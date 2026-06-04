В небо запустят дроны, а территорию оцепят: десятки человек снова прочесывают тайгу в поисках семьи Усольцевых

28 сентября 2025 года Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь ушли в поход в Партизанском районе и не вернулись. Исчезновение семьи обросло самыми разными, в том числе конспирологическими версиями. Друг Сергея Валентин Дегтярев и вовсе предположил, что мужчина мог сам убить своих жену и дочь, так как состоял в религиозной общине. Однако следователи придерживаются приоритетной версии произошедшего — несчастный случай. Всё, что известно об исчезновении Усольцевых, мы собираем в один сюжет.