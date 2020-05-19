Кого уволят за то, что врачи не получили доплаты? Совещание у Путина

А вот главного врача Пермской станции скорой помощи очевидно застал врасплох вопрос о выплатах, который ему задали подчиненные. Во время видеосовещания Катаев сжал кулаки и стал возмущенно махать руками. Потом, правда, объяснился: во всем, говорит врач, виноваты эмоции.



— Я, как и другие, не застрахован от ошибок и эмоциональных реакций на происходящее. Если вчера кого-то обидело мое поведение, прошу извинить за резкую реакцию, был на эмоциях. Спасибо. Здоровья вам!



Что касается задержки выплат, то ее в краевом Минздраве списали на техническую ошибку и пообещали перечислить деньги всем, кому они полагаются.