НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

штиль.

 753мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 73,34
EUR 85,12
Ранены при атаке БПЛА на автобус
Застройка Заволгой
Где отдохнуть этим летом
О воспитании и тревогах
Как отметить свадьбу в Ярославле
Что происходит на ПМЭФ
Внеплановый ремонт в центре
Почему воняет вода из-под крана
Лучшие городские маршруты
Происшествия В небо запустят дроны, а территорию оцепят: десятки человек снова прочесывают тайгу в поисках семьи Усольцевых

В небо запустят дроны, а территорию оцепят: десятки человек снова прочесывают тайгу в поисках семьи Усольцевых

Поиски пропавших продолжаются с сентября 2025 года

107
Сибиряки ушли в поход и исчезли | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUСибиряки ушли в поход и исчезли | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сибиряки ушли в поход и исчезли

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

В Красноярском крае следователи начали дополнительные мероприятия по поиску пропавшей в 2025 году семьи Усольцевых. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

«В целях установления местонахождения семьи региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ и волонтеров, в ходе которых будут применяться беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника», — сообщили в ведомстве ТАСС.

К поискам привлекут около 80 человек. Помимо этого, участки, где будут проводить разыскные мероприятия, оцепят.

«Зона поисков Усольцевых будет закрыта от посторонних лиц из-за ведения поисковых мероприятий», — пояснили в СК.

28 сентября 2025 года Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь ушли в поход в Партизанском районе и не вернулись. Исчезновение семьи обросло самыми разными, в том числе конспирологическими версиями. Друг Сергея Валентин Дегтярев и вовсе предположил, что мужчина мог сам убить своих жену и дочь, так как состоял в религиозной общине. Однако следователи придерживаются приоритетной версии произошедшего — несчастный случай. Всё, что известно об исчезновении Усольцевых, мы собираем в один сюжет.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Усольцевы Тайга Поиск Волонтер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
38 минут
Вызвать Дух Жыриновского и он расскажет всё
Гость
38 минут
в процветающей Империи столько Щаманов , ясновидящих, экстрасенсов, Глоба есть и Ванга - надо обратиться к ним и сразу найдут
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«От кого мы защищаем детей?»: пиарщица из Ярославля высказалась о проблемах современных родителей
Светлана Израйлева
Журналист
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Риск Альцгеймера возрастает на треть»: врач рассказал, как жизнь в большом городе незаметно разрушает мозг
Андрей Ильницкий
Рекомендуем