Врачи не спасли: в Ярославской области в колонии погиб заключённый

Олег 7 апр 2019 в 14:47

Суициднулся и суициднулся, мало ли их там суицидится.

Не на ту дорожку в жизни свернул - осознал, не пережил.

Всякое бывает. Умнее по жизни надо быть.

И не совершать таких вот ошибок, которые потом всю жизнь под откос пускают.