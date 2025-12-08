Все вскроется весной: спасатель поставил точку в деле семьи Усольцевых — их искали всю осень

Вместе с супругами была совсем маленькая дочь Источник: Ирина Усольцева / ВКонтакте

Есть только две реальные версии того, что случилось с пропавшей семьей Усольцевых в Красноярском крае: замерзание или встреча с дикими животными. Однако при любом раскладе выжить в тайге они не могли, заявил заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр», заслуженный спасатель Российской Федерации, спасатель международного класса Геннадий Кабанов.

«Непрофессионально подготовленным людям без специфического снаряжения и запасов еды выжить на протяжении такого длительного срока в дикой природе невозможно», — подчеркнул эксперт.

По его словам, когда температура опускается ниже минус 20 градусов, то надежды на их спасение почти нет. По мнению Кабанова, Усольцевы могли заблудиться в лесу. А дальше холод и голод сделали свое дело. В итоге они могли уснуть и уже не проснуться.

Другая версия предполагает, что семью растерзали дикие животные. Однако эксперт отметил, что волки очень редко способны напасть на человека тем более осенью или в начале зимы, когда они сыты. Медведи в это время тоже практически не опасны, те из них, кто еще не нашел место зимовки, сейчас занимаются только его поиском.

Но уже после смерти люди могли стать добычей, отметил Кабанов в беседе с изданием «Аргументы и факты». Более того, эксперт уверен, что вещи пропавших туристов еще найдут.

«Всему свое время. Да, вещи и одежда обязательно должны остаться, ни один медведь до сих пор не съел ботинки человека. Обувь обязательно сохранится до весны. Думаю, именно в теплое время года вещи Усольцевых все же будут найдены», — подчеркнул спасатель.

Семья Усольцевых пропала в районе Кутурчинского Белогорья в конце сентября. 48-летняя Ирина Усольцева, ее 64-летний муж Сергей и 5-летняя дочь отправились с турбазы в поселке Кутурчин в поход к горе Буратинке и вскоре перестали выходить на связь.

Их искали сотни человек, беспилотники, вертолеты и спецтехника, но никаких следов обнаружить не удалось. Версий исчезновения было огромное множество: от нападения маньяка до побега за границу.

Особое внимание в этой истории привлекает поведение старшего сына Ирины — Даниила Баталова. С самого начала событий он ведет себя спокойно и даже радостно. Парень верит, что скоро мама с ним свяжется.

Кто-то вовсе думает, что в районе поисков Усольцевых не было. Ирина говорила, что не сможет оплатить услуги своего SMM-специалиста, что может указывать на то, что семья готовилась «потеряться».