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Происшествия

Врачи не спасли: в Ярославской области в колонии погиб заключённый

Трагедия произошла в ИК-3

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Трагедия произошла в медчасти

Фото: Александра Савельева

Вчера, 6 апреля, в угличской колонии № 3 в Ярославской области произошла трагедия — погиб заключённый. 41-летний мужчина покончил с собой.

— Около 6:50 сотрудниками учреждения в палате медицинской части обнаружен осужденный, совершивший акт суицида.

Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. При предварительном осмотре следов насилия не обнаружено, — сообщили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

Сейчас по факту случившегося служба проводит проверку. Материалы отправили следователям. 

ЧП случилось в той же колонии, в которой до этого уже были громкие трагические происшествия. Здесь в феврале на производстве переломало руки 28-летнему заключённому, а в январе 35-летнему мужчине отрезало голову.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Олег
7 апр 2019 в 14:47

Суициднулся и суициднулся, мало ли их там суицидится.
Не на ту дорожку в жизни свернул - осознал, не пережил.
Всякое бывает. Умнее по жизни надо быть.
И не совершать таких вот ошибок, которые потом всю жизнь под откос пускают.