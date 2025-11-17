НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Происшествия Мужчина с гранатой закрылся в доме на Урале. Он угрожает всё взорвать

Мужчина с гранатой закрылся в доме на Урале. Он угрожает всё взорвать

На место прибыли СОБР, ОМОН и полиция

Фото с места ЧП

В Первоуральске (Свердловская область) разыгралась напряжённая сцена: к одному из многоквартирных домов стянулись силовики. По информации телеграм‑канала «Инцидент Первоуральск», один из жильцов угрожает взорвать гранату.

На место ЧП прибыли полицейские и Росгвардия. В полиции Свердловской области дали E1.RU комментарий на эту тему. По сведениям представителя ГУ МВД региона Валерия Горелых, личность дебошира правоохранители уже установили. Это 52-летний местный житель. Известно, что мужчина закрылся в квартире, сотрудники полиции ведут с ним переговоры и пытаются убедить открыть дверь.

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом — его неоднократно привлекали к уголовной ответственности. В частности, он дважды проходил по делам о грабеже, разбойном нападении и причинении вреда здоровью.

Чтобы предотвратить возможные необдуманные действия со стороны подозреваемого, полиция пригласила на место его мать. Кроме того, к месту происшествия прибыли бойцы спецподразделений — СОБР и ОМОН.

В настоящее время правоохранительные органы реализуют комплекс мер в ответ на поступившую информацию о возможном преступлении. По результатам начатого разбирательства полиция примет процессуальное решение, обоснованное собранными данными.

Как сообщил полковник Горелых, в данный момент сотрудники полиции выясняют два ключевых момента: находятся ли в квартире ещё какие‑либо люди, есть ли у дебошира оружие.

Об итогах разбирательства он пообещать проинформировать общественность и СМИ дополнительно.

Дарья Пирогова
Комментарии
Гость
1 час
чувствуется что народ живёт с каждым днём всё лучше и стабильнее?
Гость
1 час
ужесточили преступления против власти а это другое
