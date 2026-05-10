«Бил меня всю ночь». 44-летняя одинокая дама упала с балкона, пытаясь спастись от молодого ухажера, и умерла

Роман Евгении Турбиной с новым знакомым из Тогучина закончился смертью Источник: предоставила Наталья Заболотная

Роман Евгении с Алексеем (имя мужчины изменено, но известно NGS.RU) начинался обыденно, как у многих: случайное знакомство на чужой свадьбе. Отношения начались не сразу, но очень быстро дошли до абьюза. Женщина то пыталась сбежать от своего бойфренда и писала заявления в полицию, то возвращалась к нему снова. Близкие старались оградить ее от происходившего, но страшного финала избежать не удалось: Евгения выпала с балкона и разбилась. Обозреватель NGS.RU Илья Калинин выслушал от близких трагическую историю женщины и даже пообщался с Алексеем, которого разыскивает полиция.

«Он сидел тупо целый день, охранял»

С Алексеем 44-летняя Евгения Турбина из Новосибирска встретилась на свадьбе знакомых. Он был моложе Евгении почти на 15 лет, но об этом она узнала позже. Какого-то особого чувства к нему, как рассказала корреспонденту NGS.RU близкая подруга Турбиной Ксения Каримова, она не испытала, но Алексей был настойчив.

«Он ей год написывал, но она его всё время отталкивала от себя, говорила, что побаивалась. А тут он в марте 2025 года снова написал, а она и согласилась, чтобы он приехал в гости. Женщина холостая, сами понимаете», — рассказала Ксения.

Подруга заметила, что поначалу Алексей был очень внимателен и услужлив. «Расстеливал дорожку», как выразилась Ксения. Но однажды Евгения пожаловалась подруге, что Алексей её сильно обругал, не сдерживая себя в выражениях, причём ни за что. После этого Евгения, уточняет Ксения, стала предлагать Алексею расстаться, но его активность лишь возросла. Он стал приезжать к ней на работу (женщина работала продавцом и в пункте выдачи заказов (ПВЗ) одного из маркетплейсов) и целыми днями был рядом.

«Он просто сидел тупо целый день, её охранял. Ей даже приходилось телефон прятать, потому что он постоянно его выхватывал, как только она начинала с кем-то общаться», — описала Ксения первые месяцы отношений своей подруги с Алексеем.

Тогда Евгения часто повторяла, что боится своего нового знакомого, называла его неадекватным и даже просила Ксению приехать и переночевать у неё.

«Он меня чуть не прирезал»

Евгения Турбина (справа) со своей родной сестрой Натальей Источник: предоставила Наталья Заболотная

25 мая 2025 года Евгения позвонила подруге и попросила её приехать и помыть у неё пол. Объяснила, что плохо себя чувствует, а к ней едет мама из Белова.

«Захожу в комнату и вижу: Женя вся синяя. Синяки, гематомы на лице, на теле, — рассказывает Ксения. — И говорит, что у неё кружится голова. Мы поехали в больницу, там сказали, что есть трещина в ребре, ушиб головного мозга».

Так, по словам Ксении, стало известно, что Алексей распускает руки. Но заявление на своего ухажёра Евгения тогда писать не стала, а врачам сказала, что на нее напали на улице. Не узнали тогда правду и родные женщины.

В июне 2025 года после очередных конфликтов Евгения все же написала два заявления в полицию Ленинского района об избиениях.

«Она попросила к ней вечером приехать. Я приезжаю, а дверь никто не открывает. Как она потом мне сказала на следующий день, он (Алексей. — Прим. ред.) закрыл все окна и двери и держал нож у её горла. „Это конец, он меня чуть не прирезал“, — написала Женя мне потом в сообщении», — рассказала журналисту Ксения.

Чтобы спрятать подругу от Алексея, Ксения на несколько дней сняла квартиру и предложила ей отсидеться в новом укрытии, а сама в это время подменила её на работе. Позже Евгении нашли квартиру совершенно в другом районе, но Алексей разыскал свою «возлюбленную» и там.

65-летняя коллега-сменщица Евгении по работе на ПВЗ Елена Труфанова тоже вспомнила, как Алексей устраивал скандалы прямо у них на рабочем месте.

