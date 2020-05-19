Кого уволят за то, что врачи не получили доплаты? Совещание у Путина

А вот главного врача Пермской станции скорой помощи очевидно застал врасплох вопрос о выплатах, который ему задали подчиненные. Во время видеосовещания Катаев сжал кулаки и стал возмущенно махать руками. Потом, правда, объяснился: во всем, говорит врач, виноваты эмоции.
— Я, как и другие, не застрахован от ошибок и эмоциональных реакций на происходящее. Если вчера кого-то обидело мое поведение, прошу извинить за резкую реакцию, был на эмоциях. Спасибо. Здоровья вам!
Что касается задержки выплат, то ее в краевом Минздраве списали на техническую ошибку и пообещали перечислить деньги всем, кому они полагаются.
Сотрудники самарской станции скорой медпомощи потребовали расширить категорию федеральных доплат на всех работников скорой медицинской помощи страны. Не важно, работают они с инфицированными больными или нет. Основной довод: не факт, что пациент с пневмонией или ОРВИ, с которым они работают, не окажется ковид-положительным.
Видео: Заплатите медикам за COVID / Vk.com
Ярославские медики скорой помощи, получив зарплату за апрель, остались в шоке. Доктора, фельдшеры и водители, усиленно трудившиеся целый месяц во время пандемии коронавируса, ожидали получить за это положенную надбавку, а получили «слёзы».
— Слёзы, а не зарплата, — говорят сотрудники скорой и показывают зарплатные листочки за апрель.
Водители скорой помощи из Волгограда и Волжского дождались обещанных Владимиром Путиным доплат, а вот их областные коллеги всё еще надеются получить СМС из банка, выезжая за пациентами с подозрением на COVID-19 на голом энтузиазме с незначительными надбавками.
— Весь апрель мы работали с COVID-19, — вспоминает водитель из Иловлинского района. — Увидели зарплату и ничего не поняли: где же надбавки, о которых так красноречиво говорили с экранов? Мое руководство ответило: те, кто якобы возил пациентов, уже всё получили. А больше никому и ничего не положено. Выплаты высчитывают по часам, минутам, секундам. В общем, хорошего мало... Никого не волнует, что мы носим людей на носилках, рискуем собой.
По словам медработников Башкирии, в бухгалтерии поминутно высчитывают время, которое каждый сотрудник провел с инфицированными.
Фотографиями расчетных листков поделились сотрудники скорой помощи Белебеевской больницы. Судя по бумагам, многие из медработников получили надбавку в пределах 200 рублей. Из нее еще умудрялись вычитать подоходный налог и профсоюзные взносы. В итоге сумма выплат порой сокращалась до 147 рублей. Были и более крупные доплаты — до трех тысяч рублей. Но обещанной фиксированной премии никто в глаза не видел.
За работу в апреле водитель новосибирской подстанции скорой помощи получил бонусом 250 рублей. По словам мужчины, аналогичные доплаты получили и другие его коллеги.
— Как они там считают, я вообще не понимаю. За апрель я возил троих пациентов, которые были в прямом контакте с зараженными, после этого у них тоже диагноз подтвердился. Мы в костюмах, всё это есть, но доплаты никакой нет. Это же несправедливо, когда люди рискуют своей жизнью, выходят на работу, у нас также дома семьи, дети, — возмущается водитель скорой.
При этом в новосибирском Минздраве отказались даже назвать число медиков, которые должны получить дополнительные выплаты.
Совещание начнется после 14:30 мск.
Предваряя видеообращение президента, водители пятой подстанции скорой помощи в Челябинске записали свой ролик для властей. На видео они требуют выплатить им положенные доплаты за перевозку больных. По их словам, обещанные президентом деньги получили единицы из почти полсотни их коллег по подстанции. Да и те, мягко говоря, не в полном размере: от 238 рублей до 5,5 тысячи.
— Нам никто ничего не выплатил. У нас всего только трое из работающих на подстанции 48 водителей получили доплаты. Они рады, но не согласны, что другим ничего не дали. Это только на нашей подстанции. А ведь ещё и на других подстанциях так. Утром мы решили записать это обращение, готовы отправить его хоть куда, — рассказал один из водителей.
В России, по данным на 19 мая, выявлен
В больницах остаются
Кстати, для врачей, которым не выплатили деньги, на Госуслугах в выходные появилась страница для жалоб.
Новые правила федеральных выплат врачам правительство РФ утвердило 16 мая. Деньги выдаются без привязки ко времени, на основании только факта работы с коронавирусными пациентами.
В этот же день федеральное казначейство выделило 22,4 млрд рублей — за счет этих средств регионы должны рассчитаться со специалистами за май.
Михаил Мишустин, проводя вчера совещание с Минздравом, вставил свои пять копеек в происходящее. Премьер РФ (кстати, его сегодня выписали из больницы) заявил, что тем, кто начисляет зарплаты, должно быть стыдно, что вместо фактических выплат врачи по всей стране получают копейки.
— Что мы видим по факту? Поручение президента и решение правительства стали трактовать каждый по-своему. И к чему это в итоге привело? Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то — часы, а где-то — минуты. Мало того, что такие действия противоречат поручениям президента, людям, которые принимают подобные решения, просто чисто по-человечески должно быть стыдно перед медицинскими работниками, которые каждый день рискуют своим здоровьем и, к сожалению, даже жизнью. Неделями не видят своих близких, и вместо благодарности им начинают высчитывать время нахождения с больными. Чтобы прекратить эти злоупотребления раз и навсегда, правительство уточнило порядок расчета выплат. Они рассчитываются исходя из самого факта работы с коронавирусными больными. Фактор времени учитываться не будет.
Давайте вспомним, как все начиналось. Стимулирующие выплаты президент пообещал во время своего апрельского обращения нации: предполагалось, что первый бонус к зарплате врачи получат уже по итогам апреля. Выплаты предусмотрены на три месяца — до июля. Врачи, работающие с инфицированными коронавирусом, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тысяч рублей в месяц.
На деле начисления выплат превратились в бардак: где-то в регионах начисляли исходя из отработанных медиками смен, где-то и вовсе урезали зарплаты. Конечно же, такая ситуация не понравилась федеральному центру: «Развели канитель!» — оценил происходящее президент.
Видео: 161.RU / Vk.com
Привет, друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию совещания президента по выплатам медикам, борющимся с коронавирусом.
Сегодня Владимир Путин в режиме видеосвязи встретится с профильными министрами и чиновниками из регионов, чтобы обсудить вопрос: почему медсотрудники, стоящие на передовой в борьбе с COVID-19, не получили заслуженные деньги? Не исключено, что совещание кончится кадровыми решениями и даже уголовными делами — риторика у федеральной власти в этом вопросе достаточно жесткая.