Мужчина с гранатой закрылся в доме на Урале. Он угрожает всё взорвать

Фото с места ЧП Источник: 112 / Telegram

В Первоуральске (Свердловская область) разыгралась напряжённая сцена: к одному из многоквартирных домов стянулись силовики. По информации телеграм‑канала «Инцидент Первоуральск», один из жильцов угрожает взорвать гранату.

На место ЧП прибыли полицейские и Росгвардия. В полиции Свердловской области дали E1.RU комментарий на эту тему. По сведениям представителя ГУ МВД региона Валерия Горелых, личность дебошира правоохранители уже установили. Это 52-летний местный житель. Известно, что мужчина закрылся в квартире, сотрудники полиции ведут с ним переговоры и пытаются убедить открыть дверь.

Источник: «Инцидент Первоуральск» / Telegram

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом — его неоднократно привлекали к уголовной ответственности. В частности, он дважды проходил по делам о грабеже, разбойном нападении и причинении вреда здоровью.

Чтобы предотвратить возможные необдуманные действия со стороны подозреваемого, полиция пригласила на место его мать. Кроме того, к месту происшествия прибыли бойцы спецподразделений — СОБР и ОМОН.

В настоящее время правоохранительные органы реализуют комплекс мер в ответ на поступившую информацию о возможном преступлении. По результатам начатого разбирательства полиция примет процессуальное решение, обоснованное собранными данными.

Как сообщил полковник Горелых, в данный момент сотрудники полиции выясняют два ключевых момента: находятся ли в квартире ещё какие‑либо люди, есть ли у дебошира оружие.