«Он выскакивал к клиентам, последними словами [ругал маркетплейс], вел себя неадекватно. Открывал пинком дверь [на ПВЗ] — ему было плевать, что там были люди. Он костерил Женю последними словами, проверял все время её телефон. Как-то орал Жене: „Я тебе отрежу голову, и по Станиславского все будут играть в футбол твоей головой!“ Я не знаю, что у него в голове», — взволнованно рассказала журналисту женщина.

Елена Труфанова вспомнила также, как Евгения ранним июньским утром постучалась к ней в дом: «Она была в шортах, разорванной майке на голое тело и в шлёпанцах. Все руки в синяках, и вся заплаканная. Сегодня, говорит, он бил меня всю ночь».

«Расскажи, иначе быть беде»

Сообщение Евгении сестре — она в ужасе от того, что с ней происходит Источник: предоставила Наталья Заболотная

Родные Евгении — в Белово живут ее родная сестра Наталья Заболотная и их мама — узнали о ее сложных отношениях не сразу. Как выразилась Наталья, «когда всё вышло из-под контроля». Сестра, по словам Натальи, если что-то и говорила им, то рассказывала не всё или не совсем так, как было. Страшную правду она услышала от Ксении Каримовой летом 2025 года.

«Она говорит: „Я решила тебе рассказать, что здесь происходит. Я поговорила со своей мамой, мама говорит, мол, расскажи, иначе быть беде“. И Ксюша стала мне всё рассказывать по порядку», — так сестра Евгении узнала, что происходит с Женей.

По словам Натальи, она постоянно предлагала сестре забрать её в Белово, но та отказывалась, объясняя, что ей надо работать, а с Алексеем, мол, они расстанутся.

«Я не понимала, что происходит. Спрашивала у Ксюши: „Что происходит? Может, она что-то употребляет?“ Это на неё (на Евгению. — Прим. ред.) было совсем непохоже», — недоумевает Наталья.

В начале августа 2025 года родные всё же увезли Евгению в Белово — подальше от Алексея. Евгения пыталась переезжать с одного места на другое в Новосибирске, но Алексей каждый раз выслеживал её. Во время одного из таких визитов он пытался вломиться в квартиру Жени, выбросил из подъезда с восьмого этажа её велосипед. Тогда его задержала полиция.

«Он просит шанс»

Евгения часто ходила с синяками по всему телу, но долго скрывала от близких, что происходит Источник: предоставила Наталья Заболотная

Алексей нашёл Евгению и в Белово — как оказалось, у него там тоже были родственники. Евгения стала пропадать и не приходила ночевать к матери, объясняя, что встретила старых знакомых.

«Она приходит, смотрит на меня, что-то пытается возражать, глаза прячет… Я плачу, спрашиваю у нее: „Что с тобой происходит?“ Она не похожа была на ту Женю, которую я знала», — рассказывает Наталья Заболотная.

А однажды избитую Евгению привезли к сестре на работу. Ее просто подобрал на улице какой-то незнакомый человек. Так стало известно, что Алексей свою «возлюбленную» все-таки отыскал.

Отыскал — и продолжил беспредел. В сентябре 2025 года, пока Наталья была на работе, Алексей пробрался через разбитое окно к ней в квартиру. По словам женщины, его задержали полицейские, но потом отпустили, так как он пообещал компенсировать ущерб.

Евгения впала в депрессию: говорила, что всё бесполезно, Алексей её постоянно выслеживает, ему всегда всё сходит с рук, что он — страшный человек и ни перед чем не остановится.

«Она говорила, что ей стыдно, она не может смотреть нам в глаза, она всё понимает, что происходит… Но она не приходила к маме домой, а оставалась у сестры Алексея. Потом говорила, что поедет с ним: он контуженый и собирался лечиться. И ещё говорила про рехаб, — перечисляет Наталья. — Потом она писала уже из Новосибирска, что хочет начать всё с начала: он, мол, просит шанс».

В ночь с 16 на 17 октября Евгения выпала с балкона четвёртого этажа. Позже в больнице она рассказала родным, что пыталась сбежать от очередного избиения, хотела перелезть на другой балкон. Но о происшествии они узнали не сразу: телефон Евгении был отключен, а Алексей не брал трубку.

Травмы от падения сестры, по словам Натальи, были очень серьезные. После одной из операций женщина впала в кому на несколько дней и даже пережила клиническую смерть. Её откачали. Алексей, говорит Наталья, прорывался в больницу, хотел заключить с Евгенией брак, но та, мол, запретила пускать к ней всех, кроме родных.

