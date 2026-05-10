«Вечно голодные, мама не трезвеет»: в Уфе нашли детей, живущих в заваленном мусором доме

Несовершеннолетних заставляли искать еду на помойке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Черниковке, одном из спальных районов Уфы, обнаружили детей, которых местные уже прозвали маугли. Пятеро, включая малолетних, находились практически без присмотра. В школу не ходят. Вечно голодные. Мать, как рассказывают соседи и волонтеры, давно забыла о воспитании. Получает пособие — и сразу пропивает.

Автор ролика, снявшего обстановку в доме, поделился с «Честным репортажем» страшными подробностями. На кадрах — горы мусора, антисанитария. Женщина лежит на диване без всякой реакции.

Завалы мусора в квартире Источник: Честный репортаж / Telegram

Источник издания рассказал, что опека навещала семью месяц назад и отчиталась перед начальством, что у них всё хорошо. Он уточнил, что мама злоупотребляла алкоголем, не работала и водила разных мужчин в дом.

Детей били и кормили объедками. Как уточняет Telegram-канал Baza, их также заставляли добывать еду на помойках и продавать цветы. Все вырученные деньги отбирали.