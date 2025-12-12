НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ушли в другую сторону, где их не искали: очевидцы раскрыли новые подробности о пропаже семьи Усольцевых в тайге

В поход с собой семья взяла собаку

Усольцевы пропали больше двух месяцев назад | Источник: Ирина Усольцева / ВКонтактеУсольцевы пропали больше двух месяцев назад | Источник: Ирина Усольцева / ВКонтакте

Усольцевы пропали больше двух месяцев назад

Источник:

Ирина Усольцева / ВКонтакте

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых шла в другую сторону от места, где их начали искать. Об этом заявила семья Корчагиных, видевшая их перед пропажей.

Очевидцы рассказали Aif.ru, что видели, как Усольцевы вышли из машины и пошли в поход вместе с собакой породы корги. Они добавили, что 48-летняя Ирина Усольцева была одета очень легко — в шорты и футболку. При этом уже спустя несколько часов на улице сильно похолодало.

Корчагины уверяют, что семья пошла не в сторону горы Буратинка, а совершенно в другом направлении, где их и не искали. Волонтеры же утверждают, что проверили всю местность.

Напомним, семья Усольцевых пропала в районе Кутурчинского Белогорья в конце сентября. Сообщалось, что 48-летняя Ирина Усольцева, ее 64-летний муж Сергей и 5-летняя дочь отправились с турбазы в поселке Кутурчин в поход к горе Буратинке и вскоре перестали выходить на связь.

Их искали сотни человек, беспилотники, вертолеты и спецтехника, но никаких следов обнаружить не удалось. Версий исчезновения было огромное множество: от нападения маньяка до побега за границу.

Особое внимание в этой истории привлекает поведение старшего сына Ирины — Даниила Баталова. С самого начала событий он ведет себя спокойно и даже радостно. Парень верит, что скоро мама с ним свяжется.

В начале декабря спасатель заявил, что есть только две реальные версии того, что случилось с пропавшей семьей: замерзание или встреча с дикими животными. По его мнению, при любом раскладе выжить в тайге они не могли.

Всё, что известно о поисках пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых, мы собираем в отдельном сюжете.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