В середине февраля Евгения Турбина написала два очередных заявления в полицию: по конфликту с Алексеем и оставшимся у него её личным вещам — документы, телефон и другие вещи мужчина не вернул. До этого в полицию и СК несколько заявлений подавала и Наталья Заболотная.

Евгения умерла 6 апреля 2026 года в больнице. Она так и не оправилась после падения с высоты. Алексей, по словам сестры погибшей, вернул документы Жени только перед ее смертью. Остальные вещи мужчины до сих пор у него.

«Это наше с ней испытание»

Евгения после падения с балкона четвертого этажа Источник: предоставила Наталья Заболотная

Из многочисленных скриншотов сообщений Алексея, которые предоставили корреспонденту NGS.RU, на глаза сразу попались два: одно адресовано сестре Евгении Наталье, второе — самой возлюбленной.

«Наташ, как ты не поймешь, она мне не безразлична… Я её не оставлю… Как бы оно не было… Это наше с ней испытание».

«Женечка, возьми трубку, это последняя моя просьба… Я сейчас порежу все твои вещи, если ты не позвонишь, не *** цирк *** устраивать».

Фото Алексея появилось в одном из закрытых сообществ, где девушки анонимно описывают опасных мужчин Источник: предоставила Наталья Заболотная Алексей ответил на звонок журналиста, но рассказывать по телефону свою версию происходящего отказался, предложив встретиться лично. «Могу вам правду объяснить. Мы поговорим с вами на определённые темы. А всё, что касаемо далее — в присутствии юриста, адвоката», — поставил условие мужчина. Однако ни на следующий день, ни позже Алексей в редакции NGS.RU так и не появился. Сначала он объяснял это тем, что занят, но потом перестал отвечать на звонки совсем.

Мать Алексея по телефону рассказала журналисту, что о конфликтах сына с Евгенией она ничего не знает.

«Я знаю, что они жили [вместе], я звонила. Сколько я с ней (с Евгенией — Прим. ред.) ни разговаривала, жалоб не было. Я и ездила к ним два раза, когда они из Белово вернулись. Буквально вечером 16-го [октября 2025 года] я им звонила. Совершенно адекватные и трезвые люди были. Они смеялись, улыбались», — пояснила женщина.

По ее словам, она лишь убеждала сына полечить контузию, но он не хотел принимать лекарства. О том, что рассказывают близкие и родные погибшей, мать Алексея высказалась категорично: «наговаривают». По ее мнению, Евгения сильно любила Алексея, а в больницу его якобы не разрешила пускать её сестра — Наталья. А сын, мол, хотел отдать вещи Евгении ей лично в руки.

Под фотографией Алексея в закрытом сообществе был размещен такой текст Источник: предоставила Наталья Заболотная На сайте Калининского районного суда находится дело, в котором ответчиком фигурирует несколько человек, в том числе и полный тёзка Алексея. Решением суда от 30.07.2020 года вынесен приговор по ряду статей, среди которых — похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

«Судимость у него погашена. Он попал не в ту компанию», — устало заметила по поводу этого уголовного дела мать Алексея.

«Есть потерпевшие, которых он запугал»

NGS.RU известно о шести обращениях в разные силовые структуры Новосибирска. В полиции и СК прокомментировали заявления, поданные Евгенией Турбиной и Натальей Заболотной с июня 2025 года по февраль 2026 года.

В СК уточнили, что заявление Заболотной, которое она написала в прошлом ноябре после падения сестры с балкона, «направлено по подследственности в органы МВД 11 декабря 2025 года».

В полиции сообщили, что некоторым заявлениям Турбиной, в том числе об удержании Алексеем её вещей, вынесены отказы в возбуждении дела. По другим заявлениям «проводятся проверочные мероприятия».

Позже стало известно, что Алексея все-таки задержали — 2 мая его отправили в СИЗО на два месяца. Следственный отдел по Октябрьскому району Новосибирска возбудил против него уголовное дело по двум статьям: истязание и причинение смерти по неосторожности.

Подруга погибшей, Ксения, рассказала NGS.RU, что близкие Евгении Турбиной сейчас разыскивают других девушек, которые тоже могли пострадать от действий теперь уже подследственного.