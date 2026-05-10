«Вечно голодные, мама не трезвеет»: в Уфе нашли детей, живущих в заваленном мусором доме

В Черниковке, одном из спальных районов Уфы, обнаружили детей, которых местные уже прозвали маугли. Пятеро, включая малолетних, находились практически без присмотра. В школу не ходят. Вечно голодные. Мать, как рассказывают соседи и волонтеры, давно забыла о воспитании. Получает пособие — и сразу пропивает.
Автор ролика, снявшего обстановку в доме, поделился с «Честным репортажем» страшными подробностями. На кадрах — горы мусора, антисанитария. Женщина лежит на диване без всякой реакции.
Источник издания рассказал, что опека навещала семью месяц назад и отчиталась перед начальством, что у них всё хорошо. Он уточнил, что мама злоупотребляла алкоголем, не работала и водила разных мужчин в дом.
Детей били и кормили объедками. Как уточняет Telegram-канал Baza, их также заставляли добывать еду на помойках и продавать цветы. Все вырученные деньги отбирали.
Пока официальных комментариев от органов опеки и полиции не поступало. Прокуратура Уфы начала проверку после публикации видео. Пятерых ребят уже изъяли и отправили в соцучреждение. Сейчас оценивают, почему органы опеки вовремя не заметили беду.
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