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Происшествия Куда исчезла семья Усольцевых в тайге: две причины, почему следов не нашли

Куда исчезла семья Усольцевых в тайге: две причины, почему следов не нашли

Сейчас пропавших разыскивает небольшая группа спасателей

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Пока в районе поисков много снега | Источник: КГКУ «Спасатель» / MAXПока в районе поисков много снега | Источник: КГКУ «Спасатель» / MAX

Пока в районе поисков много снега

Источник:

КГКУ «Спасатель» / MAX

Семья Усольцевых пропала в тайге в Красноярском крае еще в сентябре 2025 года, но их следов до сих пор не нашли. Почему так могло произойти, рассказал гид по Белогорью Алексей Исиченко.

«Я хорошо знаю эту местность. Они могли, первое, провалиться между скал, подвернуть ногу, упасть. Это объясняет, что никаких следов семьи не найдено. Скал там много. Второй вариант: они просто могли заблудиться и дезориентироваться, потерять силы. Паника возникла, и всё. Я говорил уже, что троп там очень много, заблудиться в горно-таежной местности, еще и с учетом высотности, легко», — сказал Исиченко ТАСС.

Источник:

КГКУ «Спасатель» / MAX

Спасатели профессионального аварийно-спасательного формирования «Спасатель» объехали на снегоходах 58 км горно-таежной местности и еще 5 км прошли пешком. Семью они не нашли. В поисках участвуют пять человек. Отряд «ЛизаАлерт» предоставил для поисков беспилотник.

Представитель поискового отряда Серафима Чооду сообщила, что на место также приехали добровольцы, чтобы оценить возможности поиска.

Источник: КГКУ «Спасатель» / MAXИсточник: КГКУ «Спасатель» / MAX
Источник:

КГКУ «Спасатель» / MAX

«БПЛА позволяет быстрее осмотреть некоторые участки», — сказала Чооду.

Еще в сентябре 2025 года 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с маленькой дочерью загадочно исчезли в Красноярском крае. Семья направлялась к Кутурчинскому Белогорью. Активные поиски начались после того, как Ирина не вышла на работу. Позднее работы пришлось приостановить из-за погодных условий.

Источник: КГКУ «Спасатель» / MAXИсточник: КГКУ «Спасатель» / MAX
Источник:

КГКУ «Спасатель» / MAX

С 17 по 19 апреля краевые спасатели по заявке следственных органов начали повторные мероприятиях по поиску пропавшей семьи. В районе исчезновения Усольцевых уже провели облет местности с помощью беспилотников, сообщают коллеги из NGS24.RU.

Полноценных поисков пропавших в тайге Сергея, Ирины и их дочери пока не ведется. В районе поисков пока еще лежит снег. Спасатели ждут, когда он полностью растает, чтобы продолжить активные поисковые мероприятия. Пока их цель — опробовать беспилотники и оценить, как с их помощью можно впоследствии обследовать территорию.

Исчезновение семьи обросло множеством версий. Начиная от побега и заканчивая гибелью от рук черных лесорубов или диких животных. Все подробности об исчезновении Усольцевых мы собираем в один сюжет.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Усольцевы Поиск Тайга Красноярский край Скала
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Комментарии
6
Гость
19 апреля, 20:44
Достали с усольцевыми
Гость
19 апреля, 12:22
Кому же они задолжали? Или чей общаг держали если их всё ищут?
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Гость
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