«Там лежит человек»: в поисках семьи Усольцевых появилась зацепка

Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерев, изучив фото‑ и видеоматериалы поисковиков, обнаружил на одном из кадров подозрительный объект — предположительно, тело человека в расщелине у подножия горы. Рядом заметны следы медведя.

Ключевая находка Дегтерева — подозрительный объект в расщелине у подножия горы. Он обнаружил его на скриншоте видео, снятого в начале октября прошлого года.

«В одном месте визуально отчетливо видно, что там лежит человек. Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей. В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс дерево со следами медведя», — пояснил исследователь в разговоре с aif.ru.

На основе этой находки и других данных Дегтерев рассказал о возможных сценариях трагедии:

Нападение медведя. По версии эксперта, хищник мог напасть на семью, а тело (или тела) затащить в яму и прикрыть ветками. Гибель от угарного газа. Усольцевы могли укрыться в расщелине или пещере, развести костер и отравиться продуктами горения. Несчастный случай. Семья могла случайно упасть в провал или расщелину в скале. Криминальный след. Дегтерев не исключает, что к исчезновению семьи могли быть причастны третьи лица: «Или Усольцевых вообще убили. Могло произойти что угодно».

Что известно о пропаже семьи

64‑летний Сергей, 48‑летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое путешествие к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и не вернулись. Их автомобиль обнаружили на окраине поселка — там, где семья его в последний раз оставила.

По официальной версии Следственного комитета, наиболее вероятен несчастный случай. Однако за время поисков выдвигались и другие гипотезы: от встречи с дикими животными до версии о побеге в другую страну.

