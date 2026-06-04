В небо запустят дроны, а территорию оцепят: десятки человек снова прочесывают тайгу в поисках семьи Усольцевых

В Красноярском крае следователи начали дополнительные мероприятия по поиску пропавшей в 2025 году семьи Усольцевых. Об этом сообщили в региональном СК РФ.
«В целях установления местонахождения семьи региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ и волонтеров, в ходе которых будут применяться беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника», — сообщили в ведомстве ТАСС.
К поискам привлекут около 80 человек. Помимо этого, участки, где будут проводить разыскные мероприятия, оцепят.
«Зона поисков Усольцевых будет закрыта от посторонних лиц из-за ведения поисковых мероприятий», — пояснили в СК.
28 сентября 2025 года Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь ушли в поход в Партизанском районе и не вернулись. Исчезновение семьи обросло самыми разными, в том числе конспирологическими версиями. Друг Сергея Валентин Дегтярев и вовсе предположил, что мужчина мог сам убить своих жену и дочь, так как состоял в религиозной общине. Однако следователи придерживаются приоритетной версии произошедшего — несчастный случай. Всё, что известно об исчезновении Усольцевых, мы собираем в один сюжет.