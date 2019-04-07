Врачи не спасли: в Ярославской области в колонии погиб заключённый

Вчера, 6 апреля, в угличской колонии № 3 в Ярославской области произошла трагедия — погиб заключённый. 41-летний мужчина покончил с собой.
— Около 6:50 сотрудниками учреждения в палате медицинской части обнаружен осужденный, совершивший акт суицида.
Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. При предварительном осмотре следов насилия не обнаружено, — сообщили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.
Сейчас по факту случившегося служба проводит проверку. Материалы отправили следователям.
ЧП случилось в той же колонии, в которой до этого уже были громкие трагические происшествия. Здесь в феврале на производстве переломало руки 28-летнему заключённому, а в январе 35-летнему мужчине отрезало голову.