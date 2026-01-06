Охота закончилась уголовным делом: мужчина перепутал машину с лосем и убил пассажира

Пуля прошла сквозь дверь автомобиля Источник: СК России по Ленинградской области

Охотник в Ленобласти по ошибке выстрелил в автомобиль, спутав его с лосем. Погиб пассажир машины. Об этом 5 января сообщает пресс-служба областного СК.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 3 января в Кингисеппском районе. 27-летний мужчина вместе с приятелями охотился на лося в лесу. В какой-то момент он принял автомобиль, движущийся по дороге, за животное и выстрелил два раза.

Пострадал пассажир машины. Он получил сквозное огнестрельное ранение правого бедра. Позже мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 27-летнего охотника задержали и предъявили обвинение. Во время допроса он признал вину в содеянном.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — уточнили в пресс-службе ведомства.

