе.
В Рыбинске тоже жесть. Целые куски крыш сносило.
Пострадал надземный переход у автовокзала. Разметало части метров на сто.
По городу сейчас ездят «аварийки».
Дерево в Брагино вырвало с корнем.
Утренний квест «Отыщи свою машину с утра».
Повалило даже огромные ели.
На трассе М-8 тоже раскидало остановки.