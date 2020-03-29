У старшего тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкла Пелино обнаружили коронавирус.

Как сообщает официальный аккаунт ХК «Аванград» в Твиттере, где он раньше работал, у Пелино и его супруги диагностирован коронавирус,

- Сейчас экс-тренер «Авангарда» находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции, - написали в аккаунте «Авангарда».

Как уточнили для портала 76.RU в пресс-службе ХК «Локомотив», Пелино сейчас находится не в Ярославле.