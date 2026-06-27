Врачи вытащили из пациента более двухсот монет, гайки и дверные петли, которые он глотал годами. Что еще достают из людей?

Узнали у экспертов, как подобное возможно и почему некоторые люди едят несъедобные вещи Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В одну из больниц Волгограда в срочном порядке поступил мужчина с тяжестью в животе и подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. При обследовании же даже самые опытные хирурги охнули: внутри было обнаружено более 214 монет на общую сумму 875 рублей, 11 разнокалиберных гаек и пара дверных петель. Впоследствии выяснилось, что пациент не только находится в не самом завидном социальном положении, но и страдает от клинической формы одной из душевных болезней.

Впрочем, врачи и из психически здоровых людей чего только не достают. О своих находках они рассказали нашим коллегам из V1.RU.

«Нет гарантии, что после выписки он не продолжит заниматься тем же»

50-летний пациент поначалу выглядел совершенно обычно — ну, в рамках ситуации. Однако в процессе диагностики, как рассказал заведующий кафедрой хирургических болезней № 1 института НМФО ВолгГМУ Юрий Веденин, врачи обнаружили пугающие находки:

— Пациент был в срочном порядке госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. А при гастроскопии выявили, что не столько в кровотечении дело, сколько в наличии огромного количества инородных тел в просвете желудка. В течение многих лет он глотал эти металлические предметы. Это привело к тому, что размер желудка увеличился под тяжестью и возникли пролежни, которые привели к формированию язв. Язвы же явились источником подкравливания.

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Хотя уже при гастроскопии стало ясно, что ситуация острая, врачи откладывали хирургическое вмешательство по понятным причинам: резать пациента — крайний вариант среди всех решений.

— Поначалу доблестные эндоскописты пытались предотвратить выполнение открытой большой операции на животе и извлечь эти предметы эндоскопом, то есть через рот. Количество монет и других металлических предметов в желудке страшно представить, — говорит Юрий Веденин. — За один раз извлечь всё не получилось, потому что сопровождалось это всё общим обезболиванием — представляете, туда-сюда 200 раз эндоскоп вводить и выводить из желудка? Впоследствии все малотравматические эндоскопические ресурсы были исчерпаны, и хирурги были вынуждены прооперировать пациента открыто: вскрыть просвет желудка и уже механически, руками убрать то, что невозможно было извлечь эндоскопом.

Восстановиться после того, как в желудке побывали монеты, гайки и петли — причем в огромном количестве, — можно. Физически.

— Многолетнее нахождение этих монет в желудке привело к развитию пролежней и язв, которые рано или поздно могли перфорировать, то есть там образовалась бы дырка. В таком случае развился бы перитонит, от которого пациент бы погиб. У его организма, должно быть, запредельные ресурсы , — говорит Юрий Веденин. — Организм восстановиться может, а душевное состояние… Нет никакой гарантии, что после выписки он не продолжит заниматься тем же самым.

Хотя Юрий Веденин повидал многое за десятилетия практики, но даже его поражает инцидент с парой сотен монет, петель и гаек.

Эндоскописты и хирурги уже привыкли к инородным телам в желудках пациентов, но этот случай ошарашил даже матерых врачей Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

— Это далеко не рутинный случай. Конечно, мы достаточно часто встречаемся с подобным, особенно в детском возрасте, когда детишки нечаянно проглатывают монетку или маленькую батарейку. Но это единичные инородные тела в просвете желудка, а когда из человека достают более двухсот монет… Я не знаю, есть ли вообще в России аналогичные случаи. За многие-многие годы практики у меня на слуху такого не было, для меня это феноменальное наблюдение.

«Желудок был заполнен комком волос»

Как может быть такое, что человек добровольно и на протяжении нескольких лет сам глотает монеты, гайки и дверные петли? Ответ кроется в расстройстве психики, объясняет ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ВолгГМУ Татьяна Переходнова.

