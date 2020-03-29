У старшего тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкла Пелино обнаружили коронавирус.
Как сообщает официальный аккаунт ХК «Аванград» в Твиттере, где он раньше работал, у Пелино и его супруги диагностирован коронавирус,
- Сейчас экс-тренер «Авангарда» находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции, - написали в аккаунте «Авангарда».
Как уточнили для портала 76.RU в пресс-службе ХК «Локомотив», Пелино сейчас находится не в Ярославле.
Желаем выздоровления!
Родился 13 ноября 1959 года в городе Веланд, провинции Онтарио, Канада.
Достижения в качестве тренера:
В числе завоеванных трофеев Майка Пелино: золотые медали Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году (ассистент главного тренера), золотые медали чемпионата мира 2003 года в Финляндии (ассистент главного тренера), золотые медали чемпионата мира 2004 года в Чехии (ассистент главного тренера), Кубок Нагано (ассистент главного тренера), Кубок Бауэра (главный тренер), Кубок Германии (ассистент главного тренера), Кубок Наций (ассистент главного тренера), Кубок Шпенглера (главный тренер), Кубок Виктории (ассистент главного тренера). Помимо этого, Пелино выиграл Кубок Наций с женской сборной командой Канады (главный тренер). Кубок Гагарина в составе ХК «Металлург» Магнитогорск (ассистент главного тренера) 2014 и 2016 годов, финалист Кубка Гагарина в составе ХК «Металлург» Магнитогорск и ХК «Авангард» Омск (ассистент главного тренера) в 2017-м и 2019-м годах