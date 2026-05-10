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Происшествия «Вечно голодные, мама не трезвеет»: в Уфе нашли детей, живущих в заваленном мусором доме

«Вечно голодные, мама не трезвеет»: в Уфе нашли детей, живущих в заваленном мусором доме

По словам очевидцев, мать пропивает пособия

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Несовершеннолетних заставляли искать еду на помойке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНесовершеннолетних заставляли искать еду на помойке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Несовершеннолетних заставляли искать еду на помойке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Черниковке, одном из спальных районов Уфы, обнаружили детей, которых местные уже прозвали маугли. Пятеро, включая малолетних, находились практически без присмотра. В школу не ходят. Вечно голодные. Мать, как рассказывают соседи и волонтеры, давно забыла о воспитании. Получает пособие — и сразу пропивает.

Автор ролика, снявшего обстановку в доме, поделился с «Честным репортажем» страшными подробностями. На кадрах — горы мусора, антисанитария. Женщина лежит на диване без всякой реакции.

Завалы мусора в квартире | Источник: Честный репортаж / Telegram Завалы мусора в квартире | Источник: Честный репортаж / Telegram

Завалы мусора в квартире

Источник:

Честный репортаж / Telegram

Источник издания рассказал, что опека навещала семью месяц назад и отчиталась перед начальством, что у них всё хорошо. Он уточнил, что мама злоупотребляла алкоголем, не работала и водила разных мужчин в дом.

Детей били и кормили объедками. Как уточняет Telegram-канал Baza, их также заставляли добывать еду на помойках и продавать цветы. Все вырученные деньги отбирали.

Пока официальных комментариев от органов опеки и полиции не поступало. Прокуратура Уфы начала проверку после публикации видео. Пятерых ребят уже изъяли и отправили в соцучреждение. Сейчас оценивают, почему органы опеки вовремя не заметили беду.

ПО ТЕМЕ
Лейсан ЗагитоваЛейсан Загитова
Лейсан Загитова
Журналист UFA1.RU
Органы опеки Алкоголизм Маугли Уфа
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Инженер1

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10 мая, 19:20
Какая скрепная опека. Почти как в ЯО.
Гость
10 мая, 17:24
На Дне и Дети Подземелья снова актуальны как до Революции , смогли повторить!
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Гость
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