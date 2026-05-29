«Там лежит человек»: в поисках семьи Усольцевых появилась зацепка

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерев, изучив фото‑ и видеоматериалы поисковиков, обнаружил на одном из кадров подозрительный объект — предположительно, тело человека в расщелине у подножия горы. Рядом заметны следы медведя.
«В одном месте визуально отчетливо видно, что там лежит человек. Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей. В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс дерево со следами медведя», — пояснил исследователь в разговоре с aif.ru.
На основе этой находки и других данных Дегтерев рассказал о возможных сценариях трагедии:
Нападение медведя. По версии эксперта, хищник мог напасть на семью, а тело (или тела) затащить в яму и прикрыть ветками.
Гибель от угарного газа. Усольцевы могли укрыться в расщелине или пещере, развести костер и отравиться продуктами горения.
Несчастный случай. Семья могла случайно упасть в провал или расщелину в скале.
Криминальный след. Дегтерев не исключает, что к исчезновению семьи могли быть причастны третьи лица: «Или Усольцевых вообще убили. Могло произойти что угодно».
Что известно о пропаже семьи
64‑летний Сергей, 48‑летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое путешествие к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и не вернулись. Их автомобиль обнаружили на окраине поселка — там, где семья его в последний раз оставила.
По официальной версии Следственного комитета, наиболее вероятен несчастный случай. Однако за время поисков выдвигались и другие гипотезы: от встречи с дикими животными до версии о побеге в другую страну.
Ход поисковых работ
С 23 по 26 мая по заявке полиции прошел очередной этап поисков в Манско‑Уярском муниципальном округе. В операции участвовали сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково‑спасательных отрядов. За три дня они обследовали 28 квадратных километров территории, пешком и на квадроциклах прошли местность со сложным рельефом и густой тайгой, а также задействовали беспилотники «ЛизаАлерт» (дроны сделали более 20 тысяч снимков). Сейчас эти снимки анализирует нейросеть.