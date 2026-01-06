НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

5 м/c,

с-з.

 756мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Тест на истинного ярославца
«Умные решения»
Прогноз погоды в Ярославле на неделю
Кто ездит в Переславль на выходные
Елена Летучая рассказала, как ставить цели
Чек-лист важных обследований
Травмпункты в Ярославле
Где отметить Рождество
Происшествия Охота закончилась уголовным делом: мужчина перепутал машину с лосем и убил пассажира

Охота закончилась уголовным делом: мужчина перепутал машину с лосем и убил пассажира

Трагедия произошла в Ленобласти

153
Пуля прошла сквозь дверь автомобиля | Источник: СК России по Ленинградской областиПуля прошла сквозь дверь автомобиля | Источник: СК России по Ленинградской области

Пуля прошла сквозь дверь автомобиля

Источник:

СК России по Ленинградской области

Охотник в Ленобласти по ошибке выстрелил в автомобиль, спутав его с лосем. Погиб пассажир машины. Об этом 5 января сообщает пресс-служба областного СК.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 3 января в Кингисеппском районе. 27-летний мужчина вместе с приятелями охотился на лося в лесу. В какой-то момент он принял автомобиль, движущийся по дороге, за животное и выстрелил два раза.

Пострадал пассажир машины. Он получил сквозное огнестрельное ранение правого бедра. Позже мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 27-летнего охотника задержали и предъявили обвинение. Во время допроса он признал вину в содеянном.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее солдат-срочник открыл огонь в подмосковной воинской части. По предварительным данным, есть жертвы.

Предварительно, инцидент произошел в воинской части на территории Наро-Фоминского района. Один из пострадавших связался с матерью. Женщина вызвала в воинскую часть медиков и полицейских. Возможные мотивы нападавшего неизвестны.

ПО ТЕМЕ
Анастасия Голубева
корреспондент
Ленобласть Охотник Смерть СК
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Рекомендуем