— Предполагаю, что это было психотическое состояние. Человек в обычном состоянии подобных действий, конечно, не совершал бы, поскольку как минимум срабатывает чувство самосохранения. А в таких случаях человек совершает поступки, которые вредят его жизни или жизням других людей, — говорит Татьяна Переходнова. — Конкретно такие инциденты называются парабулией — это когда человека влечет к поеданию того, что в пищу не употребляют. Свои или чужие волосы, например. Парабулия — это скорее симптом, который возможен при большом количестве психиатрических заболеваний.

О проявлениях парабулии рассказывал и Юрий Веденин, отмечая, что после операции подобных пациентов сразу же направляют к психиатру: — Я дважды оперировал девочек-подростков, у которых весь желудок был заполнен комками волос — трихобиразы называется. Там не было ни миллиметра свободного места. Естественно, ни о каком эндоскопическом извлечении речи не шло, потому что это невозможно: пришлось их открыто оперировать. Слепки желудков у меня в трехлитровые банки едва помещались…

Людям со здоровой психикой никогда полностью не удастся понять мышление человека с психическим заболеванием, считает Татьяна Переходнова. Дело в изначально разном видении действительности.

Человек с расстройством психики видит мир и причинно-следственные связи иначе Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

— У человека с больной психикой присутствует искажение логики, того, что происходит в реальном мире. Он видит его через призму своего психотического состояния, — говорит психиатр. — Допустим, симптоматика бредовая, хроническая — в таком случае мышление становится паралогичным. Что общего между луной и волком? Обычный человек скажет что-то вроде: «Волк воет на луну». Человек с искаженной логикой может ответить, например, что у волка глаз круглый — и луна тоже круглая. Абсолютно нормально, если здоровый человек не понимает того, что делает человек с психическим заболеванием.

Состояние психики можно и нужно держать под контролем, особенно когда уже имеется поставленный диагноз. А если в поведении человека появилось что-то странное, близким желательно обеспокоиться.

— Психическое заболевание развивается постепенно, постепенно стирается и грань. Если такой человек обратится за помощью к психиатру, будет назначено лечение, пройдет диагностика состояния, то при подборе соответствующей фармакотерапии и психотерапии состояние может стабилизироваться, — объясняет Татьяна Переходнова. — Человек, который заметил какие-то странные проявления у своего близкого, должен забеспокоиться и отвести его к специалисту. Чем дольше не обращаться за помощью, тем больше вероятность, что состояние будет ухудшаться.

«По шутке или на спор могут глотать зубные щетки, проволоки»

Профессор кафедры хирургических болезней № 1 Института НМФО ВолгГМУ Виктор Мандриков — редкий человек, у которого инцидент с извлечением более сотен монет, гаек и петель из пациента не вызвал шока. Причина: большой опыт и знание того, что от пациентов можно ожидать всего.

— За 35 лет эндоскопической практики в шок ничего не приводит, — признаётся Виктор Мандриков. — Из желудка достают всё, что только можно достать: острые, колющие предметы, которые, например, специально проглатывают заключенные, чтобы «на больничку перевели»; случайно проглоченные вещи вроде костей, которые наносят вред желудочно-кишечному тракту; батарейки или магнитные шарики, которые разрушающе действуют на организм и ставят под угрозу жизнь пациента. Кто-то по шутке или на спор может глотать столовые приборы, обломки зубных щеток, проволоку. Было в нашей практике и такое, что мы доставали контейнеры с наркотическими средствами у среднеазиатских курьеров.

При этом, если пациент проглотил что-то неострое, это не значит, что всё в порядке и ему ничего не грозит. Наоборот, это может быть еще опаснее ножниц.

В особенной опасности — дети Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

— Когда проглатывают батарейки, счет идет на часы: своим электрохимическим воздействием они разъедают пищевод. Это один из самых драматичных вариантов инородных тел, как и магнитные шарики, которые тоже делают страшные вещи внутри человеческого организма. Казалось бы: магнитный шарик зашел и выскочил естественным путем. Но если их два и больше, то они между собой притягиваются и могут попасть с разных сторон складочки слизистой, вызывая пролежень и дырку в кишечнике. А это приводит к перитонитам.

Шанс на спасение в любом случае есть, но если не затягивать: обратиться к врачу нужно незамедлительно.